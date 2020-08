Peste un miliard de euro, fonduri nerambursabile, solicitate de instituțiile și mediul privat din regiunea centru, pentru modernizare

Consiliile judetene, primariile de comune, orase, municipii, dar si alte institutii publice, universitati, spitale, unitati de cult, precum si firmele private din cele sase judete ale Regiunii Centru, respectiv Alba Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, au depus la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru peste 1.900 de proiecte pentru a primi finantare nerambursabila.

Toate proiectele depuse pentru obtinerea de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 au o valoare totala de 2,27 miliarde euro din care 1,87 miliarde euro sunt fonduri europene nerambursabile solicitate pentru realizarea de noi constructii, lucrari de modernizare sau extindere a constructiilor existente, investitii in sisteme inteligente de iluminat public, reabilitare termica a cladirilor, crearea de piste de biciclete si parcuri, restaurare obiective turistice, dezvoltare de afaceri si achizitia de echipamente.

Dupa evaluarea cererilor de finantare depuse, pana in prezent, 785 de contracte de finantare au fost semnate, cu o valoare totala a bugetului alocat pentru investitii de 1,31 miliarde euro, din care 1,08 miliarde euro reprezinta fondurile nerambursabile solicitate din Programul Operational Regional. Alte 79 de contracte de finantare cu o valoare de peste 33 milioane euro, sunt trimise la Autoritatea de Management a Programului Operational Regional, respectiv Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, pentru aprobarea finala. Legat de situatia proiectelor Regio din Regiunea Centru, domnul Simion Cretu, director general ADR Centru, a spus ”Programul Operational Regional 2014-2020, pe care il gestionam pentru dezvoltarea celor sase judete din regiune, a avut o evolutie foarte dinamica de la lansarea sa din 2016. Pe parcursul anilor au fost aduse diferite modificari la prioritatile de investitii, completari de domenii de finantare, adaptari ale ghidurilor la cerintele solicitantilor de fonduri, relansari de axe si suplimentari de buget.

Primele proiecte au fost depuse in 2017, iar pe langa cele aproape 2.000 de proiecte evaluate, echipa ADR Centru a fost implicata si in evaluarea altor 100 proiecte Regio depuse de beneficiari de fonduri localizati in regiunile din sudul tarii. Luand in considerare si faptul ca noi avem alocat pentru Regiune un buget de aproape 800 milioane euro, iar valoarea solicitata de contracte a depasit un miliard de euro, vom mai avea modificari pe prioritati si se vor face economii la proiectele aflate in derulare.”

Prin contractele semnate, sunt alocate fonduri europene pentru lucrari de modernizare si reabilitare a peste 420 km de drumuri judetene din regiune. Tot din bugetul POR 2014-2020, sunt alocate fonduri pentru reabilitarea energetica a 58 de cladiri publice si a peste 100 de blocuri pentru locuinte, dar si pentru modernizarea si gestionarea inteligenta a sistemului de iluminat public. Revitalizarea a 32 de obiective de patrimoniu din intreaga regiune reprezentand cetati, muzee si locasuri de cult, precum si modernizarea infrastructurii din 6 statiuni turistice sustin dezvoltarea turismului din Regiunea Centru. Pe langa acestea, se vor moderniza si dota 31 de unitati medicale, iar 9 centre sociale de zi vor fi pregatite sa ofere servicii specializate mai bune pentru cetateni. Un numar de 46 de unitati de invatamant destinate invatamantului prescolar si anteprescolar sau pentru mediul universitar, isi vor intampina elevii, studentii si cadrele didactice in sali dotate cu mobilier scolar si echipamente scolare de ultima generatie.

Pentru investitii in dezvoltarea urbana, cele sase municipii resedinta de judet din regiune au semnat 54 de contracte de finantare prin care au solicitat 246 milioane euro fonduri nerambursabile pentru modernizarea transportului public si reducerea emisiilor de carbon prin reabilitarea infrastructurii rutiere, realizarea de piste de biciclete, parcuri, spatii de recreere si centre de agrement sau construire de crese, gradinite, reabilitarea de licee si colegii. Peste 450 de firme private au primit finantare nerambursabila pentru dezvoltare si cel putin 1000 de locuri de munca noi se vor crea prin acestea.

Lista contractelor, ce contine denumirea beneficiarului, a proiectului si valorile acestora pe prioritati de investitii, se poate consulta la: http://regio-adrcentru.ro/lista-nominala-por-2014-2020/.

”Dupa cum le spun tuturor cand semnam contractul, le doresc succes in implementare, sa realizeze activitatile conform graficului estimat in proiect, dar mai ales sa primeasca rambursarea integrala a fondurilor solicitate. Deja avem peste 20 de ani de experienta si stim ca dificultatile mai mari apar dupa semnarea contractului, cand tot ceea ce a fost scris trebuie sa devina o realizare concreta, iar la proiectele cu valori mari de finantare, cum sunt cele depuse de primarii si consiliile judetene, sunt prevazute lucrari ample cu multe proceduri de achizitii unde apar contestatii sau situatii neprevazute care taraganeaza lucrurile.

Discutam mereu cu beneficiarii si incercam sa solutionam impreuna problemele, iar exemplele cu rezultate bune intentionam sa le preluam deja in documentele la care lucram pentru viitoarea perioada de finantare 2021-2027, perioada in care ADR Centru va deveni Autoritate de Management si vom gestiona noul Program Operational Regional”, a mai declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.