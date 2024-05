Publicitate electorală | Iulia Mărincean Fabian: Militez pentru dreptate și echitate! La conducerea Consiliului Județean Alba este timpul pentru schimbul de generații!

Iulia Mărincean Fabian: Militez pentru dreptate și echitate! La conducerea Consiliului Județean Alba este timpul pentru schimbul de generații!

Sunt Iulia Mărincean Fabian, am 34 de ani, sunt căsătorită și am un copil. Sunt originară din Alba Iulia și avocat de profesie. Am ales să candidez pentru funcția de consilier județean întrucât îmi doresc dreptate și echitate la nivelul acestui organism legislativ județean.

Consider că resursele publice trebuie distribuite echitabil, pentru toate localitățile, astfel încât toți cetățenii să beneficieze de șanse egale. De asemenea, la nivelul județului Alba este nevoie de un plan de dezvoltare economică și socială echitabil, accelerarea implementării proiectelor de infrastructură precum drumuri, școli, spitale și alte facilități publice. Vreau servicii publice (transport public, salubritate, apă-canal, iluminat public) eficiente și la tarife corecte. Vreau să existe o consultare reală a cetățenilor cu privire la bugetarea proiectelor de investiții.

În același timp, am convingerea că la conducerea Consiliului Județean Alba este timpul pentru schimbul de generații. Corneliu Mureșan este un om care a demonstrat competență, profesionalism, seriozitate și empatie. Este un tânăr care a avut succes în mediul antreprenorial, fără sprijin financiar din partea părinților, ci prin muncă și sacrificii. A renunțat la funcția de subprefect, pentru a putea candida la Consiliul Județean Alba, poziție din care poate realiza mai multe pentru oamenii din Alba.

A asigurat transportul unor elevi din satul Ungurei, comuna Roșia de Secaș, până la licee din municipiul Sebeș, în contextul în care aceștia nu au avut la dispoziție un autobuz (asigurarea transportului județean de persoane fiind o responsabilitate a conducerii autorităților județene). Corneliu Mureșan a luptat pentru a avea facturi decente la apă, canalizare și salubritate. El este inițiatorul proiectului privind construcția secțiilor de oncologie, radioterapie și cardiologie intervențională, la Alba Iulia, și a construcției unui heliport în Munții Apuseni.

Așadar, la conducerea Consiliului Județean Alba este timpul pentru schimbul de generații, este timpul pentru un suflu nou, pentru un om care are energie și entuziasm în a se implica activ în îmbunătățirea calității vieții oamenilor.

În 9 iunie, votați echipa PSD Alba! Votați Corneliu Mureșan la președinția Consiliului Județean Alba!

Iulia Mărincean Fabian,

Candidat pentru funcția de consilier județean pe lista PSD Alba

(Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT Organizația Județeană Alba / Realizat de S.C. Unirea Pres S.R.L. Cod mandatar financiar coordonator: 21240002 / Tiraj: 12.800 exemplare)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI