Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public: Contractul prevede și analiza oportunității extinderii transportului local la nivel de areal metropolitan

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Primăria Alba Iulia a contractat servicii de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public

Primăria Alba Iulia a contractat, joi, 5 martie 2026, prin achiziție directă, de elaborare a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local în municipiul Alba Iulia și a consultanței necesare pentru lansarea procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, respectiv analiza oportunității extinderii serviciilor la nivel de areal metropolitan dacă sunt UAT-uri din zona metropolitană care doresc să se alăture acestui demers.

Valoarea achiziției este de 235.000 de lei (echivalentul a 46.383 euro), fără TVA.

Consultanța în pregătirea documentațiilor necesare pentru obținerea tuturor avizelor necesare în relația UAT Municipiul Alba Iulia – Consiliul Concurenței urmează să fie oferită în termen de 2 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului.

Realizarea caietului de sarcini aferent delegării directe a serviciului de transport public local are termen de 4 luni de la emiterea ordinului de începere a contractului.

Contractul are o durată totală de 12 luni, contractul de delegare a serviciului de transport public trebuind semnat cel târziu în 8 ianuarie 2027.

