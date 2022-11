Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa amendat de Poliția Locală pentru parcare neregulamentară. A contestat în instanță amenda și astăzi a pierdut procesul

Primarul Gabriel Codru Pleșa a fost amendat de polițiștii locali, nu cei din Alba Iulia, ci din Sibiu, pentru parcare neregulamentară. Fapta s-a petrecut în ultima zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, iar primarul Gabriel Pleșa a contestat sancțiunea.

Edilul din Alba Iulia a pierdut procesul în prima instanță, Judecătoria Sibiu decizând astăzi, 8 noiembrie, respingerea plângerii contravenționale a acestuia. Soluția poate fi atacată cu drept de apel, la Judecătoria Sibiu, în termen de 30 de zile de la comunicare.

„M-am dus și eu în ultima zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și am parcat pe o stradă unde nu era parcarea interzisă. În fața mea erau mașini parcate, iar eu eram ultimul din coloană, iar ulterior a venit cineva în paralel cu mine. Când am ajuns la mașină era poliția locală care a considerat că nu trebuia să parchez acolo pentru că se strâmtorează drumul. Eu nu am fost de acord pentru că nu era nici un semn de interzis. Mi-a venit amenda, am plătit jumătate pentru a nu fi nici o problemă, însă am contestat-o”, a transmis pentru ziarulunirea.ro primarul Gabriel Pleșa.