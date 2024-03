Primăria Mirăslău cumpără un buldoexcavator pentru efectuarea lucrărilor de întreținere în comună: Licitația de peste 380.000 de lei, lansată în SEAP

Primăria comunei Mirăslău a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru achiziția unui buldoexcavator, pentru întreținerea adecvată a domeniului public. Valoarea totală estimată a contractului este de 383.586,25. de lei.

„Bulodoexcavatorul este un utilaj esențial la orice primărie pentru administrarea domeniului public. Este utilajul cel mai solicitat, atât pentru lucrările de la primărie, cât și pentru lucrările cetățenilor. Noi avem un buldoexcavator dar are 15 ani. Ne-am gândit să îl înlocuim deoarece costurile sunt foarte mari din cauză că este uzat. Am demarat proiectul de achiziție pentru un buldoexcavator nou, jumătate din bani prin finanțare prin GAL, iar jumătate am pus noi de la primărie,” a declarat, primarul comunei Mirăslău, Alexandru Liviu Gigel, pentru ziarulunirea.ro.

Proiectul propune achiziționarea unui utilaj buldoexcavator cu următoarele specificații tehnice minimale: 1. Tracțiune 4×4; 2. Putere motor minim 70 cai; 3. Norma de poluare minim Stage V; 4. Echipat cu cupă frontală multifuncțională cu capacitate de minim 1mc; 5. Echipat cu lumini de lucru față și spate; 6. Echipat cu instalație hidraulică pentru picon; 7. Cabină echipată cu sistem de ventilație si aer condiționat ; 8. Echipat cu cupă de excavare de minim 600 mm 9. Echipat cu Braț excavator extensibil/telescopic.

Valoarea estimată a investiției este de: 383.586,25. Licitațiile se pot trimite până la data de:26.03.2024.

