”Pivnița cu miracole”: Conservele de legume și dulcețurile unei mici afaceri din Alba, direct în cămări din Norvegia, Anglia sau Spania

Pateul de leurdă, icrele de usturoi, jeleul de ardei iute sau bulionul aromatizat care se întinde pe pâine sunt doar câteva dintre produsele inedite pe care le comercializează o femeie din Teiuș.

Standul Eleonorei Andraș a devenit un punct de atracție al Târgului Apulum Agraria, așa cum s-a întâmplat și în acest an, când manifestarea a ajuns la cea de-a XXVIII-a ediție.

Eleonora Andraș a avut în urmă cu mai mulți ani ideea de a realiza produse bio din legumele pe care le obţine în grădina proprie de la Teiuş, intitulându-și mica afacere ”Pivnița cu miracole”.

Aceasta produce pateu de leurdă, cu migdale, caju şi ardei copt, pesto de busuioc cu migdale şi caju sau pastă de ceapă cu ardei, chili şi pătrunjel, pastă de cremă de busuioc, cu usturoi, pastă de ceapă cu ardei.

În ”Pivniţa cu miracole” a Eleonorei Andraș se găseşte şi pastă făcută din zarzavaturi, cu condimente asiatice, care îi dau o notă aparte, şi care poate fi folosită şi pentru carne, pentru legume sau pentru orez, sau bulionul aromatizat, cu cimbru, busuioc, salvie şi sare.

”Toate produsele sunt obținute din grădina mea din Teiuș. Eu cultiv legumele, le recoltez, le prepar și majoritatea sunt netratate termic. Siropurile, niciunul nu este preparat termic, nu conține conservanți, doar crud, făcut la rece. În rest fac pateuri vegetale, fac dulcețuri cu zahăr invertit, fac bulionuri aromatizate: cu morcovi și ceapă, cu ceapă și usturoi, cu busuioc, cu cimbru și salvie și cu oregano, toate din grădina mea. Unele sortimente se întind pe pâine și pot fi consumate ca atare”, povestește femeia.

Unele dintre specialitățile Eleonorei Andraș din acest an sunt pateul, crema și pesto de leurdă, cu migdale și fistic iar icrele de usturoi reprezintă ”invenția” din această toamnă, cu care femeia se mândrește. ”Icrele de usturoi sunt obținute din măciuliile, inflorescențele acelea pe care le face ustoriul.

Practic acelea sunt semințele de usturoi care conțin proteină vegetală și am reușit să obțin din ele un pateu pe care, datorită texturii, l-am denumit icre de usturoi. Tot în acest an am reușit să fac un jeleu de ardei iute”, a mai mărturisit mândra proprietară a ”Pivniței cu miracole”.

Produsele ajung în țară, cel mai adesea la Timișoara, București și Cluj dar doamna Eleonora Andraș a onorat comenzi și peste hotare, la Oslo, în Anglia, Spania, Italia: ”Acum tocmai am trimis comenzile de bulioane în Germania, Spania și Anglia pe care le-am primit de la clienți care au cumpărat roșii ne­stropite de la mine și au văzut ce calitate au”, a spus mândră Eleonora.