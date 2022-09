Rata inflației a crescut la 15,3%, în luna august a anului 2022. Cartofii, uleiul și gazele, în topul scumpirilor

Reabilitarea, dotarea și împrejmuirea Școlii Gimnaziale Daia Română: Licitația de peste 8 milioane de lei, lansată în SEAP

Primăria Daia Română a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru execuția unor lucrări pentru proiectul „Reabilitare, dotare și împrejmuire Școala Gimnazială Daia Română”. Valoarea totală estimată este de 8.253.660,67 de lei, fără TVA.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului „Reabilitare, dotare si împrejmuire scoala gimnaziala Daia Româna, Judeţul Alba” il constituie imbunatateasca infrastructura educationala la nivelul comunei Daia Romana, avand in vedere ca locatia si tipul infrastructurii educationale are impact deosebit nu numai asupra accesului la educatie, ci si asupra calitatii acesteia. În acest sens asigurarea bazei materiale minime (cladiri reabilitate/ modernizate, conditii sanitare necesare pentru functionare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfasurarea actului educational sunt conditii esentiale pentru co-interesarea elevului, pentru descurajarea absenteismului si reducerea fenomenului de abandon/parasire timpurie a scolii, pentru cresterea ratei de absolvire si tranzitie spre niveluri superioare de educatie.

Obiectivele specifice

1. Reabilitarea cladirii scolii gimnaziale avand clasele I-VIII din Daia Romana.

Realizarea acestui obiectiv are un impact pozitiv asupra comunitatii locale din mai multe puncte de vedere:

– Arhitectural: reabilitarea fatadelor cladirilor presupune îmbunatatirea semnificativa a aspectului arhitectural, respectând totodata prevederile urbanistice în vigoare, si implicit cresterea atractivitatii amplasamentului;

– Siguranta si sanatate: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradari (desprinderi de tencuiala, tavane, acoperis etc.); aducerea cladirii la standarde europene de siguranta si sanatate;

– Economic: reabilitarea termica presupune reducerea pierderilor de energie termica prin anvelopa cladirilor, tâmplaria necorespunzatoare si prin instalaţiile interioare de încalzire si de alimentare cu apa calda de consum; cresterea valorii constructiei;

– Social: desfasurarea în conditii normale a procesului educational, dezvoltarea infrastructurii de educatie si formare;

– Al mediului: reducerea consumului de energie implica reducerea consumului de materie prima, precum si scaderea gradului de poluare.

2. Dotarea scoli gimnaziale Daia Romana cu echipamente si materiale didactice moderne.

Calitatea procesului de invatamant este influenţat in mod direct de calitatea echipamentelor si materialelor didactice, alaturi de infrastructura materiala si calitatea cadrelor didactice. Prin proiect se doreste procurarea de dotari care sa deserveasca cabinetele sala de clasa ale scolii precum si dotari IT.

Cum va fi amenajată Școala Gimnazială Daia Română, în urma lucrărilor

Demisol, format din:

– Dintr-un hol ce va face legătură cu un atelier, cu camera pompelor, cu o depozitare si un cabinet medical dotat cu grup sanitar propriu si un acces suplimentar din exterior;

– 2 depozitari cu accese separate din exterior;

– 2 săli destinate arhivelor, cu acces din interiorul scolii.

Parter alcătuit din:

– Dintr-o zona admistrativa cu un hol de acces, un hol principal, cabinet psihologic, secretariat, un sas ce face legătură intre director, sala profesorala si un grup sanitar pentru personal;

– O zona destinata cabinetelor de limba romana, audio-video si centru de documentare/informare, un hol de acces si un windfang cu acces separat in exterior-acces secundar 1;

– O zona destinata laboratorului de fizica/chimie, cabinetului de matematica, cabinetului de biologie si cel de isotrie/geografie, un hol de acces atat in zona arhivelor cat si in zona grupurilor sanitare;

– O zona a grupurilor sanitare ce este alcatuita dintr-un spaţiu de curăţenie, un grup sanitar destinat persoanlor cu sdizabilitati, un grup sanitar pentru băieţi si un grup sanitar pentru fete;

– Un hol de acces ce face legătură intre cele 2 corpuri de clădire (parter si parter+etaj) cu acces pe doua parti ale cladirii, unul spre curtea interioara si al doilea către faţada lateral stanga;

– O zona alcatuita dintr-un hol ce face legătură pe verticala către etaj prin intermediu a 2 case de cara, 3 Săli de clasa si o sala de festivităţi dotata cu vetiar propriu;

Etaj alcătuit din;

– Dintr-un hol ce face legătură pe verticala cu parterul prin intermediul a doua case de scara, 5 Săli de clasa si o sala CEAC dotata cu depozitre proprie;

Spațiu tehnic ce va avea acces separat și va dimensionat și echipat corespunzător pentru funcționarea unei centrale pe combustibil solid.