Prima ediție MASSIF FESTIVAL se ține la Poiana Brașov, între 3-5 martie 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 7-13 octombrie 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Halloween Ends / Halloween: Sfârșitul Avanpremiera

Regia: David Gordon Green

Cu: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 116 min

Rating: IM18

Legendara înfruntare dintre Michael Myers și Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) ajunge la un înfiorător climax în această ultimă parte a celebrei francize.

Joi 21:10

One Piece Film: Red Avanpremiera

Regia: Goro Taniguchi

Cu: Yûichi Nagashima, Hiroaki Hirata, Shuichi Ikeda, Kazuya Nakai, Kaori Nazuka

Gen Film: Animatie

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Uta, cea mai iubită cântăreață din lume, cunoscută și pentru faptul că are grijă să-și păstreze identitatea secretă pe scenă, are o voce pe care mulți o consideră angelică. Pentru prima dată, Uta urmează să dezvăluie cine este cu adevărat, în timpul unui concert live. Sala se umple de fani: pirați nerăbdători să o vadă, Marina cu ochii în patru și echipajul lui Luffy, care a venit să se bucure de spectacol. Cu toții o așteaptă cu sufletul la gură pe cea care a cucerit lumea cu vocea ei. Povestea începe cu un detaliu șocant pentru mulți: Uta este fiica lui Shanks!

Sambata, Duminica 18:20

Capra cu trei iezi – Proiectie Gala

Regia: Victor Canache

Cu: Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Silviu Corbu, Razvan Ilina, Antonio Gavrilă

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 88 min

Rating: N 15

Bazat pe una din cele mai cunoscute povești româneşti („Capra cu trei iezi”, de Ion Creangă), filmul îşi propune să dezvăluie adevărata natură a faimoasei poveşti pentru copii şi să prezinte publicului o nouă perspectivă, una care oferă imaginea reală a tragediei, dincolo de personificări și cântece vesele.

Luni 20:30

Cenusareasa

Regia: Cristian Mihailescu

Cu: Adrian Radulescu, Gjergji Mani, Oana Serban, Catalin Seimeanu, Fang Shuang

Gen Film: Teatru

Durată: 95 min

Rating: AG

Clorinda si Tisbe, fiicele lui Don Magnifico o necajesc pe sora lor vitrega Angelina, numita si Cenusareasa, care are rolul de servitoare in casa. Ea isi canta melodia preferata, despre un rege care s-a casatorit cu o fata de rand.

Duminica 12:00

Mirciulică

Regia: Cristian Ilișuan

Cu: Mircea Popa, Elena Ivanca, Denisa Vlad, Elena Moldovan

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: N 15

Mircea, un tânăr de 30 ani din Gherla, pică un examen de magistratură la București și este nevoit să se întoarcă acasă și să locuiască cu părinții lui. Forțat de împrejurări, se angajează la un baron local care deține o firmă de salubritate, dar lucrurile se complică atunci când ajunge să lucreze pentru soția șefului.

Vineri pana Joi 19:20; 21:25

Medieval / Invincibilul

Regia: Petr Jákl

Cu: Michael Caine, Ben Foster, Sophie Lowe

Gen Film: Actiune, Drama, Istoric

Durată: 131 min

Rating: N 15

Filmul spune povestea domnitorului ceh Jan Žižka (aprox. 1360-1424), care a condus aripa militară a adepților gânditorului religios și reformatorului Bisericii Catolice Jan Hus, așa numiții husiți. Žižka este considerat o figură foarte importantă în istoria cehă și a statului ceh.

Vineri pana Joi 20:50

See How They Run / Uite-i cum fug

Regia: Tom George

Cu: Adrien Brody, Sam Rockwell, Saoirse Ronan

Gen Film: Comedie, Mister

Durată: 103 min

Rating: AP 12

Un producător de film disperat vrea să dea lovitura la Hollywood cu ecranizarea unei populare piese de teatru. Producția începe, dar după mai mulți membri ai echipei sunt uciși, cinicul inspector Stoppard și mai juniorul lui ajutor, Stalker, intră în scenă și se trezesc într-o veritabilă poveste „whodunit”.

Vineri, Luni pana Joi 18:40

Sambata, Duminica 16:10

Teambuilding

Regia: Matei Dima, Cosmin Nedelcu, Alex Coteț

Cu: Șerban Pavlu, Matei Dima, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu, Nicu Banea, Vlad Ianus, Ionuț Rusu, Anca Munteanu

Gen Film: Comedie

Durată: 97 min

Rating: N 15

Emil (Matei Dima) lucrează prea mult. Asta îi reproșează superiorii săi din corporația PLM Global. Astfel, pentru a-i mai tempera energia, domnul Oprea (Șerban Pavlu) îl promovează “pe orizontală” și îl face team-leader în departamentul de call center – ingrații corporației, unde liderul neoficial este morocănosul Horia (Micutzu). Emil nici nu apucă bine să se integreze, că domnul Oprea vine cu o nouă propunere: să restructureze tot departamentul de call center și să-i înlocuiască cu inteligență artificială. Emil îi propune un pariu: dacă îi aduce Cupa Veseliei, cupa din teambuildingul anual care nu a fost niciodată câștigată de bucureșteni, veșnic victorioși fiind ardelenii, Oprea va păstra departamentul..

Vineri pana Duminica, Marti, Miercuri 19:00; 21:10

Luni 18:25

Joi 13:30; 19:00

Smile / Zâmbește

Regia: Parker Finn

Cu: Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Rob Morgan, Kal Penn, Caitlin Stasey, Sosie Bacon

Gen Film: Horror

Durată: 121 min

Rating: IM 18

După ce este martora unui incident bizar, traumatic, care implică un pacient de-al ei, dr. Rose Cotter devine ea însăși centrul unor evenimente inexplicabile. Rose trebuie să-și confrunte trecutul, oricat de întunecat, pentru a supraviețui în înfricoșătorul prezent.

Vineri pana Joi 16:50

Mrs. Harris Goes to Paris / Dna. Harris cucerește Parisul

Regia: Anthony Fabian

Cu: Isabelle Huppert, Lesley Manville, Lambert Wilson, Jason Isaacs

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 121 min

Rating: AG

O menajeră văduvă din Londra anilor ’50 se îndrăgostește nebunește de o rochie Dior haute-couture și decide că trebuie să aibă și ea una. Face sacrificii și pornește spre Paris, decisă să-l cucerească cu umorul ei nebun, energia ei nestăvilită și pofta de viață așa cum nu vezi decât atunci când viața se decide să-ți acorde a doua șansă.

Vineri, Sambata, Marti, Miercuri 13:10

Luni 12:30

Nunți, botezuri, înmormântări

Regia: Alexandru Lustig

Cu: Ilona Brezoianu, Gheorghe Ifrim, Șerban Pavlu, Anca Sigartău

Gen Film: Comedie

Durată: 126 min

Rating: AP 12

Cum e să-ncerci să câștigi un milion de euro și să te alegi cu un milion de belelele? Nu-ți rămâne decât să începi să plătești polițe la ocazii festive: nunți, botezuri, înmormântări.

Vineri pana Joi 14:10

Avatar 3D

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 171 min

Rating: AG

200 de ani în viitor, Jake, un veteran de război paralizat, este adus împreună cu alți pământeni pe planeta Pandora. Aceasta este locuită de o rasă umanoidă, Na’vi, o veche civilizație deloc încântată de oaspeți. Jake și semenii săi trebuie să lupte pentru a-și găsi locul pe luxurianta Pandora și între timp tânărul se îndrăgostește de Neytiri, o localnică.

Vineri pana Duminica, Marti pana Joi 15:40

Luni 15:00

Don’t Worry Darling / Nu îți face griji, dragă

Regia: Olivia Wilde

Cu: Florence Pugh, Olivia Wilde, Gemma Chan, Chris Pine, Harry Styles

Gen Film: Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: N 15

Alice (Pugh) și Jack (Styles) sunt norocoși să locuiască în comunitatea Victory, orașul companiei experimentale care găzduiește bărbații care lucrează pentru proiectul ultrasecret Victory și familiile lor. Optimismul societal din anii 1950 susținut de CEO-ul lor, Frank (Pine) – vizionar corporativ și trainer motivational – ancorează fiecare aspect al vieții de zi cu zi în utopia strânsă a deșertului.

Vineri, Luni pana Joi 13:50

Ticket to Paradise / Bilet pentru paradis

Regia: Ol Parker

Cu: Julia Roberts, George Clooney

Gen Film: Comedie, Dragoste, Romantic

Durată: 109 min

Rating: AG

Povestea unui cuplu divorțat (George Clooney și Julia Roberts) care pleacă spre Bali pentru a-și împiedica fiica să facă greșeala pe care ei cred că au făcut-o cu 25 de ani în urmă.

Vineri, Luni pana Joi 16:25

Sambata 13:50; Duminica 13:25

The Elfkins / Elfii cofetari

Regia: Ute von Münchow-Pohl

Cu: Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 83 min

Rating: AG

Legendarii „elfkins” din Köln, Germania, erau elfi care îi ajutau noaptea pe meșteșugari la muncile lor. Cu 200 de ani în urmă, însă, ei au fost izgoniți de soția malefică a unui croitor. Aceasta este povestea întoarcerii lor.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Joi 12:00

Duminica 14:20

DC League of Super-Pets / Gașca Animăluțelor DC

Regia: Jared Stern, Sam Levine

Cu: Keanu Reeves, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Kate McKinnon, John Krasinski

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 105 min

Rating: AG

Nedespărțiti, Krypto Super-Câinele și Superman sunt doi buni prieteni care împărtășesc aceleași superputeri și luptă împotriva criminalității în Metropolis. Când Superman și restul Ligii Justiției sunt răpiți, Krypto trebuie să convingă un grup de animale fără stăpân, Ace câinele, PB porcul cu burtă, Merton țestoasa și Chip veverița – să-și stăpânească puterile recent descoperite și să-l ajute să-i salveze pe supereroi.

Dublat: Vineri pana Joi 11:50

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.