Proiectul YMCA în Alba Iulia: Tinerii din municipiu vor putea influența politicile și acțiunile climatice locale

Proiectul de Hotărâre, numărul 414 din 12 octombrie 2024, privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, finanțat prin programul Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) a fost publicat în Monitorul Oficial Local.

Proiectul de Hotărâre în forma propusă de inițiatorul Gabriel Codru Pleșa, primar al municipiului Alba Iulia, publicat în Monitorul Oficial Local la data de 12 noiembrie 2024, va fi supus votului consilierilor locali:

Art. 1 – Se aprobă participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, și a cheltuielilor aferente acestuia, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menționat în contextul aplicării principiului rambursării.

Art. 2 – Se aprobă implementarea proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA de către Municipiul Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat.

Art. 3 – Se aprobă înființarea Unității de Management Proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, începând cu prima zi de implementare, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și anexele acestuia, pe durata cuprinsă între implementarea proiectului și depunerea raportului final.

Art. 4 – Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare și Statul de funcții al Unității de Management a Proiectului, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă Acordul de parteneriat, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Aprobă valoarea totală a bugetului alocat aferent proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, respectiv 245.780,00 Euro, din care 39.645,00 Euro alocați Municipiului Alba Iulia, valoare eligibilă nerambursabilă

Art. 7 – Se aprobă susținerea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile corespunzătoare activităților aferente Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA.

Art. 8 – Se vor asigura din bugetul local toate resursele financiare necesare implementării activităților aferente Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor.

Art. 9 – Municipiul Alba Iulia se angajează să nu desfășoare activități economice în scopul obținerii de venituri din utilizarea bugetul proiectului și a activităților acestuia, în afara activităților pentru care a fost finanțat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a acestuia către terțe părți, în condițiile legii.

Art. 10 – Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în calitate de partener în relația cu liderul de proiect și finanțatorul, în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA.

Art. 11 – Se împuternicește Primarul municipiului Alba Iulia pentru a semna Acordul de parteneriat între Municipiul Alba Iulia, Asociația Amici per Sandra (IT), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Moții Țara de Piatră (RO), Mestska Cast Praha – Kolovraty (CZ), Asociația Bulding Bridges (ES) și Asociația Mano Europa (LT).

Art. 12 – Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să reprezinte Municipiul Alba Iulia în calitate de partener în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, în relația cu partenerii proiectului și să semneze toate actele ce derivă din procesul de precontractare, contractare, implementare și raportare în cadrul proiectului.

Art. 13 – Se mandatează Primarul municipiului Alba Iulia să delege responsabilităţi și să monitorizeze implementarea proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA prin Dispoziții/ Note Interne/ Rapoarte/ Planuri de implementare/ Referate/ alte documente specifice, în conformitate cu modul de organizare și funcționare specific administrației publice locale, cu dispozițiile legale aplicabile Contractului de finanțare, bugetelor subsecvente și procedurilor tehnice și financiare de implementare stabilite de autoritatea finanțatoare.

Art. 14 – Se angajează Direcția cheltuieli și Compartimentul relații internaționale, parteneriate și inovare urbană, parteneriate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, pentru a duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre.

Raportul Compartimentului Relații Internaționale, Parteneriate, Inovare Urbană privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, finanțat prin programul Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), aprobat de Gabriel Codru Pleșa, primar al municipiului Alba Iulia:

Municipiul Alba Iulia, în calitate de lider parteneriat de proiect, va implementa proiectul în parteneriat cu Asociatia Amici per Sandra (IT), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Moții Țara de Piatră (RO), Mestska Cast Praha – Kolovraty (CZ), Asociația Bulding Bridges (ES), Asociația Mano Europa (LT).

Perioada de implementare a proiectului este: 18.01.2025 – 17.07.2026, stabilită conform Scrisorii de aprobare a proiectului, înregistrată la sediul finanțatorului cu nr. Ares (2024) 6626394 / 19.09.2024. Municipiul Alba Iulia va derula implementarea proiectului în perioada 18.01.2025 – 17.09.2026, incluzând și perioada de raportare tehnico-financiară.

Proiectul “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA este rezultatul unui proiect anterior CERV, care a creat o rețea foarte puternică de parteneri europeni. YMCA se concentrează pe acțiuni climatice și pe includerea activă a tinerilor în discursul politic privind schimbările climatice (CC) și politicile municipale. Scopul este de a crea un spațiu sigur în care tinerii și reprezentanții politici să poată învăța și apoi să se angajeze în discuții fructuoase pentru implementarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Acest proiect are ca scop să medieze între cele două părți, oferind factorilor de decizie locali instrumentele necesare pentru a înțelege cerințele tinerilor și oferind generațiilor tinere un spațiu sigur pentru a-și exprima nevoile și preocupările, având dreptul și capacitatea de a influența politicile climatice locale, naționale și europene.

