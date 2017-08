Primăria Alba Iulia: Două săptămâni până la a III-a ediție a Mamut Bike Race. Se desfășoară pe două trasee, de 35 și 60 de kilometri

Două săptămâni până la startul Mamut Bike Race, concurs de mountain-bike cross-country, destinat în principal sportivilor amatori (începători, intermediari și avansați), precum și sportivilor legitimați la cluburi sportive.

Aflat la a III-a ediție, concursul din acest an, organizat de Bicheru Cycling în colaborare cu Primăria Municipiului Alba Iulia, se va desfășura pe 2 trasee:

-traseu SCURT (accesibil sportivilor intermediari și începători cu o condiție fizică bună), având o lungime de aproximativ 35km și o diferență de nivel pozitivă de cca.1300m, considerat de dificultate medie.

-traseu LUNG (accesibil sportivilor avansați), având o lungime de aproximativ 60km și o diferență de nivel pozitivă de cca.2000m, considerat de dificultate sporită.

“ La ediția din acest an am considerat necesară creșterea lungimii și, implicit, a gradului de dificultate pentru traseul scurt. Timpii obținuți de primii clasați pe podium la ediția trecută (sub 1h30m) ne-au determinat să facem acest pas. Considerăm că cele 2 trasee sunt adaptate cerințelor sportivilor amatori și profesioniști, fiecare dintre participanți putând alege în funcție de condiția fizică și nivelul propriu de pregătire.” transmit reprezentanții Asociației Bicheru Cycling.

Evenimentul, programat pentru data de 2 septembrie 2017, este o competiție outdoor desfășurată în mare parte prin pădurea din apropierea municipiului Alba Iulia. Traseele propuse în acest an vor include zone de asfalt (pista de biciclete și șosea), pământ, pietriș, bolovăniș și iarbă (drumuri secundare, drumuri forestiere și poteci turistice). Parcurgând traseele vei ajunge în zone de belvedere asupra orașului, cât și pe vârful Mamut (altitudine 765m), cu o excelentă panoramă înspre Pietrele Ampoiței și Piatra Craivii. Traseul scurt propus în acest an este mai provocator, trece prin cătune izolate, ambele trasee ajungând pe Dealul Stânii (altitudine 920m). În zilele senine de toamnă se deschid privirii perspective de neuitat înspre Valea Mureșului și Carpații Meridionali. Desfășurarea evenimentului are loc cu plecare de la baza de agrement din zona Mamut, construită pentru a oferi albaiulienilor şi turiştilor un spaţiu amenajat pentru picnic şi recreere.

Concurenții de la traseul scurt se pot înscrie în următoarele categorii: Masculin (14-18ani, 19-29ani, 30-39ani, 40-40ani și 50+) și Feminin (14-29ani, 30+). La traseul lung există următoarele categorii: Masculin (19-34ani, 35+) și Feminin 19+. Se fac clasamente pentru categoriile specificate, precum și un clasament general. Se premiază primii 3 (trei) clasați la fiecare categorie. Se acordă premii în bani, diplome și medalii, precum și eventuale produse oferite de către sponsori și parteneri.

“ Programul de desfășurare a fost afișat pe site-ul dedicat evenimentului. Încurajăm înscrierile online și sperăm să putem evita astfel aglomerația la punctele de înscriere care vor fi amenajate la fața locului, în zile premergătoare și în ziua concursului. Ne străduim să oferim surprize plăcute tuturor participanților, încurajăm competiția și cu ajutorul partenerilor noștri am crescut și în acest an fondul de premiere față de ceea ce am anunțat inițial.

Pe întreaga perioadă de desfășurare a evenimentului, pe porțiunea Parc Dendrologic – Start / Sosire (parcare zonă agrement, restaurant “Panoramic”) accesul auto va fi permis doar organizatorilor, pentru deplina siguranță a tuturor participanților. În ziua desfășurării evenimentului publicul și concurenții vor avea acces doar pietonal sau pe bicicletă, fără alimente și băuturi alcoolice în zona de picnic. Promovăm mișcarea și vă mulțumim pentru înțelegere.

Mulțumim totodată partenerilor, sponsorilor și colaboratorilor care fac posibilă desfășurarea acestui eveniment. Ne vedem la linia de Start!” Organizator, Echipa Bicheru Cycling.

Detalii suplimentare se pot obține pe site-ul competiției http://mamut.bicheru-cycling.ro, respectiv pe pagina de facebook dedicată evenimentului https://www.facebook.com/mamutbikerace

Organizatorii evenimentului sunt „Bicheru Cycling”, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia. Lista sponsorilor și partenerilor este afișată pe site-ul evenimentului, fiind deschisă pentru companiile sau firmele care doresc să susțină acest eveniment sau alte proiecte viitoare „Bicheru Cycling”, precum și pentru instituțiile media interesate să ajute în promovarea acestora.

Pedalează împreună cu noi în Cealaltă Capitală, Alba Iulia!