Povestea spiridușilor lui Moș Crăciun : Îl ajută cu spor pe bătrânelul cu barbă albă la îndeplinirea tuturor dorințelor din lume

Moș Crăciun este bătrânelul cel mai iubit și cel mai așteptat în perioada sărbătorilor de iarnă. Se zvonește că respectă toate dorințele copiilor, îi ajută pe cei obraznici să devină ascultători și călătorește în toată lumea într-o singură noapte. Pare imposibil ca moșul să le facă singur pe toate, însă nu este singur.

Potrivit credintelor populare, cei care il ajuta cu spor pe mosul la indeplinirea tuturor dorintelor din lume sunt spiridusii. Fara ajutorul lor, mosul nu ar putea sa faca din aceasta sarbatoare un moment de veselie si pace.

Istoria spiridusilor

Se spune ca spiridusii lui Mos Craciun sunt descendentii piticilor din Scandinavia . Acesti pitici aparau casa de spiritele malefice si erau buni si amabili cu toata lumea. Cei care se purtau urat cu ei erau insa pedepsiti si chiar mancati. Astfel, spiridusii erau atat iubiti, cat si urati de oameni. In secolul XIX , scriitorii din Scandinavia au transformat imaginea piticilor in spiridusi. Spiridusii erau niste spirite poznase, dar bune la suflet.

Spiridusii au fost descrisi ca prietenii adevarati si ajutoarele de incredere ale lui Mos Craciun. Artisti plastici precum Hansen si Nystrom au pictat spiridusii mosului in forma cunoscuta in zilele noastre.

Secretul din Laponia

La inceput se credea ca mosul si spiridusii traiau la Polul Nord si ca sania sa era trasa de reni. In 1925 insa s-a descoperitla Polul Nord nu exista reni. Singurul loc unde acestia cresc este Laponia. Tot in Laponia se crede ca exista un sat misterios unde locuiesc mosul si sotia sa. Si numarul spiridusilor care il ajuta pe mos este incert. Unii cred ca sunt sase spiridusi, altii noua. Cei mai multi cred insa ca mosul are 13 spiridusi asistenti care il ajuta. Si numarul spiridusilor care il ajuta pe mos este incert. Unii cred ca sunt sase spiridusi, altii noua. Cei mai multi cred insa ca mosul are 13 spiridusi asistenti care il ajuta.

Spiridusii sunt copiii lui Gryla si ai lui Leppaludi si sunt foarte isteti. Acestia il ajuta pe Mos Craciun la creearea jucariilor si la organizarea scrisorilor.

Spiridusii mosului

Iata si numele si sarcinile pe care cei sase spiridusi ai mosului trebuie sa le indeplineasca:

– Alabaster Snowball: este administratorul listei copiilor cuminti si obraznici

– Bushy Evergreen: este inventatorul masinariei de facut jucarii

– Pepper Minstix: este pastratorul secretului resedintei mosului

– Shinny Upatree: este cel mai vechi prieten al lui Mos Craciun si cofondatorul satului din Laponia

– Sugarplum Mary: este sefa dulciurilor si prajiturilor si o ajuta pe Craciunita in bucatarie

– Wunorse Openslae: este designerul saniei lui Mos Craciun si are grija si de reni

In Islanda spiridusii lui mos Craciun mai sunt cunoscuti si sub urmatoarele nume: Askasleikir, Bjugnakraekir, Faldafeykir, Gattathefur, Giljagaur, Gluggagaegir, Ketkrokur, Kertasnikir, Pottasleikir, Skyrjarmur, Stekkjarstaur, Stufur si Thvorusleikir.

Pe 6 ianuarie sau in ultima zi a Craciunului spiridusii aprind torte si se intorc in satul din Laponia unde sarbatoresc incheierea cu bine a sarbatorilor de Craciun.

