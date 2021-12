Peste 20 de șoferi din județul Alba dețin mașini de peste 100.000 de euro. Recordul absolut, un Rolls-Royce de cel puțin 350.000 de euro

Alexandru Țîrlea (21 de ani), jucător format la Academia lui Real Madrid, fiul antrenorului Energiei Săsciori, Mircea Țîrlea, a debutat în La Liga, jucând pentru Deportivo Alaves, într-un meci în deplasare cu Valladolid, eșec scor 0-2 (0-2).

Asta după ce în cursul acestei săptămâni a fost titular în Cupa Regelui, jucând 80 de minute, în eșecul cu Linares, echipă de Liga a 3-a, scor 1-2. Cu 10 ani petrecuți în curtea “galacticilor”, românul a plecat în vară la Alaves și a evoluat cu preponderență la formația secundă, din al treilea eșalon.

În această rundă, Alexandru Țîrlea a intrat în ultimele 18 minute ale jocului extern cu Rayo Vallecano, înlocuindu-l pe Aguirregabiria pe postul de fundaș dreapta, printre adversari fiind Radamel Falcao sau Bebe. Născut în Spania, Alexandru Țîrlea preia ștafeta de la un alt jucător originar din Alba, Andrei Rațiu, aflat în efectivul câștigătoarei Europa League, Villarreal, transferat în vară la Huesca.

Alaves traversează o perioadă dificilă, este abia pe poziția a 17-a, la limita locurilor retrogradabile, iar în ultimele 5 jocuri a strâns doar două puncte. Alexandru Țîrlea este și component al naționalei Under 21 a României, fiind convocat constant în această toamnă de Florin Bratu, în distribuția “tricolorilor mici” fiind titular în 3 rânduri, în amicalele cu Georgia, Mexic și Italia.

Considerat un jucător de mare perspectivă, fundașul dreapta a și jucat pentru “galactici” în Youth League. După un deceniu petrecut la Real Madrid, în ultimele două stagiuni a fost împrumutat la Salamanca și respectiv Deportivo Alaves B (din vară). Alex este născut în Spania, într-o familie de români. El a debutat la Under 17, Under 18 și Under 19 pentru România. A jucat la Academia lui Real Madrid, supranumită “La Fabrica”, încă din 2010, când a fost transferat de la juniorii lui R.S.D. Alcala, club din Liga a 4-a spaniolă, care își desfășoară activitatea în orășelul Alcala de Henares, situat la 35 de kilometri de Madrid. Aici s-a născut și fotbalistul, într-una dintre cele mai numeroase comunități de români din Spania. Tatăl său a antrenat în zonă, juniorii de la R.S.D. Alcalá, și recent a revenit în România, preluând Energia Săsciori, echipa revelație a turului în Liga a 4-a.

