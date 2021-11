Procurorii DNA nu mai pot investiga abuzul în serviciu dacă prejudiciul e mai mic de 200.000 de euro: Decizie a ÎCCJ

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba: 555 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AFRODITA MELIHATA SRL BRUTAR 10 0743308881

PANALB DUO BRUTAR 5 0743308881

MAGIC AGROJET SA LACATUS MECANIC 2 0752142371

SC TRANSEURO SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0725225882

AN LIU S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0744856807

MAGIC AGROJET SA SUDOR 2 0752142371

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBALACT SA AGENT COMERCIAL 1 0372609132

SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 2 0754202331

NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1 0760265477

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL AGENT DE VÂNZARI 1 0258811470

EUROSTOC ONLINE INTERNATIONAL S.R.L. AGENT SERVICII CLIENT 1 0741186751

DELGAZ GRID S.A. AGENT SERVICII CLIENT 1 0258811470

ARMONIA CULINARA SRL AJUTOR BUCATAR 2 0723146931

TRANSILVANIA NUTS SRL AMBALATOR MANUAL 2 0790229953

IPEC SA AMBALATOR MANUAL 20 0258814491

ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 8 0729399359

ARMONIA CULINARA SRL BUCATAR 2 0723146931

RER VEST S.A. CONDUCATOR AUTOSPECIALA 15 0259433044

PEMA ELECTROTEHNIC SRL CONFECTIONER CABLAJE AUTO 5 0746285284

EUROCOM SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744774539

RER VEST S.A. CONTROLOR CALITATE 4 0259433044

FULCARS RENT S.R.L. COORDONATOR IN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LOGISTICA (STUDII MEDII) 1 0258811470

ALBALACT SA COORDONATOR ÎN MATERIE DE SECURITATE SI SANATATE ÎN MUNCA (STUDII MEDII) 1 0372609132

SC SATURN SA CURATITOR-SABLATOR 4 0258812764

SC RUJA BRANDS SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 5 0755243196

EQUAL WEB DESIGN SRL DESIGNER PAGINI WEB (STUDII MEDII) 1 0761572251

B & A PREFABRICATE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 10 0755732543

ANET CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0786777722

SC SATURN SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 2 0258812764

IPEC SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 4 0258814491

PEMA ELECTROTEHNIC SRL ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE 2 0746285284

SC APULUM SA ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 2 0731489087

IMCOP SRL ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

ALBALACT SA ELECTROMECANIC 1 0372609132

SOLINA ROMANIA SRL ELECTROMECANIC 1 0733190507

B & A PREFABRICATE SRL FIERAR BETONIST 10 0755732543

ANET CONSTRUCT SRL FINISOR TERASAMENTE 1 0786777722

HS TIMBER PRODUCTIONS S.R.L. FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 2 0722100970

FULCARS RENT S.R.L. GHID NATIONAL DE TURISM (TOUR-OPERATOR) 2 0258811470

RER VEST S.A. IMPIEGAT AUTO 2 0259433044

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0788932863

ALBALACT SA INGINER MECANIC 2 0372609132

BUZESCU START SRL INGINER MECANIC 1 0748761876

RER VEST S.A. INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA 1 0259433044

SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 1 0731489087

IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 20 0258814491

SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 0731489087

SC TRANSEURO SRL ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 4 0258811470

BIO TERAPIA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 3 0744380767

KINETOMEDICA PLUS SRL KINETOTERAPEUT 3 0744380767

TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. KINETOTERAPEUT 3 0726291721

B & A PREFABRICATE SRL LACATUS MECANIC 10 0755732543

TRANSILVANIA NUTS SRL LACATUS MECANIC 1 0790229953

SC APULUM SA LACATUS MECANIC 5 0731489087

IMCOP SRL LACATUS MECANIC 1 0744627674

ALBALACT SA LACATUS MECANIC 5 0372609132

SC SATURN SA LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE 4 0258812764

PRO SOLUTIONS AGENCY SRL LUCRATOR COMERCIAL 5 0258811470

MARION 1 SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0754695565

RER VEST S.A. LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 15 0259433044

ARMONIA CULINARA SRL MANAGER GENERAL 1 0723146931

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA MANAGER RELATII CU CLIENTII BANCII/SOCIETATE DE LEASING 1 0755094265

TRANSILVANIA NUTS SRL MANIPULANT MARFURI 3 0790229953

EXPRESS CURIER SRL MANIPULANT MARFURI 1 0731339220

IMCOP SRL MANIPULANT MARFURI 3 0744627674

ELIT SRL MANIPULANT MARFURI 8 0729399359

SC APULUM SA MANIPULANT MARFURI 3 0731489087

SC SATURN SA MASINIST POD RULANT 4 0258812764

IPEC SA MECANIC UTILAJ 4 0258814491

ALBALACT SA MERCANTIZOR 1 0372609132

SC SATURN SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE 5 0258812764

SOLINA ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE 3 0733190507

PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0746285284

TIMPLARIE-PASCU SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0761613812

B & A PREFABRICATE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0755732543

