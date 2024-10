Alba Iulia a câștigat titlul ”Capitala Tineretului din România” pentru anul 2026 cu programul “#yoUthNITED”

Anual, un oraș din țară primește titlul Capitala Tineretului din România în urma unui concurs de concepte și este sprijinit financiar, prin formare și consultanță în pregătirea și implementarea inițiativelor din dosarul de candidatură. Programul este susținut de către: Consiliul Tineretului din România, Federația Tinerilor din Cluj, Grupul PONT și Banca Comercială Română.

Conceptul “#yoUthNITED”, care a adus titlul ”Capitala Tineretului din România” 2026 orașului Alba Iulia, a luat naștere din nevoia tinerilor de a avea o voce comună pentru a orchestra o schimbare de durată, poziționându-i ca arhitecți ai viitorului pentru orașul lor. Pilonii care stau la baza programului sunt: Sănătate | Dezvoltare profesională | Implicare în comunitate | Educație non-formală | Infrastructură.

”Alba Iulia a înțeles că direcția în care se dezvoltă orașul nu poate fi conturată fără tineri. A înțeles provocările sale, iar administrația locală și-a deschis ușa către tinerii din comunitate pentru a construi împreună această cale, iar candidatura lor este rezultatul acestui efort. Acum, Alba Iulia primește șansa să-și implementeze programul și toate demersurile pe care le-a definit. Prin acordarea titlului, Alba Iulia are șansa de a defini viitorul capitalului uman local prin îmbunătățirea stării de bine, lărgirea perspectivelor și consolidarea participării active a tinerilor din oraș, îmbunătățind totodată modul prin care actorii ecosistemului urban de tineret colaborează pentru a servi acestor obiective.” – a declarat András Farkas, coordonatorul procesului de selecție, programul ”Capitala Tineretului din România”.

Programul “#yoUthNITED” urmărește crearea unui ecosistem sustenabil și sănătos pentru tineri în Alba Iulia, în cadrul mediului asociativ, prin intermediul unei mișcări dedicate lor și colaborării dintre aceștia, sectorul privat și cel public. Obiectivul principal este implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunității, oferindu-le sprijin și resurse pentru a deveni actori principali ai schimbării.

Inițiativa își propune să construiască parteneriate durabile, să asigure resurse accesibile și echitabile, să creeze un mediu sigur pentru tineri cu mecanisme de raportare și protecție. Prin activități diverse – educație non-formală și informală, platforme de voluntariat și campanii de informare – programul își propune să susțină dezvoltarea personală și socială a tinerilor. Totodată, se încurajează inovația și coeziunea în comunitate, asigurându-se că nevoile și interesele tinerilor sunt respectate.

Activitățile planificate includ sesiuni educative, workshop-uri, activități recreative, campanii de informare și evenimente tematice, toate menite să ofere un mediu de învățare flexibil și atractiv pentru tineretul local. Ecosistemul creat va beneficia de resurse, spații și mentori, cu sprijin din partea sectorului privat și public, pentru a asigura succesul și sustenabilitatea pe termen lung.

Alba Iulia va beneficia de un premiu în valoare de 50.000 euro, oferit de Banca Comercială Română, ce reprezintă un punct de pornire pentru finanțarea activităților propuse. Titlul ”Capitala Tineretului din România” va oferi orașului Alba Iulia oportunitatea de a atrage alte finanțări din diferite surse, publice și private, dar și dreptul de a găzdui Summitul Tinerilor și Gala Tineretului din România, ediția 2026.

Juriul a fost format din 27 de personalități ce provin din sectorul public, privat și neguvernamental, persoane cu experiență în domeniul tineretului, atât la nivel local și regional, cât și la nivel național și european: Alexia Ardereanu, Coordonator Comunicare – Târgu Jiu, Capitala Tineretului din România 2024 | Iulia Botar, Director CSR & Comunicare – GRF+ | Julien Chiappone-Lucchesi, Director – Institutul Francez din România și Președintele – EUNIC România | Ovidiu Cîmpean, Secretar de Stat – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | Andrei Coșuleanu, Fondator și Președinte – Act for Tomorrow | Sergiu Covaci, Președinte – Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România | Brian Cristian, Deputat în Comisia pentru Tineret și Sport | Bogdan Crișan, Președinte – Fundația Județeană pentru Tineret Timiș FITT Timișoara | Mihai Dragoș, Vicepreședinte – Consiliul Economic și Social | Tana Foarfă, Director – Europuls – Centrul de Expertiză Europeană | Ovidiu Gherasim, Manager Activități, Vaslui – Capitala Tineretului din România 2025 | Mihaela Gîrleanu, Director Executiv – Organizația Națională Cercetașii României | Bianca Ivan, Președinte – Consiliul Național al Elevilor | Robert Kristof, Fondator – Neverbots | Simona Musteață, Coordonator – Europe Goes Local Romania | Victor Negrescu, Vicepreședinte – Comisia pentru Educația, Cultură, Tineret, Sport și Media din Parlamentul European | Raluca Negulescu-Balaci, Director Executiv – UiPath Foundation | Corina Pintea, Director Executiv – Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat | Andrei Popescu, Facilitator și Consultant în Domeniul Tineretului | Daniel Popescu, Creator și Conector în Artă, Tehnologie și Educație | Andreea Scrioșteanu, Membru al Board-ului – Forumul European de Tineret | Ionuț Sibian, Director Executiv – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile | Dóra Szilágyi, Vicepreședinte – Youth of the European People’s Party și Președinte – MIÉRT | Adina Marina Șerban, Membru – Pool of European Youth Researchers, Consiliul Europei și Director de Programe – Fundația pentru Copii Ronald McDonald | Mihaela Tătaru, Co-manager, Ploiești – Capitala Tineretului din România 2024 | Ștefan Teișanu – Director Executiv, Centrul Cultural Clujean | Diana Vaida, Lucrător de Tineret și Președinte – Asociația DEIS.

Toate informațiile despre Capitala Tineretului din România se găsesc pe: https://capitalatineretului.ro/.

Istoric

Programul ”Capitala Tineretului din România” s-a născut ca o moștenire a programului Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Orașele purtătoare ale titlului ”Capitala Tineretului din România” au fost: Timișoara 2016-2017 (ediție pilot axată în jurul conceptului CHECK-OUT Timișoara / Ce Caut: Timișoara), Bacău 2017-2018 (COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA), Baia Mare 2018-2019 (#Uturn), Iași 2019-2020 (#rlSeUP!), Constanța 2021-2022 (#ComeToSEAus), Târgu Jiu 2023 (YOUth URL). În anul 2024, ”Capitala Tineretului din România” este orașul Ploiești, iar pentru anul 2025, titlul i-a fost desemnat orașului Vaslui.

Capitala Tineretului din România 2025 – Vaslui

Conceptul orașului Vaslui – #întinerEȘTI este o mișcare inițiată de către tineri, pe mai mulți ani, şi are ca scop principal sincronizarea şi tratarea, sub aceeași umbrelă, a intereselor mai multor categorii sociale din oraș. Programul de capitală va avea la bază ACCED: o denumire recentă pentru o mișcare recurentă în Vaslui, ce a prins formă din nevoia tot mai accentuată a tinerilor de a face din orașul lor și din județ un loc mai bun și plin de oportunități.

Programul ACCED este compus din cinci linii directoare generale, ce au la bază cinci domenii de activitate de profesionalizare sau re-profesionalizare. Fiecare dintre ele, în mod individual, trebuie privite ca o oportunitate de descoperire vocațională pentru orice tânăr din Vaslui, în anul 2025: A – antreprenorial, C – cultură, C – civico-politic, E – ecologie, D – digitalizare.

***

Programul „Capitala Tineretului din România” urmărește principii similare cu cele ale titlului de „Capitala Europeană a Tineretului”, titlu gestionat de Forumul European al Tineretului, al cărui membru este și Consiliul Tineretului din România. Acest titlu dorește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară pentru a-și transforma propriile viziuni în proiecte de dezvoltare concrete cu participarea activă a tinerilor.

Fiecare oraș care primește acest titlu are oportunitatea de a dezvolta un program cadru tematic anual care vizează dezvoltarea urbană cu participarea directă tinerilor, capitalele realizând proiecte din ce în mai profesioniste, abordând noi teme de interes pentru tineri și încurajând dezvoltarea de idei noi și inovatoare referitoare la co-crearea și dezvoltarea orașului. Încercând să stabilească noi modele, aceste programe anuale aduc o contribuție semnificativă la procesul de armonizare a diversității urbane, conservând identitatea diversă a comunităților, dar promovând în același timp toleranța bazată pe comunicare și acțiune comunitară.

„Capitala Tineretului din România” poate deveni cel mai eficient instrument de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

Programul ”Capitala Tineretului din România” este implementat în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

