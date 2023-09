Programul Casa Verde Fotovoltaice SUSPENDAT în instanță: AFM anunță ca va face recurs

Ce angajați români vor avea salariile scăzute după aplicarea noilor măsuri fiscale: Ordonanța austerității ar putea afecta milioane de români

Mai multe categorii de angajați vor simți, în buzunare, efectele ordonanței austerității. Milioane de salariați ar putea fi afectați.

În primul rând, IT-știi care câștigă peste 10.000 de lei vor plăti un impozit pe venit de 10%. Totodată, angajații din agricultură, sectorul alimentar sau construcții vor plăti 10% contribuție la asigurările sociale de sănătate.

Pe de altă parte, angajații din IT vor fi scutiți de la contribuția la Pilonul 2 de pensii, la fel ca cei din construcții, agricultură și industria alimentară, care erau scutiți și anterior. Toți aceștia vor putea opta să contribuie la acest pilon, dacă își doresc.

”Marea reformă” include și reducerea cu 25% a numărului de secretari de stat dar și reducerea cu 50% a numărului de consilieri.

Mai mult decât atât, 10% din posturile care aparțin autorităților publice locale vor fi tăiate.

Iar măsurile fiscale ce privesc veniturile angajaților nu se opresc aici. Guvernanții au hotărât să taxeze tichetele de masă cu 10% pentru contribuții la sănătate.

Bugetarii cu peste 8000 de lei net nu vor mai primi vouchere de vacanță iar cei care primesc vor fi taxați cu 10% contribuție la sănătate.

Norma de hrană va fi de 4000 de lei pe an. Aceasta va fi primită de bugetarii care au până în 8000 de lei venit net, excepție făcând MAPN, MAI, angajații din justiție, etc.

Și nu în ultimul rând sporul pentru condiții de muncă poate fi de până la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1500 de lei brut lunar.

Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS), a explicat, la Antena 3 CNN, cum vor fi afectați angajații.

”Am făcut deja niște evaluări pe care vreau să vi le prezint. Să începem cu impactul pe salariul minim. Există odată cu acest proiect de lege pe care urmează să își asume răspunderea un alt act normativ care vizează creșterea salariului minim de la 3000 de lei la 3300 de lei, concomitent cu eliminarea acelei deduceri fiscale de 200 de lei care se aplică salariul minim.

Așadar, crește salariul minim de la 3300 de lei, concomitent cu eliminarea acelei facilități, acelei deduceri de 200 de lei. Asta înseamnă că din cei 300 de lei pe care angajatorii din România îi voi plăti pentru majorarea salariului minim, pentru lucrătorii pe care îi au angajați cu salariul minim, din cei 300 de lei 98 de lei vor rămâne în venitul net al salariatului, iar 202 lei intră la bugetul de stat. Ca să înțelegeți dimensiunea acestui de mers, impactul pe bugetul general consolidat, adică venituri în plus până la 31 decembrie anul curent, pentru că avem în economia României 1,8 milioane de salariați plătiți pe salariul minim, impactul va fi de peste 1 miliard”, a explicat Dumitru Costin.

”În construcții, de exemplu, impactul va fi unul negativ. Aproape jumătate de milion de salariați în domeniul construcțiilor care vor avea, cel puțin cei care sunt plătiți cu salariul minim, aici s-a putut face un calcul efectiv, în ciuda faptului că le crește brutul de la 1 octombrie de la 4000 la 4500 de lei, vor avea un venit net mai mic cu 56 de lei. Și asta din cauza contribuției la CASS care de la nivel 0 va ajunge la 450 de lei.

Pe de altă parte, impozitarea tichetelor afectează orice salariat al acestei țări care primește tichete de masă.

Și la IT, ei iau cu stânga și dau cu dreapta. Au făcut o combinație de modificare legislativă care va duce la o creștere de venit net pentru salariații din IT. În ciuda faptului că vin și spun că pun impozit de venit și pentru ei, pentru tot ceea ce depășește 10.000 de lei, după scăderea CAS-ului și CASS-ului. Pentru că le-au dat o opțiune de plată la pensii. Aceștia pot plăti 25% sau, conform legii pentru care vor să își asume răspunderea, pot plăti la pensie mai puțin, 475 la Pilonul II. Aplicând formulele de calcul, aici rezultă un plus de venit net de 479 de lei, 480 de lei pentru sectorul de IT”, a mai explicat Dumitru Costin.

Sursa: stiripesurse.ro