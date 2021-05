Primarul Gabriel Pleșa ar PUTEA candida pentru funcția de Președinte al USR-PLUS Alba. Mihail David și Beniamin Todosiu, contracandidați

În data de 27 iunie 2021, membrii USR-PLUS Alba își vor vota noul președinte al partidului, în urma fuziunii acestora.

Aceștia vor avea de ales dintre trei posibili candidați, care vor concura pentru a obține această funcție, anume: Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, Senatorul USR-PLUS de Alba, Beniamin Todosiu și Mihail David, comisar general adjunct al Gărzii de Mediu și fost președinte al PLUS Alba.

Întrebat de ziarulunirea.ro dacă dorește să candideze pentru cursa din interiorul partidului, Gabriel Pleșa a răspuns „Da! Analizez profund această posibilitate!”, acesta reprezentând, dacă se va decide într-adevăr să se alăture acestei curse, un candidat solid pentru funcția de Președinte USR-PLUS Alba.

Fuziunea dintre USR și PLUS a fost aprobată în data de 16 aprilie al acestui an, de către Curtea de Apel București. Acum, partidul USR PLUS se pregătește de un Congres, cel mai probabil în toamna acestui an, în care va fi aleasă o conducere unică.