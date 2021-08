Romii intră pe piața criptomonedelor: Gypsycoin, proiect inedit de monedă virtuală, anunțat de Dorin Cioabă

Ponturi despre cum să reuşeşti într-o ţară străină: „Feriţi-vă de români! Sunt hiene“

O întrebare pusă pe un grup de pe o reţea de socializare a scos la iveală adevăruri pe care cei plecaţi din ţară le spun cu amărăciune. Sute de „diasporeni“ au venit cu sfaturi de tot felul, de la „Plecaţi cât mai repede cu putinţă din România!“, până la „V-aţi îngropa în muncă de sclav cei mai frumoşi ani“. Şocant este cât de des se regăseşte sfatul „Feriţi-vă de români!“.

Reuşita într-o ţară străină ţine de multe lucruri, spun românii care au ani buni petrecuţi pe meleaguri străine şi care au strâns şi experienţe frumoase, dar şi lacrimi amare. Aproape că sunt egal împărţiţi românii care văd plecarea într-o altă ţară drept unica soluţie la situaţia disperată în care mulţi se află astăzi în România cu cei care spun că şi-au „îngropat“ tinereţea muncind pe brânci şi parcă n-a meritat.

Iată doar câteva dintre sfaturile, micile analize şi experienţele relatate de românii „cu vechime“ peste hotare, ca răspuns la întrebarea „Ce sfaturi le puteti da, cei care aveţi mult timp în diaspora, tinerilor sau celor care vor să vina pentru prima dată la munca în străinătate?“, întrebare postată pe grupul de Facebook Românii din Italia:

„Învăţaţi limba şi nu înjurăturile. Nu vorbiţi urât de ţară şi poporul vostru, vă vor privi ca pe nişte trădători“

• Băgaţi-vă bine în cap că acolo unde vă duceţi trebuie să respectaţi limba, pâinea şi felul de a fi a celor care vor deveni prietenii, vecinii şi poate că familia voastră. Cu alte cuvinte trebuie să respectaţi tradiţiile şi pământul care vă va da de mâncare. Veţi respecta şi veţi fi respectaţi. Băgaţi-vă bine in cap că vă veţi întoarce după cel puţin un an în vacanţă şi nu veţi avea vacanţă înainte de un an de muncă. Staţi departe de români, pentru că odată ce au trecut graniţa se transformă în hiene şi vă vor mânca de vii pentru fiecare mână întinsă. Străinii vă vor întinde o mână, românii vă vor face să plătiţi cu vârf şi îndesat. Învăţaţi limba şi nu înjurăturile. Nu vorbiţi urât de ţară şi poporul vostru pentru că ei vă vor privi ca pe nişte trădători. Ce pot să vă spun, sunt în Italia de 15 ani, am familia mea, 15 ani lucraţi pentru pensie, casa mea cumpărată, sunt cetăţean cu drepturi depline, sunt de adevăratelea împlinită. Am avut şi o tumoare şi tratată cu multă atenţie fără să dau un leu din buzunar. Muncesc cinstit, am bătături în palmă, dar dorm liniştită cu capul pe perna mea, acasă la mine, pentru că acum casa mea e aici. Mult succes, dragii mei!

• Eu le-aş da sfatul să stea acasă, să se pună pe lucru, că nu e mai bine în străinatate. Munca e la fel peste tot, dar casa e numai una.

• Am venit, am stat 16 ani, economic aş putea zice că sunt satisfăcută, dar am pierdut adolescenţa copiilor mei, chiar dacă ulterior mi i-am adus cu mine… Dacă ar fi să dau timpul înapoi… nu, nu aş mai pleca… • În aceste momente cred că este mai bine în România. Restricţiile sunt mult mai severe în unele ţări şi nu mai ai nicio certitudine pentru viitor. Cele mai multe beneficii sunt alături de cei dragi.

„Dincolo nu există noroc, există doar reuşită pe merite proprii!“

• Dragii noştri tineri, puneţi în valiză cei 7 ani de acasă, multă răbdare şi respect, putere de muncă şi trebuie să ştiţi că nimeni nu îţi oferă nimic gratis! Banii se câştigă prin sudoarea frunţii, strâns din dinţi şi lacrimi!! Lăsaţi telefoanele şi tehnologia acasă!! Trebuie omenie, educaţie şi muşchi!!!!!

