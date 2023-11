Reducerea impozitării muncii nu se va putea aplica de la 1 ianuarie. Anunțul premierului Marcel Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat faptul că reducerea impozitării muncii nu se va putea aplica începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat că o măsură care să vizeze reducerea impozitării muncii urmează să fie decisă, cel mai devreme, după primul trimestru al anului viitor, când se va vedea şi execuţia bugetară pe primul trimestru al anului 2024.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Buzău, dacă de la 1 ianuarie ar urma să se aplice o reducere a impozitării pe muncă.

„Nu se poate de la 1 ianuarie şi am anunţat acest lucru. Am zis că este primul lucru pe care îl avem în vedere, după ce vedem execuţiile până la sfârşitul anului şi execuţia, în primul rând, pe primul trimestru al anului 2024. Vom veni, avem în vedere în coaliţie şi am discutat acest lucru în coaliţie, că impozitarea muncii, după cum bine ştiţi şi dumneavoastră, este cea mai mare. Este în oglindă cu impozitarea capitalului.

Ca să înţelegem, peste tot în lume se impozitează capitalul. Noi avem cea mai mare impozitare pe muncă şi cea mai mică pe capital şi trebuie găsit echilibrul, pentru că dacă nu găsim echilibru, vom crea crize sociale. Aşa se ajunge la crizele sociale, acumularea de o parte a marilor averi şi sărăcirea în partea cealaltă, şi discuţia interminabilă de ce mărim pensiile. Pentru că sunt cele mai mici, pentru că acei oameni nu mai pot trăi cu o pensie de 1.500 lei şi acei oameni, sunt bunicii şi părinţii noştri, sunt cei care au construit această ţară”, a declarat Marcel Ciolacu.