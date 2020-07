Primăria Teiuș a achiziționat 25 de tablete pentru susținerea educației online, în cadrul Centrului Multifuncțional PROROMANES

Primăria orașului Teiuș a postat pe pagina de Facebook un mesaj referitor la achiziția a 25 tablete în cadrul Centrului Multifuncțional PROROMANES pentru a asigura educația online a copiilor. Acest proiect a fost inițiat în 2017 de către Administrația locală a Teiușului, având ca scop realizarea unui centru pentru copiii cu o sitație materială mai specială.

„La nivelul anului 2017, Administrația locala din Teius realiza un obiectiv frumos in valoare de peste 848 mii lei , aplicând pe fonduri norvegiene.

In scurt timp, a devenit operațional, Centrul Multifuncțional PROROMANES, destinat copiilor cu o situație materială mai specială, centru a cărui activitate a început sa dea roade.

O clădire cocheta și îngrijită, cu personal calificat, asigurat in parteneriat cu Asociația Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj asigura derularea unor activități de tip after scholl, inclusiv o masa calda pentru copiii care se încadrează in condițiile proiectului. Inchis o perioada datorită pandemiei, centrul a fost redeschis cu respectarea măsurilor specifice impuse. Din dorința de a asigura o comunicare corespunzătoare, Primăria Teius asigura un suport logistic reprezentat de achiziția a 25 de tablete, necesare învățământului de tip “ on line”. Suntem convinși ca activitățile, chiar cu restricții se vor derula in cele mai bune condiții, asigurând copiilor accesul la informațiile necesare unei pregătiri normale, in folosul lor .”, este mesajul primăriei pe Facebook.