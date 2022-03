Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Singidava, din Cugir: Licitația de peste 1.600.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria orașului Cugir a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru execuția unor lucrări, în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educatională pentru învățământul preșcolar la Școala Gimnazială Singidava”. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.652.422,28 de lei.

Se vor efectua lucrări de reabilitare, modernizare, dotare și echipare infrastructură educaţională pentru învățământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Singidava, din orașul Cugir.

Situația actuală

Construcţia existenta are regimul de inaltime Subsol partial(subsol tehnic)+ Parter+ Etaj şi a fost edificata înainte de anul 1980. Subsolul tehnic este realizat din elevaţii de beton armat, planseul peste acesta este din beton armat. Structura este realizata din cadre de beton combinate cu diafragme din zidarie (caramida plina de 37.5cm exteriori si 25cm interioari). Planseele peste parter si peste etaj sunt din beton prefabricat, Iar invelitoarea este tip terasa, a cărei hidroizolatie este deteriorata.

Planseul pe sol este realizat din placa de beton slab armat aşezat pe umplutura compactată peste care sunt executate pardoselile din gresie sau parchet laminat.

Accesul principal in clădire se face pe faţada de sud vestica a clădirii, prin intermediul a doua trepte, si se ajunge intr-un hol de acces din care se accede intr-un cabinet medical conectat la un grup sanitar, la casa scării principale ce duce la etaj, si la un hol, folosit si ca vestiar.

Din acest hol se ajunge in doua săli de grupa, fiecare avand cate un depozit pentru materiale, intr-un grup sanitar alcătuit din doua incaperi: prima încăpere unde sunt lavoarele si dusurile, si a doua incapere unde sunt WC-urile, intr-un depozit (depozit 5) din care se ajunge in alt depozit( depozit 6), aflat in legătură cu un mic depozit compartimentat intr-un colt( depozit 7) si cu un coridor, din care se accede din holul principal.

La subsol se ajunge intr-un singur spaţiu: canal tehnic, din care se accede si intr-un depozit, in zona casei scării.

Scara principala ce duce la etaj este realizata din structura de beton armat, alcatuita din doua rampe si podest intermediar. Aceasta duce spre un hol(hol 3), din care se accede in sala educatoare, si in holul principal, folosit si ca vestiar.

Din acest hol se ajunge in sălile de grupa de la etaj, in grupul sanitar alcătuit ca si cel de la parter din doua încăperi: sala lavoare si dusuri, sala WC-uri, intr-un birou, si intr-un coridor. Acest coridor duce la sala de mese si chicineta, la un grup sanitar pentru personal, la o calcatorie si spălătorie, si la casa scării de serviciu.

Situația propusă

Decaparea invelitorii si termoizolatiei actuale a planseului de acoperiş, si refacerea acestora.

Demontarea unor usi interioare si exterioare, si înlocuirea acestora cu usi noi. Lărgirea si modificarea înălţimii golurilor de usi impuse de normele actuale de proiectare, implica si schimbarea buiandrugilor.

Dublarea zidului de compartimentare al centralei termice, spre magazie.

Schimbarea pardoselilor din sălile de grupa, din depozitele celor de la parter, conexe sălilor de grupa, din coridoare, din grupurile sanitare pentru copii.

Demontarea unei ferestre de la casa scării secundare, si doua din partea superioara de la casa scării principale, si schimbarea acestora cu ferestre care se deschid, cele de la casa scării principale vor fi cu sistem de deschidere cu cablu.

Separarea casei de scări secundare de coridor atat la parter cat si la etaj.

Montare plafon gipscarton (EI60′) in depozitul 6 si cantrala termica de la parter.

Termoizolarea plăcii peste subsol in partea inferioara cu polistiren extrudat de lOcm, iar in zona claselor de grupa, holului proncipal si grupul sanitar copii, toaleta, depozit 2, se va termoizola in partea superioara, realizandu-se in sălile de grupa si încălzire in pardoseala, ridicandu-se nivelul cu 5cm.