6 municipalități sau organizații care acționează în numele lor sunt în parteneriat, provenind din 5 țări diferite (IT, RO, CZ, ES, LT). Acestea vor implementa evenimente precum ateliere, seminarii, schimburi de bune practici și mese rotunde, având ca scop creșterea implicării cetățenilor în societățile democratice. Egalitatea de gen și nediscriminarea vor reprezenta baza fundamentală a tuturor activităților, creând astfel un spațiu sigur pentru dialog și schimb de idei nu doar pentru tineri, ci și pentru toți membrii comunității dornici să se alăture.

Beneficiarii direcți total vor fi 892, în timp ce 100.000 de persoane vor fi atinse de o campanie de comunicare puternică; impactul proiectului poate ajunge potențial la 240.000 de persoane.

În cadrul proiectului va fi realizat inclusiv un manual de bune practici privind politicile și facilitățile municipale care abordează schimbările climatice, o broșură online pentru tineri care listează oportunități și surse de informații pe subiectele abordate, și un Manifest YMCA final, care conține propuneri și soluții comune pentru criza climatică, redactate împreună de reprezentanți politici și tineri activiști, care vor fi prezentate în consiliile municipalităților partenere și în regiunile lor respective.

Consorțiul de parteneri a identificat următoarele nevoi:

1. Toate țările europene încearcă să facă față presiunii schimbărilor climatice și evenimentelor meteorologice extreme, dar eforturile lor nu sunt suficiente; sunt necesare politici și măsuri mai stricte pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a opri creșterea temperaturii globale. Dacă nu se iau măsuri imediate, declinul va fi brusc și ireversibil. Țările acționează, de asemenea, disproporționat: unele dintre ele au emisii prea mari, iar altele nu sunt pregătite pentru dezastrele climatice; prin urmare, consecințele vor afecta disproporționat comunitățile și economiile lor. Guvernele din Europa (și din întreaga lume) trebuie să înțeleagă urgența pe care această criză o reprezintă pentru umanitate, deoarece supraviețuirea generațiilor viitoare pe această planetă depinde de politicile și deciziile luate chiar acum. Așa cum repetă neobosit oamenii de știință, activiștii, cercetătorii și experții, este nevoie de acțiuni imediate și tangibile.

2. Femeile și tinerii sunt cele mai afectate categorii în ceea ce privește criza climatică. Femeile și fetele tinere ar trebui să primească mai multe oportunități de informare, educație și incluziune în primul rând: ele ar trebui să poată participa activ la elaborarea politicilor și la activism, deoarece, dacă sunt conduse de femei, mișcările sociale și politice obțin rezultate mai bune. Tinerii trebuie susținuți în același timp când cer guvernelor acțiuni pentru mediu; de asemenea, ar trebui să li se ofere un spațiu sigur pentru a-și exprima vocea și a-și face cererile. Deoarece bărbații și generațiile mai în vârstă au contribuit semnificativ la agravarea crizei climatice, ar trebui să fie datoria lor să sprijine femeile și tinerii în lupta împotriva schimbărilor climatice.

3. Percepția asupra CC și a pericolelor sale este foarte ridicată în Uniunea Europeană, dar și mai ridicată în partea de sud a continentului, și din nou în rândul tinerilor. Populația europeană este conștientă de scenariile viitoare, iar majoritatea cetățenilor sunt dispuși să implementeze unele schimbări în obiceiurile lor pentru a ajuta la combaterea schimbărilor climatice; cu toate acestea, sunt necesare politici mai stricte pentru a facilita tranziția verde, începând de la sectoarele industriale până la viața de zi cu zi a comunităților locale. Mai mult, sunt necesare mai multe date la nivel european pentru a putea studia problema și pentru a înțelege abordările politice față de activismul de mediu al tinerilor.

Alegerile pentru Parlamentul UE din 2024 vor defini abordarea pentru următorii 5 ani, care ar trebui să fie dedicată științific reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și adaptării la o planetă mai caldă.

4. Activismul de mediu (al tinerilor, dar și al tuturor generațiilor) este vizat ca un mișcare teroristă și extremistă: apărătorii mediului sunt criminalizați, în timp ce protestele non-violente sunt suprimate prin abuz de autoritate, violență polițienească și acuzații și acțiuni legale disproporționate. Guvernele, prin urmare, penalizează cu greu disidența publică și subminează fundațiile drepturilor omului și ale democrațiilor moderne. Sunt necesare politici europene mai uniforme și democratice pentru a reglementa relația dintre state și dezobedierea civilă; este nevoie de mai mult dialog și schimb de cunoștințe între guverne și comunitățile locale, în special între generațiile mai tinere.

OBIECTIV 1: Promovarea și creșterea dialogului între instituțiile publice locale și tineri

Focus: implicarea tinerilor, cooperare europeană

Acest obiectiv se va concretiza prin crearea unui parcurs educațional destinat atât municipalităților partenere, cât și tinerilor din țările partenere, în cadrul căruia aceștia vor învăța cum să comunice eficient și să își exprime responsabilitățile, interesele, nevoile și preocupările. De asemenea, vor explora modalități de a găsi soluții comune pentru problemele generate de criza climatică la nivel local, municipal și european, prin formarea unui grup coeziv și cooperant.

Schimbul de cunoștințe și bune practici între parteneri, precum și dialogul activ și înțelegerea reciprocă cu tinerii vor reprezenta pilonii acțiunilor menite să atingă acest obiectiv.

OBIECTIV 2: Împuternicirea tinerilor (în special a tinerelor) pentru a deveni actori puternici ai schimbării

Focus: echilibrul de gen, echilibrul intergenerațional, incluziunea socială

Acest proiect își propune să contribuie la crearea mai multor oportunități pentru tineri, în special pentru tinere, de a învăța și de a se exprima, de a fi ascultați și de a deveni membri activi ai comunităților locale și ai societăților europene. Scopul este de a le oferi instrumentele necesare pentru a influența procesul de elaborare a politicilor la toate nivelurile, restabilind astfel imaginea apărătorilor mediului ca actori ai schimbării pentru un bine comun mai mare (lupta împotriva schimbărilor climatice).

Tinerii vor dobândi noi competențe și cunoștințe care să le fie utile în viitoarele acțiuni pentru mediu. Tehnici, principii și un limbaj incluziv vor fi utilizate pentru a implementa activitățile legate de acest obiectiv; aceasta va fi, de asemenea, ocazia de a colecta date locale dezagregate pe sexe cu privire la participarea și acțiunile legate de schimbările climatice, date care lipsesc în prezent în municipalitățile partenere.

OBIECTIV 3: Creșterea implicării municipalităților partenere în discuția europeană despre schimbările climatice, prin implicarea comunităților locale

Focus: implicarea comunității

Acest obiectiv are ca scop promovarea incluziunii municipalităților partenere în discursul european referitor la schimbările climatice, având în vedere că presiunea din partea comunităților locale pentru politici de mediu mai stricte va deveni din ce în ce mai persistentă. Implicarea comunităților locale în acțiunile ce vizează atingerea acestui obiectiv reprezintă pilonul principal: prin înțelegerea nevoilor comunităților locale și pregătirea pentru a le aborda, municipalitățile partenere vor putea participa ușor la dezbaterea europeană pe teme de mediu, aducând cu ele cererile și soluțiile elaborate împreună cu și pentru cetățenii lor.

Aceasta va favoriza, în general, implementarea unor politici de mediu mai stricte și mai eficiente, va facilita participarea comunității pe teme legate de schimbările climatice și va ajuta la contracararea creșterii pozițiilor extremist de dreapta în Europa, care subminează acțiunile pentru mediu în favoarea intereselor economice.

Activitățile proiectului constau în:

1. Coordonarea și comunicarea proiectului

2. Eveniment de deschidere

3. Schimb de bune practici în Italia

4. Schimb de bune practici în Republica Cehă

5. Tur ecologic pe jos

6. Rețelele de tineret privind schimbările climatice

7. Festivalul Narciselor

8. Schimb de bune practici în Lituania

9. Săptămâna Mondială a Mediului

10. Vizita de Aur

11. Construirea municipalităților durabile

12. Hackathon de Mediu I

13. Hackathon de Mediu II

14. Eveniment final

Parteneri:

Municipiul Alba Iulia, lider de proiect (Partener de Proiect)

Asociatia Amici per Sandra (IT),

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Moții Țara de Piatră (RO),

Mestska Cast Praha – Kolovraty (CZ),

Asociația Bulding Bridges (ES),

Asociația Mano Europa (LT).

