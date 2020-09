Publicitate electorală| ÎMPREUNĂ dezvoltăm Lunca Mureșului!

Sunt Dan Ioanel Hăjmășan și cei mai mulți mă cunoașteți deja. Pentru mine este o onoare să candidez pentru funcția de primar al comunei în care am copilărit și am trăit timp de 43 de ani. Îmi pasă de soarta acestei comune, motiv pentru care am rămas, în urmă cu 4 ani, să lucrez ca administrator public.

Acum vin în fața Dumneavoastră cu un proiect prin care vom dezvolta comuna noastră, iar planurile pentru următorii 4 ani sunt: ACCESAREA PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE ȘI GUVERNAMENTALE

1.Urgentarea intabulării terenurilor pe care sunt construite blocurile fostului IAS

2.Intabularea terenurilor de pe Strada Mică locuită de familii de romi și introducerea de apa curentă și canalizare pe toată strada

3.MODERNIZARE STAȚIE CAPTARE ȘI INMAGAZINARE APĂ ÎN COMUNA LUNCA MUREȘULUI, proiect pe care l-am conceput în ideea valorificării apei potabile atât în comună, cât și în localitățile învecinate prin mărirea capacității de filtrare și înmagazinare. Prin acest proiect se asigură o calitate superioară a apei, echivalent al apei îmbuteliate, prin care se va aduce un venit substanțial comunei și se vor asigura noi locuri de muncă.

Drept urmare , procedurile pentru înființarea societății numită SC ROUA ARDEALULUI LUNCA MUREȘULUI SRL, care sper să devină și un brand al comunei, sunt în derulare. Prin acest proiect se vor înființa noi locuri de muncă pentru locuitori;

4.Asfaltarea străzilor care nu sunt cuprinse în proiectul actual de asfaltare (10,5 km)

5. Înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice, care nu au un alt sprijin ;

6.Înființarea canalizării și stației de epurare în Gura Arieșului ;

7.Susținerea Școlii Gimnaziale “Simion Lazăr” Lunca Mureșului, din toate punctele de vedere, în așa fel încât copiii noștri să se bucure de toate condițiile necesare pentru o bună educație ;

8.Construirea unor parcuri pentru copii, atât în Lunca Mureșului cât și în Gura Arieșului ;

9. Susținerea Asociației Sportive Lunca Mureșului ;

10.Colectarea selectivă a deșeurilor menajere, precum și gestionarea optimă a acestora;

11.Asigurarea utilităților necesare , în special rețeaua de gaze naturale, pentru locuitorii din zona concesiunilor;

Toate acestea se pot realiza mai ușor și mai bine, dacă avem o comunitate de oameni uniți.

Acest lucru l-a înțeles și echipa condusă de d-nul Moldovan Marcel și având aceleași obiective, am decis să contribuim împreună la realizarea lor.

Se știe că unitatea și buna înțelegere duc la prosperitate și dezvoltare.

Dorința mea este să avem o comună dezvoltată, încât tinerii să nu mai plece de aici.

Să reînviem satul românesc, să avem o comunitate de oameni uniți, care să simtă că Lunca Mureșului este ACASĂ.

AVEȚI ÎNCREDERE ÎN NOI! DEJA AM DOVEDIT, VOM CONTINUA SĂ SCHIMBĂM FAȚA COMUNEI NOASTRE!

IOAN LAZĂR Candidat la PREȘEDINTIA CJ ALBA

DAN-IONEL HĂJMĂSAN Candidat la PRIMĂRIA LUNCA MUREȘULUI

