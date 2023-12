Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 8 – 14 decembrie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Wonka Avanpremiera

Regia: Paul King

Cu: Timothée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Keegan-Michael Key, Calah Lane, Hugh Grant

Gen Film: Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 121 min

Rating: AG

Cu Timothée Chalamet în rolul principal, filmul aduce publicului un tânăr Willy Wonka plin de idei și hotărât să schimbe lumea, bucată cu bucată, dar toate delicioase, demonstrând că cele mai bune lucruri din viață încep cu un vis, iar dacă ai norocul să-l întâlnești pe Willy Wonka, orice este posibil.

Joi 18:50

Visul Avanpremiera

Regia: Cătălin Saizescu

Cu: Vlad Logigan, Georgiana Saizescu, Serghei Mizil, Gloria Găitan

Gen Film: Comedie

Durată: 141 min

Rating: AP 12

Inspirat din fapte reale, filmul regizat de Cătălin Saizescu după un scenariu semnat de Gabriel Gheorghe, este o comedie în care visul unui actor de provincie pare să se năruie, în timp ce visurile celor din jur sau ale deținuților cu care ajunge să pună în scenă un spectacol de teatru par să se apropie mai mult de îndeplinire.

Joi 20:45

The Boy and the Heron / Băiatul și stârcul Avanpremiera

Regia: Hayao Miyazaki

Cu: Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki, Yoshino Kimura, Soma Santoki, Aimyon

Gen Film: Animatie, Aventuri, Drama, Familie, Fantastic

Durată: 129 min

Rating: AG

Îndurerat de dispariția mamei sale, Mahito, un băiat de 12 ani, întâlnește un stârc vorbitor, alături de care se aventurează într-o lume împărtășită de vii și morți. Acolo, viața își găsește un nou început. O fantezie din fascinanta minte a lui Hayao Miyazaki.

Joi 21:00

Erus si Valea Recunostintei

Regia: Ana Craciun Lambru

Gen Film: Teatru

Durată: 90 min

Rating: AG

Erus care vrea sa salveze lumea, revine intr-o noua aventura. Dupa ce a cunoscut valori precum rabdarea, generozitatea si iubirea ajunge cu prietenii sai in Valea Recunostintei, unde il asteapta noi provocari.

Duminica 11:30

BORDEA: Teoria conspirației

Regia: Evgeny Gromik

Cu: Cătălin Bordea

Gen Film: Comedie

Durată: 70 min

Rating: N15

Conform Google, Cătălin Bordea este cel mai popular stand-up comedian din Romania, mai ales în ultima perioadă. Bordea a ales să deconspire evenimentele pe care le-a trăit recent într-un material special, lansat în premieră în cinematografe.

Vineri 19:00

Sambata, Duminica 16:45

Rheingold

Regia: Fatih Akin

Cu: Mona Pirzad, Kardo Razzazi, Emilio Sakraya

Gen Film: Biografic, Crima, Drama, Muzica

Durată: 143 min

Rating: N 15

Drama cu gangsteri a regizorului de succes Fatih Akin spune povestea extraordinară a lui Giwar Hajabi alias Xatar, un rapper hip-hop din Bonn, și a modului în care acesta a plănuit să jefuiască un camion cu aur pentru a-și plăti datoriile.

Vineri pana Miercuri 20:45

Joi 18:10

The Pod Generation

Regia: Sophie Barthes

Cu: Emilia Clarke, Chiwetel Ejiofor, Vinette Robinson

Gen Film: Comedie, Romantic, SF, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP 12

Un cuplu din New York, Rachel (Emilia Clarke) și Alvy (Chiwetel Ejiofor) trăiesc într-un viitor nu atât de îndepărtat, în care tehnologia oferă o viață din ce în ce mai convenabilă. Director în ascensiune a unei companii, Rachel obține un loc râvnit la Womb Center, care oferă cuplurilor o maternitate convenabilă prin intermediul uterelor artificiale detașabile, tip pods. Dar Alvy, un botanist cu dragoste pentru natură, preferă o sarcină naturală. O călătorie pavată de tehnologie către transformarea în părinți.

Vineri 16:40; Sambata pana Miercuri 18:25

Joi 15:50

Fast Charlie / Îngerul Charlie

Regia: Phillip Noyce

Cu: Pierce Brosnan, Morena Baccarin, James Caan

Gen Film: Actiune

Durată: 107 min

Rating: N15

Charlie Swift (Pierce Brosnan) este un asasin plătit care are o problemă: infractorului pe care l-a ucis îi lipsește capul, iar Charlie va fi plătit doar dacă trupul poate fi identificat. Intră în scenă Marcie Kramer (Morena Baccarin), fosta soție a victimei și o femeie cu toate abilitățile de care Charlie are nevoie.

