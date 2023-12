Raul Chiriac, PNL: Partidul Național Liberal rămâne consecvent ideii de a fi corect în raport cu mediul de afaceri românesc

În urma amendamentului formulat de către PNL la legea bugetului, nu se introduc impozite, taxe sau contribuții de diverse tipuri cu caracter de noutate, PNL reușind astfel să blocheze orice intenție de a mări taxele și impozitele în 2024.

Acesta este un fapt, nu o declarație politică. Taxele existente nu se majorează! Aceasta este o realitate și nu o scoatere din context, așa cum mai comentează unii. Legea bugetului de stat adoptată zilele acestea, într-un vacarm fără precedent, este un mijloc eficient și corect de gestionare a resurselor, un demers și un mecanism care are în prim plan sprijinirea celor care produc plusvaloare.

Creșterea taxelor nu trebuie înțeleasă doar ca o povară pe umerii tuturor, ci și ca un drum sigur către un mediu impredictibil, care nu ține cont de nevoia de bază a dezvoltării, și anume viziunea pe termen mediu și lung. După un an în care lupta cu inflația a fost, evident, o piatră de încercare, blocarea creșterii taxelor este un mod onest în care ne raportăm la mediul de afaceri: un partener, nu o entitate care trebuie să suporte politici fiscale de tot felul.

Știu că am trăit o foarte lungă perioadă de timp cu convingerea că cel care vorbește mai mult și mai tare despre un subiect are și dreptate, dar cred că această etapă a trecut și că încet, dar sigur, vor învinge argumentele. Speranța mea e că, la un moment dat, va învinge și bunul simț în care PNL crede și care este prezent la nivelul fiecărui om care vă reprezintă.

Dincolo de circul sinistru la care asistăm, fără voia noastră, zilele acestea, am putut observa o anumită filozofie politică, o anumită coerență și, mai mult decât toate, păstrarea cuvântului dat. Mă refer, desigur, la mult discutata idee a creșterii taxelor și impozitelor pentru anul 2024, la întrebarea firească dacă avem sau nu un buget fantezist, la presiunea pusă pe administrațiile publice locale pentru a da un ultim asalt la buzunarele contribuabilului român. În mijlocul unei democrații pe care dorim să o consolidăm, obiectivarea acțiunilor politice, cu sprijinul cifrelor și, mai ales, al legislației corespunzătoare, rămâne o necesitate absolută.

Bugetul pe 2024 nu este un proiect fantezist. Creșterea economică de 3,4%, nivelul record al investițiilor, 7% din PIB, dar și o proiecție realistă a deficitului, de 5%, reprezintă cifrele pe care construim România. Astfel, creșterea economică se bazează mai mult pe investiții decât pe consum.

Reducerea evaziunii fiscale, prin noile măsuri de colectare eficientă și onestă față de contribuabili, vor crește veniturile statului cu 10 miliarde de lei. Metodele electronice introduse, de trasabilitate a banilor și a mărfurilor, înseamnă o taxare corectă și, mai ales, eliminarea concurenței neloiale față de contribuabilii cinstiți. E-factura, e-sigiliu și e-transport sunt componentele cheie ale unui ecosistem fiscal care asigură faptul că fiecare își plătește contribuția.

PNL a demonstrat, o dată în plus, că are în vedere politica îndreptată către rezultate, că are în vedere rațiunea lucrurilor și mai ales că are încredere în profesioniști. Ne ținem de cuvânt de fiecare dată. Sărbători fericite, tuturor!

