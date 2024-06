Rețelele de apă potabilă și canalizare menajeră, extinse pe mai multe străzi din Cugir: Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu

Rețelele de apă potabilă și canalizare menajeră vor fi extinse pe mai multe străzi din Cugir. Primăria a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba.

Proiectul ,,EXTINDERE REȚELE DE APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN UAT CUGIR”, poate constitui obiectivul unui proiect de investiţie ce poate fi finantata prin ANGHEL SALIGNY, AFM si PNRR.

Pe strazile studiate reteaua de canalizare este prevazuta gravitational din PVC KG i-ar in zonele cele mai joase sunt prevazute statii de pompare care pompeaza apa uzata in reteau gravitationala de unde este canalizata spre statia de epurare existenta (existent in localitate).

Astfel ca in SP din zona se colecteaza apa menajera de pe strazile studiate, apoi este pompata in cel mai apropiat camin exisent/ SP existenta.

Str. PRUNULUI, Str. VIADUCTULUI, Str. VALEA VIILOR, Calea MURELOR, Calea DUMBRAVII, Calea VAIDEIULUI, Str. CODRULUI, Str.VETERANILOR, Str. SPINULUI, Str. MACULUI, Calea GORUNILOR, Str. FLORILOR, Str. NARCISELOR, Str. GRIGORE ALEXANDRESCU, Str. Deal (extindere+bransamente), Str. Plevnei (extindere+bransamente), Str. Nicolae Copernic (extindere+bransamente), Str. Rîul Mare (branșamente).

Racordurile vor fi executate prin amplasarea caminelor de racord la limita de proprietate, pentru evitarea spargerilor in zonele carosabile si asfaltate a drumurilor din localitate executia traversarilor se va raliza prin subtraversare cu foraj orizontal, daca este cazul.

In zona de accese unde prin lucrarea de canalizare este necesara spargerea acceselor acestea se vor reface si vor fi aduse la starea initiala inainte de interventie. In zonele unde exista trotuare daca in urma interventiei este necesara spargerea trotuarelor, acestea vor fi refacute si aduse la starea initiala inaintea interventiei.

Realizarea proiectului prezinta avantaje economice si din punct de vedere al protectiei mediului prin:

-reducerea poluarii apelor de suprafata si subterane ;

-dezvoltarea mediului local de afaceri;

Oportunitatea investitiei este justificata si din urmatoarele considerente: realizarea canalizarii publice creeaza premiza infaptuirii unui pas important in directia protectiei mediului si de respectare a normelor referitoare la sanatatea publica precum si reducerea poluarii surselor de apa prin ape uzate evacuate.

Valoarea investiției este de 26136085,15 lei fara TVA, iar perioada de implementare propusă este de 12 luni.

