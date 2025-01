Profesorul ASE, Cristian Păun despre investiții, păcănele și pariuri, loterie și educația financiară: „Vă doresc să deveniți dependenți”

Cristian Păun, profesor al Academiei de Studii Economice București, originar din județul Alba, atrage atenția, în cea mai recentă intervenție publică, asupra diferenței majore dintre investiții și „păcănele”.

„Este o diferență între investiții și ”păcănele”?

Una dintre confuziile majore ale celor cu educație financiară / economică precară este să asimileze investițiile cu ”păcănelele”. Cu loteria. Cu pariurile pe meciuri sau pe sportivi. Sau cu pariurile pe numere și culor, la casino. Evident, această asimilare îi ține deoparte de așa ceva, unii crezând probabil că apare o dependență morbidă de investiții, ca în cazul pariurilor, și că această dependență îi va duce la sapă de lemn, ca pe orice parior lipsit de discernământ care pariază totul și orice.

Nimic mai fals. Haideți să punctăm puțin diferențele și asemănările, pentru a trage concluziile de rigoare.

Pariurile reprezintă, în sens mai larg, un comportament rațional până la urmă. Ai un scop (îmbogățirea rapidă) pentru care ai ales niște mijloace și aloci niște resurse. Bazându-te pe niște calcule de probabilități (obiective, de clasă de evenimente), încerci să nimerești culoarea, scorul unei partide, numărul sau tot felul de alte combinații de numere sau de pictograme. La loterie, venitul vine din A GHICI cu exactitate numărul, combinația sau culoarea. Cel care nu a GHICIT exact pierde, cel care a GHICIT exact câștigă de la toți ceilalți care nu au ghicit exact. Le ia banii participanților la joc care NU AU GHICIT. Principiul este simplu și se bazează pe un tip de probabilități specific: probabilitățile de clasă de evenimente. Oriunde ai da cu zarul, oriunde ai învârti o ruletă cu numere și culori, probabilitatea de a pica, la următoarea aruncare cu zarul sau rotire un număr sau o culoare, este ÎNTOTDEAUNA ACEEAȘI. Nu se schimbă. Aruncarea cu zarul devine o clasă de evenimente în care probabilitatea de a pica cifra ”1” de pe zar este 1/6, dacă zarul are 6 fețe și dacă aceste fețe nu se schimbă odată cu aruncarea și sunt cunoscute tuturor jucătorilor. Loteria sau ruleta au reprezentat baza statisticii moderne și au deschis într-adevăr drumul spre teoria riscurilor, teoria jocurilor, teoria decizie, teoria utilității așteptate, teoria portofoliului. Dar asta nu pune egal între pariuri și investiții. În pariuri, riscul creat prin condițiile de joc este sursa profitului.

Investițiile sunt altceva. În cazul investițiilor intervine și aici GHICITUL. Dar acest ghicit presupune, mai degrabă, o anticipare a viitorului și nu ghicitul unui număr exact, a unei culori, la următoarea aruncare cu zarul. Când investești în acțiunile sau obligațiunile unor companii, riscurile sunt de altă natură, probabilitățile sunt de altă natură. Acolo trebuie să anticipezi dacă viitorul afacerilor acelei companii va fi unul într-o tendință de creștere, dacă sistemul economic în care se află afacerea va evolua pozitiv în perioada următoare, dacă nu vor apărea concurenți mai puternici, dacă nu vor apărea schimbări semnificative în comportamentul de consum, dacă tehnologia nu va găsi alte soluții de producție, dacă inovarea nu va schimba modul în care folosim anumite produse etc. În investiții banii noștri merg către active reale care produc bunuri și servicii, generează venituri (cu risc și probabilitate) care întorc dividende sau dobânzi către cei care investesc. Nu pariezi pe probabilitatea ca un număr să fie scos din pălărie. Participi la procesul economic, la producția de bunuri și servicii.

Noi întotdeauna acționăm în viitor, niciodată în prezent. Fie că investim, fie că jucăm la loto, noi trebuie să avem în vedere întotdeauna viitorul, nu prezentul, nu trecutul. Dar, când vine vorba de o investiție (portofoliu financiar, afacere proprie, apartament de închiriat etc.) ne uităm la acel viitor într-un mod complet diferit de loterie și extragem venituri din investiție într-un mod complet diferit de loterie. În plus, la investiții, probabilitățile sunt de altă natură. Sunt subiective, sunt de caz, nu de clasă de evenimente. Se referă la evenimente unice, nu la evenimente omogene. Adică, nu este ca la zaruri sau la poker. E puțin mai complicat. Este ca și cum nu ai ști câte fețe are zarul, probabilitatea asociată riscului fiind dependentă de percepțiile tale în această direcție.

Da, investițiile sunt mai riscante, din acest punct de vedere. Dar pot aduce câștiguri cu probabilități infinit mai reduse decât 6 din 49. Chiar dacă sunt de altă natură, probabilitățile în investiții sunt mai reduse. În plus, spre deosebire de loterie, astăzi există disponibile tot felul de instrumente prin care acest risc poate fi ținut sub control. Cel mai simplu instrument este DIVERSIFICAREA. Nu pui toți banii într-o singură acțiune, într-o singură companie. Le alegi astfel încât să nu fie corelate puternic pozitiv. Dacă scade una, cealaltă să crească. Te uiți în trecut și vezi aceste lucruri. Poți științific să reduci la minim expunerea ta la risc, să maximizezi câștigul pe unitatea de risc prin tot felul de instrumente și calcule. Sunt și alte instrumente care te ajută și ele: derivatele, garanțiile, asigurările. O altă metodă eficientă este să apelezi la specialiști, la intermediari financiari care să te ajute să gestionezi aceste probleme. În final, poți aduce riscul către un nivel acceptabil.

Concluzionând, jocurile de noroc și investițiile pot avea câteva aspecte comune (incertitudinea viitorului, probabilitățile asociate acestuia). Dar modul de a acționa și a câștiga este complet diferit. Nu poți pune egalitate între ele. Nu întâmplător, în țările cu educație financiară precară dar și cu sistem financiar (burse, intermediari financiari) puțin dezvoltat și sofisticat, jocurile de noroc și pariurile sportive sunt mult peste investițiile financiare. Este dificil să faci saltul de la jocuri de noroc la investiții, pentru foarte mulți.

Vă doresc să deveniți dependenți de investiții, nu de jocuri de noroc!

Notă: Acest material reprezintă opinii personale, nu reprezintă punctul de vedere al Academiei de Studii Economice din București și nu implică sub nicio formă universitatea din care fac parte.”, transmite profesorul Cristian Păun, originar din județul Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI