PRO TV transmite România – Spania

Duelul de foc pe care România îl va susține cu Spania în preliminariile EURO 2020 se va disputa joi, 5 septembrie, ora 21:45. Partida, care cu siguranță va atrage mulți telespectatori, va fi transmisă de PRO TV.

Cum era de așteptat, aruncând o privire la cele mai importante case de pariuri online legale in Romania, ibericii sunt văzuți cu prima șansă, desi evoluează în deplasare.

Următorul meci după cel cu Spania, România îl va juca tot pe teren propriu împotriva Maltei. „Tricolorii” fac parte dintr-un grup de 10 echipe care beneficiază de avantajul de a juca ambele partide din aceste zile pe teren propriu.

Avem șanse reale la calificare

Dupa 4 runde scurse din grupa F, Romania se afla pe locul secund, la egalitate de puncte cu Suedia, insa cu un golaveraj mai bun. “Tricolorii” au marcat 11 goluri, la fel cat a inscris si Spania, care se afla pe primul loc, avand maximum de puncte. Diferenta consta in golurile primite, spaniolii primind doar doua, iar romanii cinci. Amintim ca primele doua clasate se vor califica la turneul final de anul viitor.

Suporterii vor juca un rol important

Speram sa vedem spectacol joi atat in teren, cat si in tribune, meciul dintre Romania si Spania disputandu-se cu casa inchisa. Cele mai ieftine bilete au costat 35 lei, in peluze, iar cele mai scumpe 600 lei, in tribuna VIP rosie. Interesul pentru meci a fost unul crescut, avand in vedere ca in doar 4 ore de la punerea in vanzare a biletelor s-au cumparat 20 000 bilete. De asemenea, “tricolorii” vor experimenta un nou gazon aici, dupa ce covorul de iarba vechi a fost afectat in urma concertului Metallica.

Ne punem speranța în stranieri

La momentul scrierii acestui articol, Cosmin Contra nu anuntase jucatorii din campionat care vor face parte din lot si nu-l invinovatim. Avand in vedere prestatia sub orice critica a lui FCSB si Dinamo, echipe care trimiteau jucatori constant in lot, va fi greu pentru Contra sa se decida. In schimb, selectionerul a anuntat stranierii ce fac parte din lot: nu mai putin de 19. Sperantele noastre se indreapta in special catre George Puscas si Ianis Hagi, care au facut un turneu final exceptional in aceasta vara, cu nationala Under-21.