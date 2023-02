Profit RECORD pentru OMV Petrom, în 2022: Câte miliarde de euro a încasat și câți bani au ajuns la bugetul de stat

Întâmpinarea Domnului are loc, în fiecare an, pe 2 februarie şi este cunoscută în popor şi sub denumirea de Stretenie. În tradiţia românească, Stretenia era văzută drept o sfântă, care ajuta oamenii nevoiaşi. Ziua de 2 februarie mai era şi sărbătoarea vitelor şi a babelor.

Este bine ca femeile să ducă prunci spre închinare la Biserică. Când copilul face 40 de zile după naştere, mama îl aduce la Biserică ca şi „Mama lui Iisus”. În numele familiei, ea îl dăruieşte ca ofrandă lui Dumnezeu şi-l închină la altar.

Credincioşii cinstesc Icoana Maicii Domnului pentru spor şi sănătate în această zi. Acest obicei mai poartă numele de „Îmblânzirea inimilor împietrite” sau „ Profeţia lui Simeon”.

În ziua de 2 februarie mai are loc şi ziua ursului. Tradiţia spune că părinţii îşi ungeau copiii cu untură de urs ca aceştia să fie puternici şi sănătoşi, fiind convinşi că puterea ursului îi este dăruită pruncului.

De Stretenie iese ursul din bârlog. Se zice că dacă ursul îşi vede umbra înseamnă că va mai dura până se va încălzi, aşa că se reîntoarce în culcuşul lui. Bătrânii povestesc că puneau schimbarea vremii pe seama comportamentului neobişnuit al ursului, numit Al Mare sau Martin. Pentru a câştiga simpatia şi bunătatea ursului, oamenii puneau pe poteci vase cu miere şi bucăţi de carne. Puterea acestui animal este transmisă asupra oamenilor, în special asupra copiilor.

Tot în această zi are loc „Târcolitul viilor”, un ritual de ocol, îndeplinit de viticultori. În Transilvania, bărbaţii merg să taie şi să lege via. Din crenguţele de viţă îşi împodobesc pălăriile şi fac o petrecere la care dezgroapă o sticlă de vin din anii trecuţi.