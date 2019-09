Proprietarii de fonduri de vânătoare obligați sa încheie asigurări pentru despăgubirea fermelor atacate de mistreți

În calitate de deputat liberal, depun săptămâna viitoare un proiect de lege, care vizează modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic.

Propunerea legislativa introduce obligativitatea pentru proprietarii/detinatorii/gestionarii de fonduri cinegetice, sa încheie asigurări de răspundere obligatorie fata de terți.

Astfel, in cazul atacurilor porcilor mistreți, care devastează culturile oamenilor și fermierilor, despăgubirile sunt plătite de societățile de asigurări. In același timp, detinatorii de fonduri cinegetice vor plăti prime de asigurare sub nivelul valorii totale a despăgubirilor ce pot sa apăra.

Deși, textul actual al legii reglementează modul in care sunt despăgubiți cei afectați, foarte putini sunt cei care își și primesc banii, iar transpunerea in practica este deficitara, dacă chiar nu inexistenta.

Lipsa despăgubirilor este întreținută și de necunoașterea legii, care spune ca pentru pagubele produse in fondurile cinegetice și in intravilan, despăgubirile sunt plătite de gestionarul faunei cinegetice, dacă nu și-a îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor; in cazul pagubelor produse in arii protejate, unde vânătoarea nu este admisă, despăgubirile cad in sarcina Ministerului Mediului. Legea vânătorii mai prevede ca in situațiile in care atât gestionarul, cât și proprietarii de culturi și-au îndeplinit toate obligațiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suporta de autoritatea publica centrală care raspunde de silvicultura.

Oportunitatea acestei intervenții legislative este generată de atacurile tot mai devastatoare ale mistreților la culturile oamenilor, dar și urmare a creșterii necontrolate a numărului animalelor sălbatice. Prin prezenta propunere legislativă, se instituie in primul rând, asigurarea garanției ca proprietarului culturilor distruse i se va acoperi financiar paguba.

Florin Roman, deputat PNL