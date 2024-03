Românii care dețin păduri vor primi compensații de la stat. Ce obligații vor avea și care sunt zonele vizate de măsură

Cetățenii care dețin păduri vor primi compensații de la autorități, în valoare de 754 de lei pe hectar. În schimb, proprietarii nu vor avea voie să taie arborii din zonele respective. Măsura vizează zonele de tip T1 și T2.

Zona T1 este formată din pădurile care sunt în zonele de protecție strictă integrală. Din categorie fac parte: arii naturale protejate, rezervații științifice, păduri virgine și cvasivirgine, rezervații naturale cu resurse genetice deosebite, situri naturale care aparțin UNESCO. În zonele amintite, defrișarea este strict interzisă.

Zona T2 este formată din păduri cu funcții speciale de protecție. În aceste locuri, recoltarea lemnului se face la un nivel mult mai mic, spre a proteja ecosistemul.

Pentru a reduce semnificativ defrișarea pădurilor, se vor acorda bani de la stat, de două ori pe an, pentru cei care dețin păduri. Sumele vor fi acordate o singură dată pe an. Cei care au teren în T1 primesc 745 de lei pe an, pentru un singur hectar, iar cei care au T2 primesc 365, potrivit bugetul.ro.

Cum vor primi românii ban de la stat, dacă au păduri

Vor fi investite aproape 10.000 de milioane de lei în proiectul care durează până în 2024. Suprafața pentru care se vor acorda compensații este estimată la 430.000 ha, din care 61.000 ha încadrate în tipul funcțional T1, iar 369.000 ha încadrate în tipul funcțional T2.

„Dezvoltăm un nou program de sprijin pentru a compensa proprietarii de păduri protejate pentru următorii cinci ani. Vom continua să acordăm subvenții proprietarilor privați, dar în plus, municipalitățile vor primi și ele compensații. Subvenționarea municipalităților a devenit posibilă anul acesta, după ce în decembrie a fost aprobat noul regulament UE privind subvențiile de stat. România a cerut în repetate rânduri ridicarea acestei restricții, întrucât autoritățile locale pierd și ele venituri din cauza interdicțiilor de exploatare forestieră și a restricțiilor asupra pădurilor protejate. Noul sistem de sprijin va fi finalizat în următoarele săptămâni și am încredere că va primi cât mai curând avizul Comisiei Europene

Anul acesta am alocat 184 de milioane de lei pentru păduri în bugetul Ministerului Mediului. În același timp, este un mare pas înainte faptul că am inclus și compensarea pentru restricțiile asupra zonelor Natura 2000 ca angajament de plată. Dezvoltăm un sistem de compensare care nu s-a mai văzut până acum în România”, a declarat senatorul Tánczos Barna, înainte ca proiectul să fie aprobat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI