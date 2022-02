Recalculare pensii 2022: Recalcularea NU va ţine cont de toate veniturile obţinute

FOTO| Vasile Dîncu, „intelectualul” PSD, moment penibil la TV: A intrat în direct cu un tapet cu o bibliotecă falsă, ca imagine de fundal

„Intelectualul” PSD, ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a avut parte de un moment penibil în cadrul unei emisiuni TV, unde, încercând să impresioneze, a vorbit în direct cu o bibliotecă în spate, însă biblioteca era doar un tapet cu poze cu cotoare ale unor cărți.

Faptul ca este un tapet a fost sesizat in premiera de Constanta Doman, pe Facebook, care arata ca in „biblioteca” lui Dincu se repeta secvente de imagini cu cotoarele cartilor.

„Doamne apara si pazeste pe toti robii tai, gramada si individual! Am intrat ca sa va zic ca daca vreti poza cu raftul de biblioteca in spate, va pun la dispozitie -moca- backround original, autentic, dupa preferinte in ceea ce priveste CZU dupa continutul cartilor. Nu am pe alb, rafturile mele sunt venghe.

Fiindca nu inteleg de ce a trebuit sa se pozeze domnul din imagine, ministru de felul lui, cu un tapet care reprezinta o biblioteca.

Nu-ti trebuie perspicacitate multa ca sa vezi ca secventele de carti se repeta identic. Cartile te ajuta, dar nu te fac mai destept”, a scris Constanta Doman pe Facebook.