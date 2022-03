Rusia a demarat procesul pentru a interzice Instagram și WhatsApp: Parchetul general vrea să declare Meta ca „organizație extremistă”

ALERTĂ alimentară: Ouă cu salmonella, retrase de pe piață, în mai multe județe din țară

ANSVSA anunță că a identificat salmonella în fecalele de la o fermă de găini. Inspectorii au decis să retragă de pe piață ouăle de la firma SC Bocanii SRL din Hunedoara, care avea distribuite ouă în trei județe: Hunedoara, Gorj și Caraș-Severin.

„Salmonella enteritidis in fecale de la gaini outoare

– prelevare in control oficial la ferma de gaini outoare SC Bocanii SRL, Hunedoara

– S-a confirmat prezenta de Salmonella enteritidis in 4 probe fecale

– Cantitate totala de oua receptionata in perioada 28.02.2022 – 02.03.2022 = 49500 bucati

– Distributie in 3 judete: Hunedoara, Gorj si Caraș-Severin.

– Masuri: retragere si rechemare”, au declarat reprezentanții ANSVSA.