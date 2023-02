Pensii militare 2023. Marcel Ciolacu: „Nu sunt pensii speciale. Îmi mențin punctul de vedere”

România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la consumul de energie pe cap de locuitor

Anul trecut, România a înregistrat cel mai scăzut consum de energie electrică din UE, în condițiile în care deja avea cel mai redus consum pe cap de locuitor, semn că economiile la energie s-au făcut doar în țara noastră.

Românii au consumat doar 2,98 MWh per capita, față de media UE de 6,31 MWh și de vârful clasamentului, Finlanda, cu 15,33 MWh per capita. Chiar și în aceste condiții, importurile de energie au crescut cu 5,4% față de anul 2021.

Ieșirile publice din ce în ce mai dese ale premierului Nicolae Ciucă, pentru a da vești bune despre creșteri economice în 2022, contrastează flagrant cu datele statistice din economia reală. Astfel, potrivit INS, consumul de energie în economie s-a redus cu 6,52%, ca rezultat al falimentelor companiilor din România, nevoite să-și închidă porțile din cauza prețurilor prohibitive la energie și gaze. Per ansamblu, consumul final de energie electrică în România a scăzut cu 7,18%, dat fiind reducerea drastică a consumului populației, de 9,25%, și a consumului pentru iluminatul public, cu 4,24%.

Față de 2019, consumul final de energie electrică a scăzut anul trecut cu 6,49%, cea mai catastrofală prăbușire a consumului înregistrându-se în economie, unde reducerea a fost de 8,65%. Ordinul Ursulei von der Leyen către UE de a face economie la energie electrică a funcționat doar în România, unde consumul per capita a ajuns pe ultimul loc, la 2,98 MWh. Cel mai aproape de acest consum, deși la o distanță apreciabilă, s-au situat Letonia, cu 3,94 MWh, Cipru, cu 4,33 MWh, Lituania, cu 4,61 MWh, și Polonia, cu 4,65 MWh. Consumuri per capita de peste 5 MWh au avut Slovacia, Malta, Grecia, Italia, Portugalia, Bulgaria, și Spania, iar peste media UE, care a fost de 6,31 MWh, s-au situat Olanda, Germania, Cehia, Irlanda, Slovenia, Estonia, Franța, Belgia și Austria. Cel mai mare consum din UE în 2022 a fost înregistrat în Finlanda, de 15,33 MWh per capita, notează național.ro