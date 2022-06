Realizarea variantei ocolitoare a Municipiului Blaj: Primăria solicită acordul de mediu din partea APM Alba

Primăria Municipiului Blaj a solicitat avizul de mediu pentru realizarea variantei ocolitoare a Municipiul Blaj.

Varianta ocolitoare propusa , in lungime totala L=6,845 km incepe in DN 14B la km 22+230 partea stanga si se termina in DN 14B la km 26+900 ,partea stanga traverseaza teritoriul administrativ al UAT Blaj de la vest la est prin in partea NE-N-NV.

Aceasta traverseaza raul Tarnava Mica , DC21, linia CF 307 Blaj- Praid , DJ 107, si 7 drumuri de exploatare

Dezvoltarea infrastructurii generale de transport va avea impact favorabil, intrucat se vor realiza o serie de deziderate precum:

-descongestionarea traficului din orase -sporirea considerabila a capacităţii de circulaţie

-reducerea degradarii şi a uzurii arterelor existente, datorită suprasolicitărilor cauzate de traficul greu

-reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor si zgomotului

-realizarea legăturilor între reţelele de transport care atrag fluxuri de mărfuri

Varianta Ocolitoare Blaj va prelua o parte din traficul care în prezent se desfăşoară pe reţeaua de drumuri existente.

Indiferent de orizontul de perspectivă, principalele fluxuri atrase de proiect sunt cele de pe rutele Teius -Copsa Mica si retur. Teius Tarnaveni si retur, Copsa Mica -Tarnaveni si retur.

La acestea se mai adauga si rutele care include transportul greu si au ca destinatie zona opuse din municipiul Blaj, in vedearea evitarii zonei centrale. In acest sens dupa darea in folosinta a variantei ocolitoare se vor putea introduce restricti de tonaj pentru zona centrala a Municipiului.

Principalul avantaj al implementării acestui proiect îl reprezintă viteza crescută a traficului prin folosirea sectorului de Variantă Ocolitoare dimensionată corespunzător, cu vitezele legale şi medii aferente, în locul unor sectoare de drum naţional, drumuri judeţene şi străzi. Acest lucru conduce la reducerea costurilor de călătorie, atât pentru pasageri, cât şi pentru transportul de marfă.

De asemenea, condiţiile de siguranţă ale traficului sunt în mod vizibil îmbunătăţite. În final, dar nu mai puţin importantă, este creşterea calităţii vieţii locuitorilor localităţilor deservite de drumurile din zona de influenţă a Variantei Ocolitoare Blaj, ca urmare a reducerii poluării aerului şi a zgomotului printr-o circulaţie mai fluentă şi în special prin preluarea unui volum important de trafic din municipiu.