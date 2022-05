Prin implicarea Federației Române de Fotbal, clasă de fotbal la LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș de la toamnă

Accident rutier în județul Sibiu: Un bărbat din Alba a intrat în coliziune cu două autoturisme. O femeie a ajuns la spital

Un accident rutier a avut loc luni, 9 mai, în jurul orei 15:00, pe DN14, în apropierea localității Mediaș, din județul Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii Biroului Rutier Mediaș intervin la un accident rutier produs pe DN14, la ieșirea din Medias spre Sighișoara, în care sunt implicate 3 autoturisme.

Din primele cercetări efectuate rezultă că șoferul unui autoturism (bărbat in vârsta de 57 de ani, din Alba) condus pe DN 14, dinspre Sighișoara spre Medias, ar fi intrat in coliziune cu 2 autoturisme conduse din sens opus de către o femeie in vârsta de 31 de ani, domiciliata in Saroș pe Târnave, respectiv un cetățean străin in vârsta de 73 de ani.

Conducătoarea auto a fost transportată la spital conștientă.

Traficul rutier in acest moment este complet blocat pe DN14.

În continuare se fac cercetări în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.