• Pregăteşte-te psihic foarte bine, poate fi extrem de greu la început, dar cu siguranţă vei reuşi atâta timp cât nu îţi pierzi integritatea, demnitatea, cuvântul pentru nimic în lume! Dincolo nu există noroc, există doar reuşită pe merite proprii! Succes şi orice s-ar putea întâmpla în afară, fă orice să te întorci cu capul sus în ţară! Succes!

• În străinătate trebuie să fie ascultător, serios şi că acolo nu o să mai aibă tip liber. Trebuie să muncească. Că lucru e lucru şi banu’ o să fie pe măsură.

• Vă înarmaţi cu seriozitate, bun simţ, hărnicie, un pic de cunoştinţe despre limbă, apoi se învaţă din mers, cei 7 ani de acasă!! Ca să fii respectat trebuie la rândul tău să respecţi! Aşa au început toţi!!! Curaj şi cu Dumnezeu înainte!!!

• La început este foarte greu dar cu timpul vă veţi obişnui. Dacă ştiţi cât de cât limba nu va va fi aşa greu. Toţi cei care suntem în Italia aşa au pornit. De jos. Aşa şi domniile voastre. Curaj şi mult succes vă doresc!

• Să stea acasă. Că e mult mai bine decât prin străini.

• Eu am stat 10 ani în Italia m-am retras, gândul a rămas acolo …. Eram acasă acolo, aici mă găsesc străină. M-as întoarce şi mâine…..

„Emigraţi fără să vă uitaţi în urmă, lăsaţi în ţara aia doar pe infractorii şi politicienii ce o distrug şi pe cei ce se complac în situaţia asta… “

• Depinde de cum simţim fiecare, nu suntem făcuţi la fel. Eu zic că este bine să vina să muncească şi să realizeze ce vor apoi să se întoarcă acasă. Este doar părerea mea, nicăieri nu este ca acasă, începând cu gustul mâncării şi continuând cu toate cele cu care ai crescut. Eu sunt în Italia din 2009, la început foarte greu, lăsând familia acasă (soţia şi cei doi copii: unul de 3 ani şi 6 luni, celălalt de un an şi 3 luni), dar datorită ajutorului bunului Dumnezeu am reuşit să îi aduc aici şi acum suntem ok, noi la muncă, ei la şcoală. Părerea mea, dacă cineva vrea să plece în străinătate, să muncească, să îşi facă un viitor, în primul rând trebuie sa fie foarte hotărât, să fie conştient că în străinătate nu ai mamă, nu ai tată, trebuie sa fie un caracter puternic, dar mai presus acea persoană trebuie să fie corectă. Atâta timp cât eşti corect, rămâi mereu cu fruntea sus, indiferent de dificultăţi, şi într-un final adevărul va ieşi întotdeauna învingător. Astea sunt experienţele prin care am trecut eu. Dar într-un final totul se va termina cu bine. Aşadar, părea mea: sinceritate, corectitudine, adevăr ! Succes tuturor celor care vor să îşi înceapă o viaţa noua!

• Mor când îi aud pe unii cu faza: Italia (sau altă ţară) nu mai e ce a fost… Că parcă România mai e ce a fost .. Sau cu faza: staţi în Românika că e muncă şi acolo…. „Fraţilor”, eu vă dau un sfat: cei care puteţi emigraţi fără să va uitaţi în urmă, lăsaţi în ţara aia doar pe infractorii şi politicienii ce distrug ţara în continuare şi pe cei ce se complac în situaţia asta… V-o spune direct şi sincer un emigrant de 25 de ani.

• Italia nu mai e ce a fost… În sensul că acum nu mai are nimic de a face cu ceea ce era în’ 99 când am mers eu şi încă era lira, găseai de muncă a doua zi chiar dacă nu ştiai să vorbeşti.. Atunci în Romania era aproape imposibil să găseşti un loc de muncă, acum cât de cât se găseşte şi sunt şi salarii destul de bune.

• Îndrum tineretul să nu mai spere la nimic în România, să fugă cât o vedea cu ochii.

• Să ştie să facă ceva concret, adică o meserie, şi să-şi sacrifice cei mai frumoşi ani muncind pe rupte.

• Staţi mai puţin pe lângă români!

• Eu am 2 ani de când m-am întors în tara, dar am inima şi gândul numai în Italia, îmi dau toată silinţa să mă reobişnuiesc să fiu româncă în tara natală…. Este enorm de greu, ceea ce văd zilnic este răutatea românilor, suntem rasişti, needucaţi, analfabeţi..

• Eu sunt de 3 ani şi nu m-am acomodat în ţara mea după aproape 18 ani de Italia. • Staţi acasă, că banii nu cumpără fericirea, nici sănătatea! Dacă staţi mult în străinătate nu o să vă mai simţiţi niciodată ca acasă, nici în ţară, nici în străinătate.

• Sunt buni banii câştigaţi acolo. Preţul plecării este mai mare decât câştigul, ţara noastră are nevoie de voi. Dacă am fi mai uniţi şi tinerii şi-ar iubi ţara toţi am duce-o mai bine. Forţa tinerilor poate schimba România.

• Îi sfătuiesc să vină şi să rămână toată viaţa. În Italia acum apartamentele au preţul mic din cauza crizei, cei tineri cu un contract de muncă pot să facă un împrumut. Dacă eşti cinstit şi muncitor reuşeşti. Eu cei mai frumoşi ani din viaţa i-am petrecut aici. Dacă lăsam fata acasă, cine ştie ce viitor avea. Oricum, eu nu m-aş mai întoarce niciodată în ţară.

• La cei care vor să plece din ţară le spun doar atât: mai rău ca în Romania nu este niciunde….. aşa că plecaţi şi rămâneţi pe veci acolo unde o să vă stabiliţi… • Să se impună de la început şi să nu se lase călcaţi in picioare. Dacă te impui de la început nimeni niciodată nu va încerca să te exploateze.

• În Italia să vii acum pentru prima dată e riscant. Nu se găseşte de muncă. Nu mai e ca acum 10-20 de ani în urmă.

• Să se ferească de români, aici în străinătate sunt răi, invidioşi şi uită să vorbească româneşte. Am avut parte de astfel de experienţă şi credeţi-mă, sunt în Italia de peste 10 ani şi am suferit mult din aceste experienţe.

• Să facă repede ceva bănuţi şi să se întoarcă în ţară să se apuce de agricultură eco + creştere animale.

• Multă răbdare şi să ţină strâns de pungă .. atracţii sunt multe ..haine, mâncare bună etc etc ieşiri… Dar după ani realizezi că era bine să fii econom. Deci să păşească din prima cu economia.. fie dacă sunt tineri necăsătoriţi. Eu aveam 18 ani, nu am pus nimic deoparte, cadouri, zile de naştere, Crăciun etc, s-au dus salariile aşa şi acum nu că regret, dar mi-ar fi plăcut să fi strâns punga puţin.

• Să stea acasă. Străinătatea e foarte grea. Se câştigă un pic mai mult decât în ţară, dar ai cheltuieli foarte mari. Deci nu merită să stai departe de părinţi, fraţi, surori copiii. Ajungi să regreţi faptul făcut chiar după puţini ani. Nicăieri nu-i ca acasă. Nu uitaţi!

• Să fie cât mai circumspect cu ceilalţi români.

• Să fie responsabil, să ştie exact pentru ce a venit, să fie om, să aibă grija la tentaţii de tot felul şi mare grija la români!

• Primul sfat pentru ei ar fi – „Niciodată să nu crezi în români!“, restul vine de la sine. Succes!

• Pe lângă sfaturile primite, să aveti foarte mulţi euroi pentru chirie, avans apartament, şi să aveţi ce păpa până la primul salar. În Viena o chirie modestă la periferie este de la 500 euro în sus şi trebuie să dai 3 chirii plus luna în curs în faţă, firma imobiliară vrea şi ea minim 2 chirii plus contract, dar nu iţi dă nimeni chirie fără să ai domiciliul aici şi 3 fluturaşi de salar, adică 3 luni lucrate cu salar mare, posibil în Italia e diferit. Feriţi-vă de români ca de dracu’, cel mai bun sfat!

