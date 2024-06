Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 IUNIE – 4 IULIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Exorcism / Exorcism: Mântuirea Avanpremiera

Regia: Joshua John Miller

Cu: Russell Crowe, Sam Worthington, Samantha Mathis, Adam Goldberg, David Hyde Pierce

Gen Film: Thriller

Durată: 98 min

Rating: N 15

„Exorcism: Mântuirea” îl aduce în rolul principal pe Russell Crowe ca Anthony Miller, un actor chinuit, ale cărui păcate îl posedă în timp ce filmează un horror supranatural. Aflată pe aceleași platouri de filmare, fiica lui, Lee (Ryan Simpkins), observă comportamentul lui ciudat și înțelege că ceva sinistru a pus stăpânire pe el.

Marti, Joi 21:30

Despicable Me 4 3D / Sunt un mic ticălos 4 Avanpremiera

Regia: Patrick Delage, Chris Renaud

Cu: Steve Carell, Kristen Wiig, Sofía Vergara, Joey King, Will Ferrell

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 100 min

Rating: AG

Gru, Lucy, Margo, Edith și Agnes primesc un nou membru în familie, pe Gru Jr., al cărui scop pare acela de a-și chinui tatăl. Când Gru are de înfruntat un nou dușman în persoana lui Maxime Le Mal și a prietenei sale Valentina, familia este nevoită să-și ia tălpășița.

Dublat: Sambata pana Marti, Joi 14:30; 16:35

Subtitrat: Sambata pana Marti, Joi 18:45

Rapunzel

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Andra Mirescu, Victor Bucur, Ana Maria Calita

Gen Film: Teatru

Durată: 40 min

Rating: AG

Dupa ce a primit puterea de vindecare de la o floare magica, Rapunzel este rapita din palat in mijlocul noptii de catre mama Gothel. Mama Gothel stie ca puterile magice ale florii sunt in parul de aur a lui Rapunzel si pentru a ramane mereu tanara planuieste sa o tina pe Rapunzel in turnul ei ascuns. Ajunsa la varsta adolescentei aceasta nu poate sa nu se intrebe cum este lumea de afara! Intamplarea face ca intr-o zi Printul George sa se rataceasca si sa ajunga la turnul in care aceasta este captiva si sa o ajute sa iasa.

Duminica 11:30

Bastarden / Bastardul

Regia: Nikolaj Arcel

Cu: Mads Mikkelsen, Gustav Lindh, Amanda Collin, Kristine Kujath Thorp

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 132 min

Rating: N 15

Când cuferele cu bani i se golesc, căpitanul Ludvig Kahlen are o ultimă soluţie. Este anul 1755 şi căpitanul va cuceri nordul Danemarcei, construind o colonie pe acest tărâm extrem de sălbatic şi neospitalier. În schimb, va primi ceea ce îşi doreşte cu disperare, un titlu nobiliar. Doar că teritoriul pe care Kahlen pune ochii pentru a-l îmblânzi îi aparţine nemilosului Frederick de Schinkel şi, când menajera acestuia, Ann Barbara, şi soţul ei fug de la conac pentru a se alătura coloniei, nobilul jură să facă una cu pământul tot ce a construit Kahle.

Vineri pana Joi 21:10

A Quiet Place: Day One / Fără zgomot: Ziua 1

Regia: Michael Sarnoski

Cu: Joseph Quinn, Djimon Hounsou, Lupita Nyong’o, Alex Wolff

Gen Film: Dramă, Horror, SF, Thriller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Lupita Nyong’o joacă în prequel-ul thrillerului post-apocaliptic din 2018, în timp ce se confruntă cu zorii invaziei extraterestre din New York.

Vineri pana Luni, Miercuri 19:20; 21:30

Marti, Joi 19:20

Spy X Family Code: White

Regia: Kazuhiro Furuhashi

Cu: Takuya Eguchi, Atsumi Tanezaki, Saori Hayami, Kenichiro Matsuda

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Comedie, Thriller

Durată: 110 min

Rating: AG

Nina are 10 ani și o imaginație bogată, hrănită de poveștile inventate de tatăl ei care au ca personaj principal un arici. Când tatăl își pierde slujba, Nina își face griji pentru viitorul familiei. Ajutată de prietenul ei cel mai bun, Mehdi, copila pune la cale un plan riscant prin care speră să facă rost de bani pentru tatăl ei și colegii acestuia de la fabrică. Și nimic nu trebuie să stea în calea aventurii celor doi prieteni!

Vineri pana Joi 12:00

The Bikeriders / The Bikeriders: Clubul Vandalilor

Regia: Jeff Nichols

Cu: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy

Gen Film: Crima, Mister

Durată: 121 min

Rating: N 15

În urma unei întâlniri întâmplătoare, încăpățânata Kathy este atrasă de Benny, membru al clubului de motocicliști Midwestern Vandals. Pe măsură ce clubul se transformă într-o periculoasă lume subterană a violenței, Benny trebuie să aleagă între Kathy și loialitatea sa față de club.

Vineri pana Joi 14:20

Mothers’ Instinct / Instinct de mamă

Regia: Benoît Delhomme

Cu: Anne Hathaway, Jessica Chastain

Gen Film: Drama, Mister, Thriller

Durată: 99 min

Rating: AP 12

Un thriller psihologic care prezintă viața de suburbie a două mame, în mijlocul anilor 60’. Alice și Céline sunt prietene și vecine, însă după ce unul dintre copii suferă un tragic accident, liniștea lor este dată complet peste cap. Aflat la debutul regizoral, Benoît Delhomme urmărește interacțiunea din ce în ce mai tensionată dintre cele două femei, legăturile familiale care se degradează gradual și explorează în același timp efectele întunecate pe care sentimentul de vinovăție și paranoia le au asupra ambelor familii.

Vineri pana Joi 16:50

Inside Out 2 / Întors pe dos 2 3D

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

Dublat: Vineri, Miercuri 12:50; 15:00; 16:10

Sambata pana Marti, Joi 12:50; 15:00

Subtitrat: Vineri pana Joi 17:10

Bad Boys: Ride or Die / Băieți răi: Pe viață și pe moarte

Regia: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Cu: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens

Gen Film: Acţiune, Aventuri, Comedie

Durată: 115 min

Rating: N15

Băieții răi preferați ai lumii se întorc cu amestecul lor legendar de acțiune pe muchie de cuțit și comedie scandaloasă, dar de data aceasta cu o întorsătură: cei mai buni doi detectivi din Miami sunt acum pe fugă.

Vineri, Miercuri 18:20; 20:50

Sambata pana Marti, Joi 20:50

Tarot

Regia: Spenser Cohen, Anna Halberg

Cu: Jacob Batalon, Humberly González, Wolfgang Novogratz, Avantika Vandanapu, Harriet Slater, Adain Bradley, Larsen Thompson

Gen Film: Horror

Durată: 98 min

Rating: N15

Când un grup de prieteni încalcă în mod nesăbuit regula sacră a Tarotului, ei dezlănțuie, fără să știe, un rău de nedescris prins în cărțile blestemate. Unul câte unul, tinerii își privesc soarta în față și ajung într-o cursă împotriva morții.

Vineri pana Joi 19:00

The Garfield Movie / Garfield 3D

Regia: Mark Dindal

Cu: Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Chris Pratt

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 107 min

Rating: AG

Garfield, faimosul motan de interior, care urăște zilele de luni și iubește lasagna, pornește într-o aventură nebună în aer liber! După o reuniune neașteptată cu tatăl său, ciufulitul motan Vic, care trăiește pe stradă, Garfield și amicul său canin Odie renunță la viața confortabilă de animale de companie pentru a se alătura lui Vic într-un jaf cu mize mari.

Dublat: Vineri, Miercuri 11:35; 13:50

Sambata pana Marti 12:15; Joi 12:15

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI