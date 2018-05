PROGRAM Inspire Cinema Alba Iulia. Ce filme vor rula în perioada 11-17 mai 2018

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru săptămâna 11 – 17 mai 2018. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

*Deadpool 2 Avanpremiera

Regia: David Leitch

Cu: Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Josh Brolin, T.J. Miller

Gen film: Acţiune, Aventuri, Comedie, SF

Durată: 125 min

Rating: N15 IMDB: –

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5CLbSHBcCVA

Desfigurat de atacul unei bovine și părăsit de… simțul gustativ, Wade Wilson are aspirații înalte: vrea să devină cel mai „hot” bufetier al cafenelei în care lucrează. Căutând savoarea vieții, dar și un aparat care l-ar putea ajuta să călătorească în timp, Wade trebuie să-și croiască drum printre ninja, temuți mafioți japonezi yakuza și… câini în călduri. Va înțelege, până la urmă, care sunt lucrurile cu adevărat importante: prietenia, familia, gustul și acea mult râvnită cană de cafea cu titlul „Cel mai bun amant”.

Joi 18:50; 21:00

*Overboard / Amnezie cu surprize

Regia: Bob Fisher, Rob Greenberg

Cu: Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah, Swoosie Kurtz, Josh Segarra

Gen film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 117 min

Rating: AG IMDB: 4.9

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RvJZKRR69yo

Kate e angajată să mențină curățenia pe luxosul iaht al lui Leonardo, până în momentul în care e concediată pe nedrept de acesta, care, pe deasupra, refuză și să-i plătească ce îi datorează. La scurt timp după acest lucru, Leonardo cade peste bord în timpul unei petreceri prea înfierbântate și se trezește a doua zi pe mal, suferind de cea mai acută formă de amnezie. Kate apare la spital și, ca să i-o plătească, îl convinge pe Leonardo că e soțul ei și îl pune la muncă-pentru prima oară în viața lui.

Vineri pana Miercuri 13:00; 21:20

Joi 14:20; 21:20

*Dans la brume / Toxic

Regia: Daniel Roby

Cu: Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin, Michel Robin, Anna Gaylor

Gen film: SF

Durată: 95 min

Rating: N15 IMDB: 6.2

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-cNAKD65Kfo

Într-o zi, străzile Parisului sunt invadate de o ceață mortală, așa că supraviețuitorii caută refugiu la ultimele etaje și pe acoperișurile clădirilor din oraș. Fără acces la informații, fără electricitate, apă sau alimente, o familie încearcă să iasă vie din această catastrofă… Dar orele trec, și se pare că nimeni nu le va veni în ajutor, așa că singura lor șansă de a scăpa cu viață este să-și încerce norocul și să iasă în străzile înecate în ceață.

Vineri pana Miercuri 15:00; 21:40

Joi 15:20; 21:40

*I Feel Pretty / Hai, că sunt belea!

Regia: Abby Kohn, Marc Silverstein

Cu: Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Busy Philipps, Amy Schumer, Tom Hopper

Gen film: Comedie

Durată: 115 min

Rating: AP12 IMDB: 4.3

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=G8LT9ooQM5w

I Feel Pretty urmărește povestea unei femei obișnuite, Renee Bennett, care se confruntă zilnic cu sentimente de nesiguranță și inadecvare. Într-o zi, după ce cade de pe bicicletă și suferă o lovitură la cap, ea se trezește crezând că este cea mai frumoasă și capabilă femeie din lume. Renee crede că o vrajă a făcut-o brusc minunată, cu excepția faptului că, pentru toți ceilalți, ea arată exact la fel. Cu această nouă încredere, ea este capabilă să-și trăiască viața fără teamă și fără rețineri, însă ce se va întâmpla când își va da seama că aparența ei nu s-a schimbat niciodată? Încrezătoare, Renee avansează brusc în rândurile companiei de cosmetice, câștigând respectul șefului ei, Avery LeClaire. Cu noua ei siguranță de sine vine suprasolicitarea, și chiar tendința de a-i trata pe cei „mai puțin fericiți din punct de vedere genetic” în același fel lipsit de considerație în care oamenii o tratau pe ea. În cele din urmă, Renee își dă seama că „vraja” a fost ridicată, însă prin intermediul acestui proces a învățat că frumusețea adevărată nu este cea exterioară.

Vineri pana Joi 17:15

*Truth or Dare / Adevăr sau provocare

Regia: Jeff Wadlow

Cu: Tyler Posey, Lucy Hale, Landon Liboiron, Aurora Perrineau, Sam Lerner

Gen film: Horror, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N15 IMDB: 4.6

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=iya51KF8_7o

Lucy Hale (Pretty Little Liars) și Tyler Posey (Teen Wolf) se află în fruntea distribuției din thrillerul supranatural ADEVĂR SAU PROVOCARE, produs de Blumhouse Productions (Happy Death Day, Get Out, Split). Un joc nevinovat între prieteni devine mortal când cineva – sau ceva – începe să-i pedepsească pe cei care nu spun adevărul, sau care refuză o provocare. Regizat de Jeff Wadlow (Kick-Ass 2), thrillerul îi mai are în distribuție pe Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali și Nolan Gerard Funk.

Filmul e produs de Jason Blum, de la Blumhouse, iar producători executivi sunt Wadlow, Chris Roach, Jeanette Volturno și Couper Samuelson.

Vineri pana Joi 19:30

*Avengers: Infinity War 3D / Răzbunătorii: Războiul Infinitului

Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Cu: Dave Bautista, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Zoe Saldana, Vin Diesel, Chris Pratt, Tom Hiddleston

Gen film: Acţiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 156 min

Rating: AP12 IMDB: 8.9

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ya6r4gPcfFY

L-am întrezărit la finalul lui The Avengers, furios că Chitauri nu au reușit să înfrângă Pământul și, mai ales, să obțină Tesseractul: este Thanos, distrugătorul de lumi și cel mai înfiorător inamic al Răzbunătorilor. Posesor acum al celor șase giuvaeruri care îl transformă într-o creatură omnipotentă și omniscientă, Thanos se întoarce pe Terra pentru a-i nimici o dată pentru totdeauna pe Iron Man, Hulk, Thor și aliații lor.

Vineri pana Miercuri 15:20; 18:20; 20:40

Joi 15:00; 18:00

*Duck Duck Goose 3D / Raţă, raţă şi gâscan

Regia: Christopher Jenkins

Cu: Jim Gaffigan, Zendaya, Lance Lim, Greg Proops, Natasha Leggero, Diedrich Bader

Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 87 min

Rating: AG IMDB: 5.0

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AkAZjrCSHiM

După ce s-a rănit într-un accident, un gâscan aventuros este responsabilizat de doi orfani cu ochii mari, în timp ce se confruntă cu pericolele și frumusețea lumii din afară. Eroul nostru, Peng, respinge comunitatea de gâște din care face parte în încercarea de a-și trăi viața în proprii săi termeni. Peng este un gâscan independent, care ar face mai degrabă orice, decât să se pregătească pentru viitoarea migrare. El crede că este mai bun decât oricine altcineva și își petrece timpul încercând cascadorii nebunești, la viteze și mai nebunești. Peng va începe o călătorie frumoasă și periculoasă, iar pe parcurs va înțelege puterea iubirii necondiționate, sub forma a doi pui de rață orfani, care, de asemenea, cresc percepându-l ca fiind cel mai bun tată pe care l-ar putea avea vreodată.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:10; 14:15

Joi 12:10; 13:00

*Rampage 3D / Rampage: Scăpaţi de sub control

Regia: Brad Peyton

Cu: Dwayne Johnson

Gen film: Acţiune, Aventuri, SF

Durată: 112 min

Rating: AP12 IMDB: 6.4

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Un48xoKKTKA

Megastarul internaţional Dwayne Johnson interpretează rolul unui primatolog care şi-a făcut un obicei din a ţine oamenii la distanţă. Singura legătură specială a lui Davis Okoye (Dwayne Johnson) este cea pe care o are cu George, o gorilă extrem de inteligentă, de care a avut grijă încă de când s-a născut. Atunci când un experiment genetic dă greş, blândul animal se transformă într-o imensă bestie violentă. Situaţia devine într-adevăr dramatică atunci când sunt descoperite şi alte animale care au suferit mutaţii similare. Pe măsură ce Nordul Americii este distrus de aceşti noi predatori, Okoye face echipă cu un inginer genetic discreditat pentru a găsi un antidot, în timp ce încearcă să evite o catastrofă globală şi să salveze creatura care i-a fost cândva prietenă.

Vineri pana Miercuri 18:00

Joi 16:40

*Blockers / Interzis la… sex

Regia: Kay Cannon

Cu: Leslie Mann, John Cena, Kathryn Newton, Ike Barinholtz

Gen film: Comedie

Durată: 107 min

Rating: N15 IMDB: 6.7

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yjujbeJ67PM

Pentru că fetele lor adolescente sunt cele mai bune prietene, părinții acestora, Lisa, Mitchell și Hunter, au ajuns să se cunoască de mai bine de zece ani. Dar cum timpul trece repede, iar pubertatea a redefinit deja dinamica parentală, liceencele se îndreaptă deja spre balul de absolvire. Însă după ce găsesc pe laptop-ul fetelor un pact codificat cu ajutorul emoticoanelor prin care acestea plănuiesc să își piardă virginitatea în seara balului, părinții adolescentelor pornesc într-o misiune ultra secretă de a le da planurile peste cap, chiar dacă asta presupune să o facă în cel mai rușinos mod posibil și cât se poate de public, în fața tuturor.

Vineri pana Miercuri 16:00

*Peter Rabbit / Peter Iepurașul

Regia: Will Gluck

Cu: James Corden, Fayssal Bazzi, Domhnall Gleeson, Colin Moody, Sam Neill, Rose Byrne

Gen film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 100 min

Rating: AG IMDB: 6.6

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AvInZlsNzzU

Peter Rabbit este adaptarea pentru marele ecran a clasicei poveşti semnate de Beatrix Potter, despre un iepuraş rebel care încearcă să se strecoare în grădina de legume a unui fermier.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:40

Joi 13:20