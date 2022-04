Remiză încinsă în “Arini” la derby-ul LPS Sebeș – CSM Reșița la Under 19

Rezultate excelente reușite de atletele CS Unirea Alba Iulia la Campionatele Balcanice de marș din Grecia: Ana Rodean a devenit campioană balcanică pe distanța de 35 de kilometri, iar Mihaela Acatrinei a fost vicecampionă balcanică pe distanța de 20 kilometri! Delegația tricoloră a adunat o zestre remarcabilă, 7 medalii dintre care două de aur, două de argint și 3 de bronz, clasându-se pe locul secund în ierarhia pe națiuni.



Competiția s-a disputat lângă Atena, la Glyfada. „După mulți ani de secetă am obținut două medalii prețioase, Suntem foarte mulțumiți cu aceste rezultate extraordinare în privința medaliilor. Ambele atlete vor urca după acest concurs în clasamentul mondial„, a spus antrenorul Gabriel Avram.

Ana Rodean a devenit prima campioană balcanică pe această distanță lungă a marșului feminin, introdusă anul trecut, cu timpul 3:05.40. Colega sa de club, Mihaela Acatrinei a reușit cel mai bun timp din acest an, 1:38.43, fiind a doua în cursa de 20 de kilometri, fiind întrecută de o sportivă din Turcia ce a fost pe locul 35 la JO. Mihaela Acatriniei a mai cucerit bronzul balcanic, în 2018, în Serbia, la Zdrenjanin, la seniori, respectiv tot bronz, în 2013, la Ayvalik-Balikesir din Turcia (junioare 1, proba de 10 kilometri). Ana Rodean a a mai câștigat în două rânduri întrecerea balcanică, în proba de 20 de kilometri, plus alte două medalii de bronz, iar la junioare are un loc întâi și un loc doi.

Cele două au fost prezente în Oman la Campionatul Mondial de marș, unde Acatrinei s-a clasat pe locul 30 la 20 kilometri, iar Rodean a abandonat din motive medicale la 35 kilometri. Pentru cele două urmează Campionatul Național de 35 kilometri marș, seniori și Under 23, la Dudince (Slovacia), în 23 aprilie, intențiile vizând calificarea la competițiile majore internaționale: Campionatul Mondial de atletism pentru seniori, în 15-24 iulie, în USA, la Eugene (Oregon) și Campionatul European de atletism pentru seniori, din 15-21 august, la Munchen (Germania).

