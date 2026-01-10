România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret: „Ca să fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Sirect, au declarat reprezentanții CNAIR pentru economica.net, confirmând informații apărute în presa locală.
România trebuie să construiască drumuri și la vecini, pentru a beneficia de fonduri europene.
„De principiu, ca sa fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”, au explicat reprezentanții CNAIR.
Doar 43 din cei 55 de kilometri ai drumului expres de la Suceava la Siret au fost scoși la licitație, scrie obiectivdesuceava.ro.
Potrivit sursei citate, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA va lansa separat la licitație proiectarea și execuția lotului 3 deoarece se va avea în vedere și „modernizarea unui sector din Drumul Național M19”, CNAIR precizând că această lucrare se va executa în cadrul contractului de proiectare și execuție lucrări pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret.
„Beneficiile acestui proiect se extind și asupra țării vecine Ucraina, obiectul general de lucrări incluzând și modernizarea unui sector din Drumul National M19”, au precizat jurnaliștii obiectivdesuceava.ro.
Cel mai probabil, este vorba despre un sector din proximitatea punctului de trecere vamală de la Porubnea, dar despre lungimea și amploarea lucrărilor nu se precizează în documentul respectiv.
Termenul limită de depunere a ofetelor pentru construcția celor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret este 23 ianuarie 2026, declara, în 31 decembrie 2025, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Valoarea contractelor (finanțate prin SAFE) este de 2,30 miliarde lei (fără TVA) pentru lotul 1 (Suceava – Dărmănești) și de 1,88 miliarde lei (fără TVA) pentru lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți).
Cristian Pistol menționa transmiterea la ANAP, pentru validare, documentația contractelor necesare proiectării și execuției celor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret (aproximativ 43 km):
– Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km
– Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km
Pe traseul viitorului drum expres se vor construi inclusiv:
– 4 Noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), Rădăuți (DN2-DN2H) și Siret Sud (DN2).
– 57 de poduri, pasaje și viaducte.
Noul drum expres va beneficia de parcări de scurtă durată și spații de servicii, fiecare dotată cu câte 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare Un bărbat în vârstă de 43 de ani a murit în noaptea de 8 spre 9 ianuarie 2026, în timp ce se afla într-un autobuz de pe […]
FOTO | România, exportator militar de top, în ciuda unui mic recul: Care a fost valoarea exporturilor din 2024 ale companiilor de armament, între care și UM Cugir și Fabrica de Arme Cugir
România, exportator militar de top, în ciuda unui mic recul: Care a fost valoarea exporturilor din 2024 ale companiilor de armament, între care și UM Cugir și Fabrica de Arme Cugir România a avut, în 2024, exporturi de produse militare în valoare de 274 de milioane de euro. Valoarea este, totuși, sensibil mai mică față […]
VIDEO | Lucrările avansează la tunelul de 900 de metri de pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Zeci de muncitori și utilaje pe teren
Lucrările avansează la tunelul de 900 de metri de pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Zeci de muncitori și utilaje pe teren Continuă lucrările pe secțiunea montană a Autostrăzii A1 Sibiu, încă din primele zile ale acestui an, a anunțat, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret: „Ca să fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”
România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret Compania Națională de Administrare a...
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca măcar un călător să aibă vreo reacție salvatoare
Indiferență care a deschis ușa morții: Un bărbat a decedat după ce i s-a făcut rău în autobuz, fără ca...
Știrea Zilei
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare penală după un control al Gărzii de Mediu
Construcții ilegale ridicate de Primăria Horea pe vârful Petreasa, în apropierea locului unde s-a produs accidentul aviatic din 2014: Sesizare...
VIDEO | Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de mireasă, al prăjiturilor și serviciului foto-video
Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de...
Curier Județean
VIDEO | Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!”
Cele 4 drumuri județene din Alba închise temporar au fost deblocate: „Rămânem la datorie!” Cele 4 drumuri județene din județul...
UPDATE FOTO | INCENDIU în comuna Vințu de Jos: O cabană din zona Dealu Ferului arde generalizat
INCENDIU în comuna Vințu de Jos: Focul a cuprins o locuință din zona Dealu Ferului Un incendiu sâmbătă după amiază...
Politică Administrație
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național
Corneliu Mureșan: Comunitățile din Alba, afectate de ninsorile puternice, au nevoie urgentă de ajutor național Solicit prefectului de Alba să...
Opinii Comentarii
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie
Pe 10 ianuarie credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Grigorie Pe data de 10 ianuarie, la doar câteva zile după...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2026 și Paștele catolic 2026. Sărbători de Paște 2026 și în urmatorii ani. Când...