ANET CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 1 0786777722

ALBALACT SA OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 2 0372609132

ARMONIA CULINARA SRL OSPATAR (CHELNER) 4 0723146931

NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 PAZNIC 5 0258806275

SOCIAL WOOD SRL PREPARATOR-DOZATOR ADEZIVE, RASINI, LACURI SI EMAILURI ÎN INDUSTRIA LEMNULUI 1 0761572251

SC APULUM SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0731489087

IPEC SA SECRETARA 1 0258814491

RER VEST S.A. SPECIALIST ÎN PLANIFICAREA, CONTROLUL SI RAPORTAREA PERFORMANTEI ECONOMICE 1 0259433044

TRANSILVANIA NUTS SRL SPECIALIST MARKETING 1 0790229953

EQUAL WEB DESIGN SRL SPECIALIST MARKETING 1 0761572251

SEMMELROCK STEIN + DESIGN SRL SPECIALIST MENTENANTA ELECTROMECANICA-AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 1 0372156151

RER VEST S.A. SPECIALIST RESURSE UMANE 1 0259433044

SC APULUM SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0731489087

ALBALACT SA STRUNGAR UNIVERSAL 1 0372609132

SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR MANUAL/ARTIZANAL 1 0761572251

SOCIAL WOOD SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 1 0761572251

TIMPLARIE-PASCU SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 0761613812

SC SATURN SA TURNATOR FORMATOR 8 0258812764

RAYAN GRUP SRL VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE ALIMENTARE 1 0744354616

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

I.A.M.U. SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE 2 0258711907

I.A.M.U. SA FREZOR UNIVERSAL 2 0258711907

I.A.M.U. SA LACATUS MECANIC 2 0258711907

I.A.M.U. SA RECTIFICATOR UNIVERSAL 2 0258711907

I.A.M.U. SA SCULER-MATRITER 2 0258711907

I.A.M.U. SA STRUNGAR UNIVERSAL 2 0258711907

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA KINETOTERAPEUT 1 0788932863

FIBRA FURNITURE S.R.L. MANIPULANT MARFURI 1 0752223446

SOF PRODUCTION STANIJA SRL MONTOR ARTICOLE DIN PIELE 2 0254611549

FIBRA FURNITURE S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 2 0752223446

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA PSIHOLOG 1 0788932863

FIBRA FURNITURE S.R.L. SEF BIROU APROVIZIONARE-DESFACERE 1 0752223446

FIBRA FURNITURE S.R.L. SEF PROCES FABRICATIE 1 0752223446

COMPOSESORAT SILVIC LUPSA-VL-H-G SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ 1 0743561891

ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA ALBA IULIA TERAPEUT OCUPATIONAL 1 0788932863

SPITALUL ORASENESC CAMPENI REGISTRATOR MEDICAL 1 0725225884

RIVALY C.H. SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0725225884

TOTAL BUSINESS LAND SRL TEHNICIAN CADASTRU 3 0725225884

PUNCT DE LUCRU CUGIR

SGPI SECURITY FORCE SRL AGENT DE SECURITATE 2 0754202331

COFFEETOGO TEAM S.R.L. BARMAN 1 0763375589

SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 3 0725225881

PUNCT DE LUCRU SEBEȘ

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA AGENT DE VÂNZARI 5 0755094265

MOVING MOUNTAINS S.R.L. ASISTENT MANAGER 1 0741115464

PROFI ROM FOOD SRL CASIER 5 0372568838

ALBU GEORGE DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ COAFOR STILIST 4 0754358791

PASTEL FIRENZE SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0358409940

ALBANI FOREX SRL CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 10 0725225885

DENIZ-TEH SRL CONFECTIONER, PRELUCRATOR ÎN INDUSTRIA TEXTILA 1 0258735292

PASTEL FIRENZE SRL CUSATOR ARTICOLE MAROCHINARIE 1 0358409940

ELIS PAVAJE SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2 0729909246

GOLD UNLIMITED S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0757833709

GOLD UNLIMITED S.R.L. FIERAR BETONIST 5 0757833709

PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0372568838

TABITA TOUR SRL MANIPULANT MARFURI 1 0746018113

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL MARCATOR PIESE 1 0258733923

ELIS PAVAJE SRL MECANIC UTILAJ 2 0729909246

STAR ASSEMBLY SRL MONTATOR SUBANSAMBLE 17 0372491066

ELIS PAVAJE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE 36 0729909246

GOLD UNLIMITED S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 10 0757833709

DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 5 0749774281

DENIZ-TEH SRL OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE 1 0745930848

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0258733923

STAR ASSEMBLY SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 2 0372491066

PROFI ROM FOOD SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 1 0372568838

H.P.T. HUMBEL PRODUCTIONSTECHNIK SRL SEF ATELIER INDUSTRIA PRELUCRATOARE 1 0258733923

PROFI ROM FOOD SRL VÂNZATOR 3 0372568838

GOLD UNLIMITED S.R.L. ZIDAR PIETRAR 10 0757833709