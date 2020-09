Publicitate electorală| Dragoș Crișan (USR PLUS) – Aiudul are nevoie de un nou primar

Ieri în conferința de presă organizată alături de Dan Barna, Copreședinte USR PLUS, Mihail David, Copreședinte USR PLUS Alba și candidatul la Președinția Consiliului Județean Alba, Beniamin Todosiu, Copreședinte USR PLUS Alba și candidat la Consiliul Județean Alba și Gabriel Pleșa, candidatul USR PLUS la Primăria Alba Iulia, am expus prioritățile mandatului meu de primar al Municipiului Aiud.

Așa cum am mai spus, pe lângă Programul Alianței USR-PLUS pentru Aiud, vom vorbi și despre activitatea actualei conduceri a administrației locale. Nu cred că am atacat pe nimeni până acum (din contră consider că eu am fost cel atacat). În toate aceste zile m-am referit exclusiv la activitatea desfășurată de executivul local în cei 4 ani de mandat.

De ce facem acest lucru?

Deoarece aiudenii merită și trebuie să fie informați, ca mai apoi să poată cântări și alege corect viitoarea conducere a primăriei.

Spuneam că ne dorim reorganizarea aparatului de specialitate al primarului prin înființarea unei Direcții de Dezvoltare la nivelul Municipiului Aiud din care să facă parte angajați ai primăriei, angajați care vor fi instruiți în vederea scrierii și implementării proiectelor de finanțare, precum și a derulării procedurilor de achiziție publică.

ACUM VĂ VOI ÎMPĂRTĂȘI CUM AM AJUNS LA CONCLUZIA CĂ ACEASTĂ ORGANIZARE ESTE ESENȚIALĂ ȘI ABSOLUT NECESARĂ.

Orice primărie deține angajați în anumite compartimente de specialitate care au anumite atribuții specifice compartimentului din care fac parte. De cele mai multe ori, angajații primăriei ar trebui să fie cei care rezolvă toate problemele apărute și cei care indeplinesc toate atribuțiile necesare bunei funcționări a comunității (colectare taxe, achiziții publice, stare civilă, scrierea și implementarea de proiecte etc.).

În situația în care o administrație locală se confruntă cu situații sau nevoi care depășesc competența angajaților proprii, aceasta va apela automat la consultanți externi specializați care de cele mai multe ori nu sunt ieftini (cazul Aiudului). Primăriile de la sate sunt nevoite să contracteze acești specialiști externi deoarece au o lipsă acută de personal, însă la orașe și municipii treaba stă sau ar trebui să stea cu totul altfel. Orice municipiu își poate instrui proprii angajați să execute toate activitațile de care comunitatea are nevoie, inclusiv scrierea și implementarea proiectelor pe fonduri europene sau guvernamentale. Așadar cu cât o primărie de municipiu are o mai mare nevoie de astfel de servicii din partea acestor consultanți externi pentru a-și îndeplini obiectivele, cu atât mai mult înseamnă că personalul nu este corect sau suficient specializat pentru a face față provocărilor de acest tip.

În ultimii 4 ani ai administrației actuale, Aiudul a achiziționat conform SEAP servicii de consultanță pentru scrierea, implementarea proiectelor și pentru achiziții publice, în valoare de 759.250 lei. Dintre aceștia 146.900 au fost plătiți din bugetul local, respectiv din banii noștri, ai aiudenilor, iar diferența a fost inclusă în cheltuielile care s-au făcut sau se fac în proiectele de finanțare ale primăriei. Astfel, dacă ar fi existat personal corect specializat acești bani ar fi putut fi cheltuiți într-un mod constructiv pentru obiectivul principal al proiectului în sine și automat în defavoarea serviciilor de consultanță externe.

Dacă suma de 759.250 lei pe care Aiudul a angajat-o pentru serviciile de consultanță este mică sau mare, vă las pe dumneavoastră să apreciați. Statistic vorbind, la nivelul județului Alba, municipiul Sebeș a achiziționat în acest interval de timp servicii de consultanță externe în valoare de 170.820 lei din bugetul local și fonduri nerambursabile, iar municipiul Blaj suma de 410.000 lei din același buget local și fonduri nerambursabile.

REZULTĂ CĂ AIUDUL A ACHIZIȚIONAT SERVICII DE CONSULTANȚĂ MAI MULTE DECÂT ACESTE DOUĂ MUNICIPII LA UN LOC, CU TOATE CĂ DEȚINE PERSONAL, DIN PĂCATE ÎNSĂ, INSUFICIENT PREGĂTIT. ÎN CONTRADICȚIE CU TOATE ACESTEA MUNICIPIUL AIUD DEȚINE UN LOC FRUNTAȘ CÂND VINE VORBA DESPRE FONDUL DE SALARII DESTINAT ANGAJAȚILOR DIN PRIMĂRIE.

Concluzionând, oare nu ar fi nevoie de o altfel de instruire a personalului pentru ca pe termen lung să putem diminua cheltuielile cu serviciile de consultanță externe sporind astfel eficiența actului administrativ? Noi credem că DA!

Sunt conștient că e foarte probabil să supărăm mai multă lume cu aceste idei, însă suntem în perioada de analiză a unei administrații care acum 4 ani s-a autoevaluat acordându-și nota maximă, 10! Oare?

Pe 27 septembrie votați Ionuț Dragoș Crișan la Primăria Aiud, Mihail David la Președinția Consiliului Județean Alba și echipele de consilieri locali și județeni USR PLUS!

Comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (parte a Alianței USR PLUS)

PUBLICAT / EXECUTAT DE UNIREA PRES SRL, portal web www.ziarulunirea.ro

Cod mandatar financiar 21200391