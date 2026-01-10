România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret: „Ca să fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”

România va moderniza în Ucraina peste 10 kilometri de drum, în continuarea Drumului Expres Suceava-Siret

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Sirect, au declarat reprezentanții CNAIR pentru economica.net, confirmând informații apărute în presa locală.

România trebuie să construiască drumuri și la vecini, pentru a beneficia de fonduri europene.

„De principiu, ca sa fie eligibil pe SAFE, proiectul trebuie să aducă beneficii și unei țări vecine”, au explicat reprezentanții CNAIR.

Doar 43 din cei 55 de kilometri ai drumului expres de la Suceava la Siret au fost scoși la licitație, scrie obiectivdesuceava.ro.

Potrivit sursei citate, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA va lansa separat la licitație proiectarea și execuția lotului 3 deoarece se va avea în vedere și „modernizarea unui sector din Drumul Național M19”, CNAIR precizând că această lucrare se va executa în cadrul contractului de proiectare și execuție lucrări pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret.

„Beneficiile acestui proiect se extind și asupra țării vecine Ucraina, obiectul general de lucrări incluzând și modernizarea unui sector din Drumul National M19”, au precizat jurnaliștii obiectivdesuceava.ro.

Cel mai probabil, este vorba despre un sector din proximitatea punctului de trecere vamală de la Porubnea, dar despre lungimea și amploarea lucrărilor nu se precizează în documentul respectiv.

Termenul limită de depunere a ofetelor pentru construcția celor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret este 23 ianuarie 2026, declara, în 31 decembrie 2025, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Valoarea contractelor (finanțate prin SAFE) este de 2,30 miliarde lei (fără TVA) pentru lotul 1 (Suceava – Dărmănești) și de 1,88 miliarde lei (fără TVA) pentru lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți).

Cristian Pistol menționa transmiterea la ANAP, pentru validare, documentația contractelor necesare proiectării și execuției celor două loturi ale Drumului Expres Suceava – Siret (aproximativ 43 km):

– Lotul 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km

– Lotul 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km

Pe traseul viitorului drum expres se vor construi inclusiv:

– 4 Noduri rutiere: Suceava Nord (DN29A), Suceava Vest (DN2-DN2P), Rădăuți (DN2-DN2H) și Siret Sud (DN2).

– 57 de poduri, pasaje și viaducte.

Noul drum expres va beneficia de parcări de scurtă durată și spații de servicii, fiecare dotată cu câte 6 stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