Vineri pana Miercuri 21:00

Joi 18:25

Migration 3D / Marea migrație

Regia: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Cu: Elizabeth Banks, Awkwafina, Danny DeVito, Keegan-Michael Key, Carol Kane

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG

Familia Mallard se află într-o perioadă de criză. În timp ce tatăl Mack e interesat să-și țină familia în siguranță și e mulțumit să rămână pentru totdeauna pe iazul lor liniștit din New England, mama Pam este nerăbdătoare să le arate copiilor lor, Dax și Gwen, întreaga lume. După ce o familie de rațe migratoare poposește pe iaz cu povești palpitante despre locuri îndepărtate, Pam îl convinge pe Mack să se îmbarce într-o excursie către Jamaica tropicală, via New York City.

Dublat: Vineri 12:00; 14:15; Sambata pana Miercuri 12:15; 14:20

Joi 11:50

Thanksgiving / Vinerea neagră

Regia: Eli Roth

Cu: Rick Hoffman, Gina Gershon, Milo Manheim, Addison Rae

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 112 min

Rating: IM 18

După ce o revoltă de Black Friday se sfârșește tragic, un misterios criminal inspirat de Ziua Recunoștinței terorizează Plymouth, Massachusetts, orașul în care a apărut infama sărbătoare.

Vineri pana Miercuri 15:40

Joi 13:20

Journey to Bethlehem / Călătoria către Bethlehem

Regia: Adam Anders

Cu: Antonio Banderas, Milo Manheim, Fiona Palomo, Joel Smallbone, Lecrae

Gen Film: Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 103 min

Rating: AG

Această aventură muzicală de Crăciun pentru întreaga familie împletește melodii clasice de Crăciun cu umor, pilde și cântece pop moderne, într-o reinterpretare a celei mai frumoase povești spuse vreodată: povestea Mariei, a lui Iosif și a nașterii lui Iisus.

Luni pana Miercuri 13:50

Napoleon

Regia: Ridley Scott

Cu: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim

Gen Film: Actiune, Biografic, Drama, Istoric, Razboi

Durată: 163 min

Rating: N 15

Ridley Scott propune o poveste originală despre apariția și parcursul legendarului Napoleon Bonaparte. Filmul expune modul crud în care generalul Napoleon pune mâna pe tronul Franței, întreaga lui carieră fiind analizată din unghiul lui Josephine, soția și marea lui dragoste.

Vineri pana Miercuri 18:00

Joi 15:40

Miami Bici 2

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Matei Dima, Charlotte McKinney, Codin Maticiuc, George Piștereanu, Danny Trejo

Gen Film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15

Ion Bilă și Ilie Piciu călătoresc de la Miami la Los Angeles în căutarea visului american adaptat la cel românesc, în stilul „dolari multi pe muncă puțină”. Ei ajung în situația de a face diferite infracțiuni într-un anturaj de “băieți răi” de care apoi încearcă să se descotorosească.

Vineri pana Miercuri 16:20; 18:40; 21:20

Joi 13:50; 16:10; 21:20

Wish 3D / Dorința

Regia: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Cu: Alan Tudyk, Ariana DeBose, Chris Pine

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 97 min

Rating: AG

Wish spune povestea tinerei Asha care, într-o noapte înstelată, își pune o dorință și primește un răspuns mai ferm decât se aștepta atunci când o stea buclucașă coboară din cer pentru a i se alătura.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:30

Nunta pe bani

Regia: Cristian Ilisuan

Cu: Mircea Popa, Adrian Cucu, Catalin Herlo, Alexandra Spatarelu

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Mircea urăște nunțile. Și toată lumea află asta atunci când după participarea la încă o nuntă din obligație, face o postare controversată pe Facebook care devine virală. Însă când trebuie să restituie o sumă uriașă de bani din cauza unor decizii greșite, singura soluție pentru el rămâne propria nuntă.

Vineri, Sambata, Duminica 14:30

Luni pana Miercuri 16:00; Joi 13:35

PAW Patrol: The Mighty Movie / Patrula cățelușilor: Filmul cel mare

Regia: Cal Brunker

Cu: Mckenna Grace, James Marsden, Kristen Bell, Iain Armitage, Dax Shepard, Taraji P. Henson

Gen Film: Animatie, Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 97 min

Rating: AG

Toată viața ei, Skye a simțit că nu a fost apreciată de prietenii ei (Chase, Liberty, Marshall, Rubble, Rocky și Zuma). Dorind să demonstreze că poate fi un atu pentru echipă, Skye are o șansă atunci când un meteorit magic se prăbușește în Adventure City, oferindu-le ei și celorlalți superputeri. Pentru a fura puterile cățeilor, primarul Humdinger evadează din închisoare și face echipă cu o expertă în meteori pe nume Victoria Vance pentru a fura cristalele cățeilor.

Dublat: Vineri 12:20; Sambata, Duminica 12:30

Luni pana Miercuri 11:45

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal