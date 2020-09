Publicitate electorală| ÎNTRE AUTENTICITATE ȘI ”OAMENII FLYER”

Apăruți dintr-o dată în viața publică și interesați, peste noapte, de problemele albaiulienilor, cei doi viceprimari, Gabriel Pleșa și Voicu Paul, pozează în mari reformatori ai administrației albaiuliene, din spatele unor flyere, ticluite de coregrafii politici. Timp de 4 ani s-au pândit unul pe altul așteptând, slugarnici, să primească de la Mircea Hava „binecuvântarea” de candidați pentru Primăria Alba Iulia.

Voicu, fiind mai sigur de asta, a rămas în urmă la ieșirile cu exces de zel pe care Pleșa le-a arătat în susținerea tuturor aberațiilor propuse de Hava în consiliul local.

Cei doi au susținut vehement taxele aberante pentru parcări, scumpirea apei, lăsarea în paragină a bazelor sportive. Când a aflat că sorții îi surâd lui Voicu Paul, Gabriel Pleșa a părăsit urgent partidul, demonstrând fără tăgadă că singurul său scop era candidatura și nimic altceva. Adică, după ce 4 ani s-au sabotat unul pe altul și au lăsat orașul fără administrație, cei doi îmbrățișează toate proiectele propuse de mine, la care s-au opus prin vot 4 ani și le revarsă sub formă de promisiuni albaiulienilor.

După ce m-au amenințat că mă scot din ședința de consiliu local pentru că filmez, după ce au votat împotriva premierii sportivilor, împotriva postării proiectelor de H.C.L. pe site-ul primăriei, timp de 4 ani împotriva modernizării pistei de atletism de la Stadionul Cetate, pentru taxarea albaiulienilor cu 1.200 de lei pe an pentru parcarea în locuri publice, vin și mint cu nerușinare, așa cum au făcut în toată cariera lor politică, că vor face și vor drege.

Voicu Paul, ascuns sub fâșul lui Mircea Hava și jerseul lui Ion Dumitrel, Gabriel Pleșa cățărat din mers într-o hologramă politică la modă, care nu are nicio legătură cu Alba Iulia, respectiv USR-PLUS, vor cu disperare să obțină votul albaiulienilor. În tot acest timp eu am muncit, ședință de ședință, proiect după proiect, pentru Alba Iulia. Am construit primul partid născut la Alba Iulia ca să ne putem apăra împotriva spiritului neocomunist, al regimului Hava, instalat de 30 de ani pe aceste meleaguri.

Votați ACȚIUNEA NAȚIONALĂ ALBA ca să zdrobim din temelii sistemul nociv care a sufocat orașul!

În 27 septembrie nu este vorba despre mine, e vorba despre Alba Iulia, despre albaiulienii care vor dărâma cea mai catastrofală administrație din Transilvania și vor elibera orașul din mâinile unor oameni care nu au nicio legătură cu el.

Votați partidul albaiulienilor, votați ca Alba Iulia să fie administrată de albaiulieni, votați PARTIDUL ACȚIUNEA NAȚIONALĂ ALBA!!

Mircea TRIFU, candidatul Partidului Acțiunea Națională Alba la Primăria Alba Iulia