Bugetul total al proiectului: 245.780,00 EUR, din care:

39.645,00 EUR bugetul aferent Municipiului Alba Iulia

0% cofinanțare asigurată de către Municipiul Alba Iulia

Rezultatele proiectului sunt:

Performanță bună a proiectului, activitățile implementate corect și la timp, faza de raportare finalizată.

1 întâlnire de lansare,

17 întâlniri de parteneriat,

13 evenimente implementate,

1 Manifest YMCA produs, 18 luni în total

O campanie de comunicare eficientă și de impact este creată.

Actualizare săptămânală a proiectului: 1 postare/săptămână și prezență online mai mare înainte de evenimente (3 postări/săptămână).

Site-urile partenerilor și site-ul anterior TFC: actualizări lunare.

Canalele de YouTube ale partenerilor: videoclipuri ale evenimentelor încărcate când sunt disponibile.

Urmăritori noi: +15%

100.000 de persoane afectate de campanie.

1 logo de proiect creat.

Participanții sunt impactați pozitiv de proiect.

Parteneri Cunoștințe și abilități dobândite pe:

-Beneficiile implicării tinerilor în formularea politicilor: +30%

– Echilibrul de gen în contexte de mediu: +30%

– CC și acțiunea climatică în Europa: +20%

– Cele mai bune practici de mediu în Europa: +25%

Cunoștințele și abilitățile tinerilor dobândite: +30% față de linia de bază.

5 evenimente de mediu;

5 întâlniri comunitare;

15 propuneri comunitare.

892 de participanți implicați;

100 de chestionare/evaluări de calitate colectate la sfârșitul activităților proiectului

O diseminare eficientă și cu impact este pusă în aplicare.

Manifestul YMCA prezentat în cadrul evenimentului final și diseminat la nivelul UE: cel puțin 6.000 de persoane atinse în următoarele 6 luni; 1 eveniment final de multiplicare implementat în persoană cu participarea a 60 de persoane. Rețelele sociale și acoperirea online:

100.000 de persoane afectate.

10 contacte noi de la alte organizații europene în cele 6 luni de la finalizarea proiectului

Echilibrul de gen și mainstreamul non-discriminării sunt corect promovate și crescute până la sfârșitul proiectului.

Numărul total de participanți la proiect: 892, dintre care 60% femei și 40% bărbați sunt așteptați.

20 de intrări într-un set de date investigând date dezagregat pe sexe privind participarea/acțiunea pe subiecte legate de CC în țările partenere.

600 de persoane la evenimente și acțiuni (fără YMCA) dintre care 70% femei și 30% bărbați sunt așteptate.

Cunoștințele despre violența bazată pe gen au crescut: +5% până la sfârșitul proiectului.

Femei și fete tinere împuternicite să acționeze: date dezagregate pe vârstă din totalul participanților.

Rolul Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului, în calitate de partener de proiect:

Partenerul principal, în calitate de coordonator, va fi responsabil pentru organizarea și coordonarea tuturor activităților în zona sa; de asemenea, va fi responsabil pentru sprijinirea celorlalți parteneri în organizarea activităților care vor avea loc în celelalte țări ale UE. Va fi responsabil cu menținerea informațiilor actualizate și comunicarea către organismul relevant a oricăror modificări, monitorizând constant implementarea corectă a activităților, acționând ca intermediar pentru toate comunicațiile dintre parteneriat și organismul relevant (EACEA-CERV), solicitând de la ceilalți parteneri toate documentele și informațiile necesare organismului relevant, verificându-le completitudinea și corectitudinea înainte de a le trimite, trimițând rapoartele necesare organismului relevant, completate cu toată documentația necesară, asigurându-se că efectuează orice plată către ceilalți beneficiari fără întârziere.

Ținând cont de considerentele evidențiate mai sus, având în vedere termenii de referinţă, activitățile eligibile, costurile şi responsabilitățile implicate de implementarea şi susținerea proiectului, propun luarea în dezbatere şi adoptarea de către Consiliul local Alba Iulia a proiectului de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului “Youth Municipal Climate Action”, Acronim YMCA, finanțat prin programul Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), finanțat prin CERV, în parteneriatul format din Municipiul Alba Iulia (lider proiect), Asociatia Amici per Sandra (IT), Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Moții Țara de Piatră (RO), Mestska Cast Praha – Kolovraty (CZ), Asociația Bulding Bridges (ES), Asociația Mano Europa (LT).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI