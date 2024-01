Pentru a pregăti confruntarea din Liga Campionilor, Volei Alba Blaj, meci amical cu Jedinstvo Stara Pazova, vineri, ora 17.30, în „Alba Blaj” Arena

Pentru a pregăti confruntarea din Liga Campionilor, Volei Alba Blaj va disputa un meci amical cu Jedinstvo Stara Pazova, vineri, 5 ianuarie, ora 17.30, în „Alba Blaj” Arena.

Vacanță scurtă pentru campioana României Volei Alba Blaj, care în 11 ianuarie are meci decisiv pentru accederea în etapa superioară a Ligii Campionilor cu LKS Lodz, în “Alba Blaj” Arena. Formația din “Mica Romă” va disputa vineri, 5 ianuarie, de la ora 17.30, o partidă amicală cu Jedinstvo Stara Pazova, campioana Serbiei, un adversar devenit deja tradițional (s-a mai jucat în ianuarie 2023 la Blaj, 2-3 respectiv în septembrie, în Serbia, scor 1-3), cele două formații bifând un stagiu comun de pregătire timp de două zile.

Este singura repetiție din acest debut de an, împotriva unei alte participante în Liga Campionilor (Jedinstvo are două puncte în grupa A, în care activează alături de Vero Volley Milano, Vakifbank Istanbul și Mulhouse). În această perioadă, gruparea din Alba va realiza câteva mutări în efectiv, vizându-se totodată două achiziții, transferuri care vor fi anunțate oficial în aceste zile. Volei Alba Blaj are un debut dificil în noul an, cu două partide decisive în competiția stelară (în 16 ianuarie, la Mioveni, este disputa cu Prometey Dnipro). În întrecerea internă vor fi două deplasări consecutive, CSM București (13 ianuarie) și CSO Voluntari (20 ianuarie). Volei Alba Blaj a terminat turul Diviziei A1 pe locul secund, fiind devansată de Rapid (două puncte în față), iar în Champions League a strâns 8 puncte (tot poziția a doua, în grupa E), luptându-se, cu șanse reale, pentru accederea în etapa meciurilor eliminatorii (sferturi de finală sau play-off).

*Bilete pentru “finala” cu ŁKS Commercecon Łódź

De ieri au fost scoase la vânzare biletele pentru meciul Volei Alba Blaj- ŁKS Commercecon Łódź, care se va desfășura joi, 11 ianuarie 2024, de la ora 18:00, în Alba Blaj Arena, în etapa a 5-a a grupei E a Ligii Campionilor la volei feminin! Biletele pot fi achiziționate, de pe site-ul www.biletesmart.ro/blaj, iar din 10 ianuarie și de la casa de bilete „Alba Blaj” Arena. Prețul biletelor: 15 lei (sectoare A, B, C), 100 de lei (sectorul oficial), iar deținătorii de abonamente vor avea acces în baza abonamentelor achiziționate pentru sezonul 2023/2024. Programul casei de bilete: *miercuri (10 ianuarie): 12.00-18.00; *joi (11 ianuarie): 15.00-18.45. Elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani beneficiază de intrare gratuită, pe baza carnetului de elev, biletele putând fi ridicate de la casa de bilete Alba Blaj Arena, în ziua meciului. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, accesul este gratuit, dar numai cu însoțitor

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI