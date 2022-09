Rezultate SONDAJ | Cât de (ne)mulțumiți sunt cititorii ziarulunirea.ro de serviciile firmelor de salubritate RER Vest & RETIM

Cât de (ne)mulțumiți sunt cititorii ziarulunirea.ro de serviciile firmelor de salubritate RER Vest & RETIM Alba?

Asocierea RER Vest-RETIM a solicitat modificarea prețului la serviciile de salubritate, atât la groapa de gunoi de la Galda, cât și pentru colectarea deșeurilor, majorarea lor fiind substanțială pentru populație și firmele din județul Alba. Asocirea RER Vest & RETIM prestează servciile de salubritate petru zona 1: Alba Iulia-Teiuș-Aiud-Ocna Mureș și zona 2 (Tărtăria): Cugir-Sebeș.

Ziarulunirea.ro a realizat un sondaj pentru ca cetățenii să își poată exprima liber opinia referitor la serviciile de salubritate realizate de către Asocierea RER Vest-RETIM, sondajul înregistrând un număr de aproape 1.000 de respondenți.

În ceea ce privește calitatea serviciilor de ridicare a deșeurilor menajere de pe străzile cetățenilor, aproape jumătate (41%) dintre cei care au răspuns sondajului au apreciat ca fiind „Foarte proastă”, un procent de 31% consideră că aceste servicii sunt „Proaste”, 19% sunt de părere că este „Bună”, 6% consideră că este „Foarte bună”, iar 3% nu au putut aprecia calitatea acestor servicii, alegând opțiunea „Nu știu”.

Întrebați „Cum vi se pare actualul preț al serviciilor de colectare a deșeurilor?”, majoritatea cetățenilor consideră prețul „Mare” și „Foarte mare”, cu un procent de 39%, respectiv 31%.

Un număr de 212 respondenți, adică 23% consideră prețul ca fiind „Mediu”, 5% au considerat că „Nu știu”, iar un procent cumulat de 2% sunt de părere că este „Mic” și „Foarte mic”.

Deșeurile căzute în afara containerelor sunt o adevărată problemă, de care ne lovim la tot pasul, iar 33% dintre cetățeni au raportat că această problemă este întâlnită „Foarte des”, iar 21% au specificat că se întâmplă „În permanență”. Tot 21% sunt de părere că se întâmplă „Destul de des”, „Rar” se întâmplă pentru 16% din cetățeni, iar 9% dintre aceștia „Nu știu”.

O altă problemă este și curățenia lăsată în urma trecerii mașinii de gunoi la platforma unde sunt amplasate containerele, unde 38% dintre cetățeni apreciază că platforma rămâne „Murdară, 26% consideră că rămâne „Curată”, platforma „Foarte murdară” a fost întâlnită în 19% din cazuri, iar 17% dintre cetățeni „Nu știu”.

Toate aceste situații neplăcute ar putea fi remediate, iar 34% dintre cetățeni sunt de părere că cea mai bună modalitate a autorităților pentru a încuraja cetățenii este prin „Recompense”, 26% dintre respondenți consideră că situația se poate îndrepta prin „Amenzi și supraveghere video”, iar 19% sunt de părere că se poate rezolva prin „Informare”.

De asemenea, un procent cumulat de 20% din respondenți consideră că „Amenzile” și „Supravegherea video” pot ajuta la remedierea situației actuale.

În Alba Iulia, Asocierea RER Vest & RETIM oferă cele mai proaste și scumpe servicii de salubritate din istoria post revoluționară a orașului. Au mai fost momente când serviciile de salubritate au fost execrabile, cum ar fi în ultimele 3 luni de contract ale Salprest, când managerul societății s-a supărat pentru că nu își mai putea recupera creanțele de la asociațiile de proprietari sau în ultimele 6 luni ale Polaris, care nu avea unde să transporte și să depoziteze toată cantitatea de deșeuri pentru că firmele care aveau concesiunea la groapa de la Galda (tot RER Vest & RETIM) le-au limitat cantitățile. Însă niciodată, dar niciodată, nu s-a întâmplat în Alba Iulia ca la aproape un an de contract, atunci când serviciul de salubritate ar fi trebuit să funcționeze ”ca pe roate” să existe un grad de nemulțumire atât de mare. Oare cum ar fi domnilor de la ADI SALUBRIS ca săptămânal, atunci când se ridică gunoiul și se compactează în mașină, tot trotuarul să fie plin de un miros insuportabil de levigat? Se ”aude” domnule viceprimar Popescu, pentru că nările dvs au fost supuse unui astfel de șoc ? Interesează pe cineva ce au licitat firmele respective și cu ce hârburi de mașini se colectează în realitate gunoiul în Alba Iulia?

Totodată, numeroși cetățeni au lăsat comentarii în care și-au adresat nemulțumirile privind serviciile de salubrizare presatate de către Asocierea RER Vest-RETIM.

„Întrebarea corectă ar fi:”este cineva mulțumit”…”, a replicat un cititor fidel al ziarulunirea.ro.

Un alt cetățean a replicat faptul că „Cam lasă de dorit…mizerie de nedescris nu mătură după ce colecteaza gunoaiele, un tomberon a stat întors că nu mai avea roți câteva luni…. Am sesizat la birou dar degeaba!”

Iar comentariile negative care au fost adresate de cititorii noștri nu se termină aici. După cum se poate observa, o mulțime de alți cetățeni, care și-au arătat nemulțumirea față de serviciile de salubrizare, au ales să își exprime public dezamăgirea, după cum urmează:

„Nemulțumit total, mult sub Polaris

O firmă sub orice critică!

Nemulțumită! Am încheiat contract și după foarte multe telefoane abia după 3 luni am primit un tomberon.

Nesimțire curată, contractele au venit repede să facă la firme, de achitat achităm gunoiul dar cartele nu vin să ne aducă, că nu mai ține de asociațiile de proprietari. Așa că așteptăm cartelele.

Am încheiat contractul în septembrie, în noiembrie decembrie si ianuarie am primit facturi fără să-mi fie ridicat gunoiul și fără să am tomberon, iar în februarie ultima săptămână în sfârșit mi-au aruncat tomberonul în poartă, iar pretenția lor a fost să plătesc și pentru lunile în care nu mi-au prestat nici un serviciu, epopee, domnul director general semnează și verifică sesizările numai de două ori pe an.

Cea mai proastă firmă de salubritate de până acum. Manifestă punctualitate și profesionalism doar în cazul emiterii facturilor.

Multă dezordine, nu se face curat pe jos lângă containere, un miros foarte urât, nu se dezinfectează, prezintă focare de infecții!”, au adăugat cititorii ziarulunirea.ro