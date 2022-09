Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 9 – 15 septembrie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 19 – 25 august 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

After Ever Happy / După ce am găsit fericirea Avanpremiera

Regia: Castille Landon

Cu: Louise Lombard, Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

Gen Film: Dramă, Romantic, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: N 15

Cel de-al patrulea film al francizei After continuă de unde s-a oprit După ce ne-am îndrăgostit: la nunta londoneză a mamei lui Hardin. În timp ce Hardin rămâne în urmă pentru a se confrunta și a se reconecta cu trecutul său, Tessa se întoarce în Seattle. Acolo, ea suferă o tragedie care o duce la alegeri dificile, care îi schimbă viața.

Joi 18:30; 21:20

Where the Crawdads Sing / Acolo unde cântă racii

Regia: Olivia Newman

Cu: Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt

Gen Film: Dramă, Mister

Durată: 130 min

Rating: AP 12

Abandonată de familie la începutul anilor ’50, Kya a trebuit să se descurce singură. A învătat să citească și să scrie cu ajutorul prietenul ei, Tate Walker, de care s-a și îndrăgostit, dar care a lăsat-o în urmă când a plecat la facultate. Acum, Kya trăiește într-o mlaștină din Carlina de Nord și e cunoscută de localnicii din Barkley Cove ca „fata din mlaștină”. Când un bărbat cu care a avut cândva o legătură este găsit mort, indiciile îi poartă pe investigatori catre Kya, care devine suspect principal.

Vineri pana Miercuri 18:00; 20:50

Joi 18:45

Nope / Nu!

Regia: Jordan Peele

Cu: Keke Palmer, Barbie Ferreira, Daniel Kaluuya, Michael Wincott, Steven Yeun

Gen Film: Horror, SF

Durată: 135 min

Rating: N 15

Filmul îl reunește din nou pe Peele cu câștigătorul premiului Oscar® Daniel Kaluuya (Get Out, Iuda și Mesia cel Negru), căruia i se alătură Keke Palmer (Hustlers, Alice) și Steven Yeun (Minari, Okja), nominalizat la Oscar®, în rolurile de locuitori ai unei localități singuratice din interiorul Californiei, care sunt martorii unei descoperiri stranii și înfiorătoare.

Vineri pana Joi 20:30

Beast / Bestia

Regia: Baltasar Kormákur

Cu: Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley, Leah Jeffries

Gen Film: Aventuri, Drama, Thriller

Durată: 98 min

Rating: AP 12

Elba îl interpretează pe dr. Nate Daniels, un soț recent văduv care se întoarce în Africa de Sud, unde și-a întâlnit prima dată soția, într-o excursie planificată de mult timp cu fiicele lor, într-o rezervație de vânătoare administrată de Martin Battles (Sharlto Copley), un vechi prieten de familie și biolog de animale sălbatice. Dar ceea ce începe ca o călătorie de vindecare se transformă brusc într-o luptă înfricoșătoare pentru supraviețuire atunci când un leu, un supraviețuitor al braconierilor însetați de sânge care acum îi vede pe toți oamenii ca pe un dușman, începe să-i urmărească.

Vineri pana Miercuri 15:40

Joi 13:50

Paws of Fury: The Legend of Hank / Animăluțe furioase: Legenda lui Hank

Regia: Mark Koetsier, Rob Minkoff, Chris Bailey

Cu: Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou, Michelle Yeoh, Ricky Gervais, Mel Brooks

Gen Film: Actiune, Animatie, Comedie, Familie

Durată: 103 min

Rating: AG

Hank, un câine adorabil cu capul în nori își dorește să devină maestru samurai și pornește în căutarea destinului său. Din păcate pentru el, ceea ce găsește în schimb este un oraș ciudat și neprimitor denumit Kakamucho. Acolo, fără să vrea, iese în evidență, având în vedere că este singurul câine și restul locuitorilor sunt… pisici! Și, așa cum știm cu toții, pisicilor chiar nu le plac câinii.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Bullet Train / Trenul asasinilor

Regia: David Leitch

Cu: Brad Pitt, Joey King, Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 133 min

Rating: N 15

Cinci asasini se îmbarcă în același tren ultra-rapid care călătorește între Tokyo și Morioka, având pe traseu doar câteva opriri. Fiecare dintre cei cinci realizează curând că misiunea sa are ceva în comun cu ale celorlalți.

Vineri pana Miercuri 20:15

Joi 20:50

Orphan: First Kill / Orfana: Îngerul morții

Regia: William Brent Bell

Cu: Rossif Sutherland, Julia Stiles, Isabelle Fuhrman

Gen Film: Crima, Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 111 min

Rating: IM 18

Saga terifiantă a lui Esther continuă în acest prequel palpitant al originalului și șocantului succes horror, Orfana.

După ce orchestrează o evadare strălucită dintr-un centru psihiatric estonian, Esther călătorește în America, dându-se drept fiica dispărută a unei familii bogate. Totuși, apare o întorsătură neașteptată care o pune față în față cu o mamă care își va proteja familia de „copilul” criminal cu orice preț.

Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 18:15

DC League of Super-Pets / Gașca Animăluțelor DC

Regia: Jared Stern, Sam Levine

Cu: Keanu Reeves, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, John Krasinski

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Nedespărțiti, Krypto Super-Câinele și Superman sunt doi buni prieteni care împărtășesc aceleași superputeri și luptă împotriva criminalității în Metropolis. Când Superman și restul Ligii Justiției sunt răpiți, Krypto trebuie să convingă un grup de animale fără stăpân, Ace câinele, PB porcul cu burtă, Merton țestoasa și Chip veverița – să-și stăpânească puterile recent descoperite și să-l ajute să-i salveze pe supereroi.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:40

Joi 13:20

Thor: Love and Thunder 3D / Thor: Iubire și tunete

Regia: Taika Waititi

Cu: Taika Waititi, Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Hemsworth, Karen Gillan

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic

Durată: 124 min

Rating: AP 12

În al patrulea film Marvel dedicat zeului tunetului, Thor face echipă cu Valkyrie, Korg, dar și cu fosta lui iubită, Jane Foster, pentru a i se opune lui Gorr, un supervillain care vrea să extermine casta zeilor.

Vineri pana Miercuri 17:45

Joi 16:00

Minions: The Rise of Gru 3D / Minionii 2

Regia: Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan del Val

Cu: Alan Arkin, Steve Carell, Lucy Lawless, Jean-Claude Van Damme, Michelle Yeoh

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Plasat imediat după evenimentele din primul film, de data aceasta în anii 1970, un Gru de 12 ani crește în suburbii. Un fanboy al unui grup de super-răi cunoscut sub numele de Vicious 6, Gru pune la cale un plan pentru a deveni suficient de rău pentru a li se alătura. Când Vicious 6 îl concediază pe liderul lor, legendarul luptător Wild Knuckles, Gru este intervievat pentru a deveni cel mai nou membru al lor.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:40

Joi 11:50

Jurassic World: Dominion 3D / Jurassic World: Dominația

Regia: Colin Trevorrow

Cu: Daniella Pineda, Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF, Thriller

Durată: 151 min

Rating: AP 12

Arhitectul și regizorul capitolului Jurassic World, Colin Trevorrow, ne prezintă Jurassic World: Dominația, care are loc la patru ani după ce Isla Nublar a fost distrusă. Dinozaurii trăiesc acum – și vânează – alături de oameni din întreaga lume. Acest echilibru fragil va remodela viitorul și va determina, odată pentru totdeauna, dacă ființele umane vor rămâne prădătorii de vârf pe o planetă pe care o împărtășesc acum cu cele mai înfricoșătoare creaturi ale istoriei.

Vineri pana Miercuri 15:00

Joi 15:45

Top Gun: Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 136 min

Rating: AP 12

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Vineri pana Miercuri 15:20

Joi 15:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.