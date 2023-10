RĂZBOIUL din Israel: Un al doilea cetățean român a fost ucis în atacurile teroriștilor Hamas

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază va fi prelungită: Ce spune ministrul Agriculturii despre adăugarea de noi produse pe listă

La începutul acestei săptămâni, Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a declarat că Ordonanţa de plafonare a adaosurilor va fi 100% prelungită până la finele lunii octombrie. Acesta a mai spus că decizia de a introduce şi alte produse pe lista alimentelor de bază subvenţionate se va lua cu procesatorii şi retailerii.

„Săptămâna viitoare, luni sau marţi, o să am o discuţie cu procesatorii şi cu retailerii, aşa cum am avut-o şi prima dată atunci când am emis acel act normativ. Toate deciziile le vom lua împreună prin dialog. Ne-am dori foarte mult să introducem şi alte produse în această Ordonanţă şi vorbim de produsele care se consumă în perioada sărbătorilor de iarnă. O să vorbim şi cu procesatorii cu capacităţi de producţie să nu avem probleme, aşa cum se spunea tot timpul, că există o penurie de alimente de bază pe raft. Până în momentul de faţă, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Se pare că Ordonanţa şi-a produs efectele. Aţi văzut săptămâna trecută că ANAF a aplicat amenzi unui retailer care practica un adaos comercial de 42% (la produsele de bază din Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023, n.r.). Gândiţi-vă ce însemna să facem doar un acord şi să nu avem un cadru juridic prin care sancţionăm anumite nereguli pe care le aplică pe piaţă atât procesatorii, cât şi retailerii. Din punctul meu de vedere, aş merge pe o prelungire a acestei Ordonanţe. Acele produse care pot fi menţinute la un preţ cu adaos comercial de 20% vor fi discutate cu retailerii şi cu procesatorii. Ordonanţa actuală este valabilă până la sfârşitul lunii octombrie, iar până atunci va fi 100% prelungită. Prin această Ordonanţă, acei intermediari au adaos comercial de doar 5% la alimentele de bază”, a afirmat Barbu, la evenimentul „Ziua Naţională a produselor agroalimentare româneşti”.

Demnitarul a menţionat că, în prezent, există fonduri pentru finanţarea de proiecte atât în domeniul procesării, cât şi referitor la independenţa energetică a producătorilor.

„Produsele agroalimentare în România au TVA de 9%. Producătorii nu vor pierde, pentru că la acele cheltuieli pentru realizarea acestor produse TVA este mai mare. Se va face o compensare. Eu cred că producătorii vor scădea diferenţa de TVA. Facem centre de colectare cu temperatură controlată. Pentru partea de procesare avem 600 de milioane de euro prin Investalim, avem 500 de milioane de euro pe independenţă energetică, pentru că ne dorim foarte mult să scădem costurile cu energia la producători. Sunt proiecte cu intensitate de 100% şi aşteptăm producătorii şi fermierii români să acceseze aceste proiecte”, a spus ministrul de resort.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023.

Conform datelor MADR, analiza preţurilor din supermarketuri evidenţiază faptul că scăderile substanţiale de preţ se înregistrează la produse cum ar fi: pâinea, uleiul şi cartofii, urmate de brânza telemea, mălai, făină albă şi zahăr.

Actul normativ vizează limitarea, pentru o perioadă de trei luni, a adaosurilor comerciale practicate în procesarea şi comercializarea unor produse alimentare esenţiale, cu scopul scăderii preţurilor pentru aceste categorii de produse şi, implicit, cu scopul creşterii puterii de cumpărare a populaţiei.

Alimentele care beneficiază de reducerea cotelor de adaos comercial, discutate şi agreate cu toate părţile implicate în producţia şi comerţul cu alimente, sunt: pâinea albă simplă 300 – 500 grame, fără specialităţi; lapte de vacă proaspăt 1,5% grăsime, 1 litru; brânză telemea de vacă vrac, iaurt simplu din lapte de vacă, grăsime 3,5%, maximum 200 grame; făină albă de grâu „000” 1 kg; mălai 1 kg; ouă găină calibru M 10 bucăţi; ulei de floarea soarelui 1 litru; carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os, aripioare de pui); carne proaspătă de porc (carne de lucru, pulpă de porc cu os şi fără os, spată porc); legume proaspete vrac (roşii, castraveţi, ceapă galbenă, fasole uscată, morcovi, ardei gras, ardei kapia); fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pepene roşu, struguri de masă); cartofi proaspeţi albi vrac; zahăr alb tos 1 kg.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 2.000.000 lei.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale găzduieşte timp de trei zile, în perioada 9 – 11 octombrie, un eveniment dedicat produselor agroalimentare româneşti, bucureştenii fiind aşteptaţi cu o gamă variată de astfel de produse din toate zonele ţării.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, ajunsă la cea de-a şaptea ediţie, „Ziua Naţională a produselor agroalimentare româneşti” este organizată cu sprijinul Asociaţiei „Produs de Cluj” şi al producătorilor români, între orele 8:00 – 18:00, printr-o expoziţie cu vânzare de produse agroalimentare româneşti.

Sursa: infofinanciar.ro