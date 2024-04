Reducerea impozitului pe clădiri pentru donatorii de sânge. Legea care oferă trei beneficii importante a fost adoptată

O nouă lege promulgată de președintele Klaus Iohannis prevede trei beneficii importante pentru donatorii de sânge. Cea mai importantă noutate este reducerea impozitului pe clădire.

1. O lege apărută în monitorul oficial (Legea 74/2024) reglementează posibilitatea ca persoanele fizice ce au calitate de donatori de sânge și dețin o clădire pe teritoriul României, să beneficieze de reducerea impozitului pe clădiri datorat bugetului local, dacă în anul anterior au realizat în condiția legii, cel puțin trei donații de sânge, spune consultantul fiscal Adrian Bența care a analizat actul normativ.

Potrivit acestuia, consiliile locale au dreptul să decidă o astfel de reducere de impozitare, ce se aplică în anul următor celui în care s-a efectuat donația de sânge.

În ipoteza în care întreg impozitul datorat Consiliului local se achită până în data de 31 martie din anul curent, această reducere de impozit se cumulează cu posibila bonificație acordată pentru plata anticipată a impozitului. Persoana interesată va depune o documentație justificativă la autoritatea locală, iar probabil justificarea reducerii de impozit va fi aprobată prin normele de aplicare.

2. Un alt beneficiu cunoscut de multă lume este legat de tichetele de masă oferite. Astfel, valoarea tichetelor pentru donatorii de sânge este de 280 lei de la 1 ianuarie 2024, adică 7 tichete de 40 de lei.

3. Persoanele care donează sânge au parte de o dobândă mai mare la titlurile de Stat Fidelis. De exemplu, oferta pe un an din aprilie 2024 le oferă acestora un punct procentual în plus la oferta pe un an, respectiv 7%.

Dobânda este chiar mai mare decât tranșa pe 3 ani care are 6,85%/an. În plus, suma minimă pentru donatorii de sânge este de 500 lei, comparativ cu 5.000 lei la celelalte oferte în moneda națională.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI