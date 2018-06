S-a rupt Soda Ocna Mureș! Marius Stîncel și Sorin Corpodean au părăsit campioana Ligii a 4-a

CS Ocna Mureș a câștigat Liga a 4-a și va reprezenta Alba la barajul de promovare în Liga a 3-a, din 23 și 30 iunie, cu Unirea Cristuru Secuiesc, dar echipa campioană trece prin momente dificile! Săptămâna tensionată dinaintea ultimei runde (6-0 acasă cu Energia Săsciori) s-a încheiat cu anunțuri șoc: Marius Stîncel – inițiatorul proiectului ce înseamnă Soda în acest moment și Sorin Corpodean – președintele secției de fotbal au anunțat că se despart de “Soda dragă”.

Tabăra antrenorilor Cornel Pereat și Ovidiu Maier pare învingătoare în acest moment în războiul orgoliilor, însă pe termen lung plecarea celor doi reprezintă o pierdere pentru fotbalul ocnamureșean, atât în plan financiar cât și la capitolul organizatoric. Este clar că nu mai este loc de întors, deciziile sunt irevocabile, iar perspectiva pare una destul de neclară, indiferent care va fi soarta dublei de baraj. Marius Stîncel și Sorin Corpodean și-au expus motivele prin mesaje postate pe rețele de socializare, iar în cele ce urmează vă prezentăm câteva pasaje pe care le considerăm esențiale.

*Marius Stîncel: “Nimeni nu e profet în țara lui”

“ Întors acasă in 2010, am plecat, cu încredere, într-un drum lung, în luna iunie 2013. Un drum cu multe necunoscute și cu multe provocări. Cea mai mare a fost să îmi demonstrez mie însumi că acasă la Ocna Mureș (“nimeni nu e profet în țara lui”) sunt capabil să pun în practică ce am învățat în ultimii 22 de ani și că pot să izbândesc, cu cinste și demnitate, în tot ceea ce mi-am propus. (…) am intrat in viata echipei de fotbal “din cauza” celor doi buni prieteni ai mei – Gicu Domșa (Dumnezeu să-l odihnească în pace!) și Mihai Bucur (Grasu), am întâlnit oameni minunați de la care am avut de învățat și am câștigat un mare și adevărat prieten pentru tot restul vieții – Sorin Corpodean. Mândria de a fi făcut parte din FAMILIA SODA și sportul ocnamuresean este, într-un cuvânt, ceea ce simt astăzi. Îmi iau rămas bun, așadar, încredințat că și la Ocna Mureș se poate face performanță, daca ai încredere în Dumnezeu, pui mult suflet, răbdare și pasiune și că fiecare avem șansa noastră de a deveni «puțin nemuritori»– cât timp vom dura în amintirea celorlalți. «Dăruind, vei dobândi!» ”

*Sorin Corpodean: “Plec cu sufletul împăcat”

“Eu plec cu sufletul împăcat că mi-am încheiat misiunea în «Stadionul Dragostei» și la echipa de suflet! Am lăsat în urmă toată baza sportivă (3 terenuri funcționale) la un nivel pe care alte echipe de liga 2 nu o au!… Administrată bine va forma generatiile viitoare de fotbaliști, crescuți în curtea proprie! Am format începând din 2016 toate grupele de copii (din anul 2005 și mai mici) și acum sunt cu toții participanți in competiții la fiecare categorie de vârstă în parte (…). A fost înscrisă și echipa a doua in liga 5 din sezonul 2016-2017 (…) Am creat din 2016 o agenda anuală a evenimentelor (…) vezi: Ziua Familiei Soda (ianuarie), Cupa Dexter pentru copii (februarie-martie), Săptămâna porților deschise (aprilie), Trofeul «Gicu Domșa» pentru cluburi, respectiv copii din școli (septembrie-octombrie), Trofeul «Ilie Stanciu» pentru Old Boys (septembrie-octombrie), Al nostru colind (decembrie). Marea realizare consider că a fost în partea de infrastructură a bazei sportive (instalația automată de irigație și aspersoare, porți noi fixe și mobile de toate dimensiunile, bănci noi de rezervă pe toate terenurile, instalația de sonorizare din Tribuna “Gicu Domșa”, condițiile noi oferite după renovarea zonei vestiarelor și condițiile de refacere, sauna etc) și pe partea sportivă de asemenea funcționarea piramidei fotbalului de la copii de 7-8 ani până la seniori și chiar Old Boys și fotbal feminin. Clubul era pregătit deja pentru a trece la un alt nivel de performanță și asta după doar doi ani și jumătate, de când m-am întors acasă alături de Marius Stîncel! Am reușit ÎMPREUNĂ cu Marius, având sprijinul autorităților locale, dar mai ales și al unor oameni cu suflet mare pentru echipa SODA, să facem în doi ani și jumătate ceea ce altii nu fac în toată viața lor! (…) Am spus și o repet: NIMENI și NIMIC nu vor schimba decizia mea luată vineri seara!”

Dan HENEGAR

