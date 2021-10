Reabilitarea unui drum forestier din Valea Prigoanei: Undă verde din partea APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat undă verde pentru proiectul “Reabilitare drum auto forestier Valea Prigoanei, UAT Șugag, jud. Alba”.

Proiectul propune reabilitarea unui drum forestier existent, fara a fi fi utilizate suprafete suplimentare de teren, folosinta actuala a terenului fiind de drum forestier.

Infrastructura rutiera propusa prin acest proiect este in lungime de 11,27 km .

Varianta constructiva de realizare a investitiei – drum cu o banda pe toată lungimea, cu structură rutieră flexibilă:

– Terasamente de pamant executate cu excavatorul, si transportul pământului in depozite

– Terasamentele de stâncă se execută cu găuri de mînă forate manual sau mecanizat şi explodare pirotehnică. Găurile sunt în cea mai mare parte forate cu perforatorul rotativ pneumatic şi numai în condiţii speciale cu ciocanul de abataj. Adâncimea găurilor este în funcţie de grosimea stratului ce urmează a fi derocat, de 1-3m.

– Reprofilarea platformei drumului prin scarificare la adancimea de 10cm, urmată de nivelare si compactare

– Structura rutieră flexibilă din 2 straturi de 10 cm piatră spartă in amestec optimal (0-63mm), 10cm material marunt de cariera, aşezat pe o zestre proprie de piatră spartă si balast in grosime de 30cm. Piatra si balastul se procură din cariera aflată in apropriere. Drum cu o banda de circulatie si statii de incrucisare pe toată lungimea ;

– Santurile executate in teren categoria a treia pe toata lungimea, cu descarcarea in camere de cadere.

– Podeţe tubulare cu diametre de 800 mm 1000mm, 1500mm, utilizând tuburi tip METALIC, transportate pe şantier cu autovehicule specializate ; Racordarea podetelor

cu terasamentele se va face prin timpane si camera de cadere cu fundatii si elevatii din zidarie de piatra cu mortar de ciment.

– Se prevăd construirea a două podeţe dalate unul la km 1+259 cu L=3,00m, si la km 3+611 şi 4+813 cu L=4,00m, si la km 5+053,00, L=6,00m

– Ziduri de sprijin din zidărie din piatră cu mortar de ciment M100Z . Fundaţiile zidurilor sunt din beton clasa C16/20, cota de fundare sub adâncimea de îngheţ. Agregatele pentru prepararea betonului şi mortarului se vor procura din balastierele Sebeş, cu transport auto pe distanţa 75km.Lucrarile de aparari consolidari sunt reprezentate de ziduri de sprijin cu o lungime de 265m si un volum de 766 mc.

– Lucrari accesorii: parapet metalic, indicatoare de circulatie, borne kilometrice