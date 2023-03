Reducerea pensiilor speciale: Va fi interzisă cumularea, vor fi supraimpozitate și veniturile din pensie nu vor depăși venitul încasat în activitate

Cum îţi dai seama dacă produsele cumpărate conţin insecte. Ce trebuie să scrie pe etichetă

Insectele în produsele alimentare, acesta este noul trend. Dacă pentru unii acest lucru pare parcă scos din filmele de groază, pentru Comisia Europeană aparent nu pare, mai ales că în ianuarie oficialii CE declarau că noile produse din insecte sunt sigure pentru consum.

Astfel că, prin decizia acestora, începând din acest an vor fi permise în alimente și greierii de casă sub formă de praf și viermii mici de făină. Așa că ne-am gândit să-ți spunem cum îţi dai seama dacă produsele cumpărate conţin insecte și ce trebuie să scrie pe eticheta produselor.

În ianuarie 2023 Comisia Europeană a aprobat noi insecte ca alimente

Comisia Europeană, pe 4 ianuarie a.c., a autorizat introducerea pe piață a unei a patra insecte, viermele de făină mai mic, ca aliment, și se referă la forma larvară a lui Alphitobius diaperinus, o specie de insectă care aparține familiei Tenebrionidae (gândaci întunecați).

Hrana nouă constă în formele congelate, paste, uscate și pudră de greier de casă. Se intenționează să fie comercializat ca ingredient alimentar într-o serie de produse alimentare destinate populației generale.

În plus, Comisia a autorizat pentru prima dată introducerea pe piață a pulberii parțial degresate obținute din greier de casă întreg ca aliment nou. Autorizarea acestor alimente noi va permite solicitanților să introducă pe piața UE această specie de insecte în anumite condiții de utilizare.

Alimentele noi sunt definite ca fiind alimente care nu au fost consumate într-o măsură semnificativă de către oameni în UE înainte de 15 mai 1997, când a intrat în vigoare primul regulament privind alimentele noi. Deși există dovezi privind consumul de insecte ca hrană în trecut, niciun stat membru nu a confirmat consumul uman într-o măsură semnificativă înainte de 15 mai 1997 pentru nicio specie de insecte.

Reglementările din ianuarie sunt una dintre etapele finale ale procedurii de autorizare a viermelui mic și a pulberii parțial degresate obținute din greieri de casă ca aliment nou.

Statele membre au dat undă verde Comisiei pentru a permite unui operator din sectorul alimentar, care a solicitat aceste autorizații, să introducă produsul pe piața UE. Comisia a adoptat și un act juridic în acest sens, lucru care s-a întâmplat deja în cazul viermelui galben al făinii, al lăcustelor migratoare și al greierilor de casă.

În afară de aprobarea acestor insecte ca alimente, Comisia Europeană a mai emis și alte directive cu privire la alimentele care vor conține insecte și cu obligativitatea de a menționa procentul pe etichetele produselor. Aici intervine întrebarea „Cum îţi dai seama dacă produsele cumpărate conţin insecte?”

Care sunt produsele care apar pe piață

Făina de greieri a fost aprobată pentru a fi introdusă pe piață, dar nu este obligatoriu pentru cetățenii UE să o cumpere sau să o consume. Dar, parte din producătorii de alimente au adoptat deja aceste aspecte și au anunțat că vor scoate pe piața europeană produse care vor conține insecte, printre acestea iată câteva alimente care vor avea conținut de insecte:

Pâine cu făină de greier și supliment din larve de vierme, sau burger cu insecte

În luna februarie a anului trecut, Uniunea Europeană a anunțat că patru specii de insecte vor fi permise pentru consumul uman, și anume păianjenul migrator, viermele galben și greierul de casă. Acum, Comisia Europeană adaugă alte câteva produse din insecte pe lista celor autorizate. În prezent, UE examinează alte opt cereri de introducere a alimentelor din insecte.

Într-adevăr, potrivit Agenției Europene pentru Alimentație, insectele sunt o sursă de hrană foarte nutritivă și sănătoasă, având un conținut ridicat de grăsimi, proteine, vitamine, fibre și minerale.

De asemenea, insectele sunt considerate ca făcând parte din tranziția către un sistem alimentar mai prietenos cu mediul și bazat pe plante. Insectele emit mai puține gaze cu efect de seră, necesită mult mai puțină apă și teren arabil și transformă alimentele în proteine mult mai eficient decât sursele tradiționale de carne.

De exemplu, în magazinele Lidl din Marea Britanie au apărut deja în rafturi un nou produs, și anume burgerii cu soia și insecte, același produs ajungând recent și pe rafturile magazinelor din Spania.

Cum îţi dai seama dacă produsele cumpărate conţin insecte

Noutatea constă în faptul că greierele domestic poate fi folosit și sub formă de pulbere degresată, pe lângă actualele preparate uscate și congelate. Se preconizează că făina de greieri ar putea fi folosită, printre altele, pentru a face pâine, paste, biscuiți, bere și chiar în ciocolată.

Lumina verde a venit după ce Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a verificat noua pudră. La începutul lunii ianuarie, Comisia a aprobat, de asemenea, utilizarea viermilor mici de făină. Viermii mici de făină pot fi folosiți sub formă de pastă tartinabilă, congelați, uscați și sub formă de pulbere. Larvele de viermi de făină sub formă de pudră vor servi, de asemenea, ca supliment alimentar.

Ideea este că producătorii și comercianții vor fi obligați să afișeze aceste alimente în zone special dedicate acestora, plus obligativitatea de a prezenta pe etichtele produselor conținutul de insecte.

Fii atent la ce trebuie să scrie pe etichetă

Comisia Europeană insistă asupra faptului că ingredientele trebuie să fie întotdeauna declarate în mod corespunzător pe etichetele ambalajelor. Producătorii trebuie să indice întotdeauna despre ce tip de insecte este vorba.

La urma urmei, unele persoane pot fi alergice la alimentele pe bază de insecte, deși acest lucru trebuie să fie investigat mai departe. Acest lucru ar viza în principal consumatorii care sunt alergici și la crustacee, moluște sau acarieni din praful de casă.

Așadar, atunci când mergi în supermarket și vrei să vezi dacă un aliment are conținut de insecte, va trebui să regăsești pe etichetă fie termenul Alphitobius diaperinus, adică viermele de făină mai mic, termenul Tenebrio Molitor, adică gândaci de bălegar, sau Locusta migratoria pentru conținutul de lăcuste migratoare din aliment.