Pensii 2024: Românii cu stagiu de cotizare de peste 25 de ani vor primi mai multe puncte, începând de anul viitor!

Pensii 2024: Românii cu stagiu de cotizare de peste 25 de ani vor primi mai multe puncte, începând din septembrie

Românii care au un stagiu de cotizare de peste 25 de ani vor beneficia de puncte suplimentare începând cu anul 2024, conform noii legi a pensiilor publicată recent în Monitorul Oficial.

Stabilitatea în activitate, definită ca un stagiu de cotizare fără întreruperi semnificative, va fi recompensată cu aceste puncte suplimentare, având ca rezultat pensii mai consistente.

Legea care va reglementa sistemul public de pensii în principiu va intra în vigoare în toamna anului 2024, conform Legii 360/2023, publicată în Monitorul Oficial la începutul acestei săptămâni. Deși unele prevederi ale noii legi vor fi aplicate începând cu ianuarie 2024, majoritatea măsurilor vor fi implementate din luna septembrie.

Potrivit noilor reglementări, un stagiu de cotizare contributiv de peste 25 de ani va aduce un număr specific de puncte de stabilitate, aplicabile începând cu 1 septembrie 2024. Aceste puncte sunt distribuite după cum urmează:

0,5 puncte pentru fiecare an lucrat peste 25 de ani;

0,75 puncte pentru fiecare an lucrat peste 30 de ani;

1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Punctele de stabilitate sunt acordate proporțional și pentru fracțiunile de an.

Este important de menționat că noile reglementări nu se aplică pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.

Calculul total al punctelor obținute de un asigurat va ține cont de punctele de stabilitate, iar valoarea pensiei se va determina prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. Punctajul anual al unui asigurat este determinat prin împărțirea sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic la 12.

Noua lege aduce și modificări în calculul pensiilor, înlocuind punctul de pensie cu punctul de referință. Valoarea acestuia este definită ca raportul dintre valoarea punctului de pensie și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25.

Având în vedere majorarea valorii punctului de pensie cu 13,8% în 2024, ajungând la 2.032 de lei, prima valoare a punctului de referință va fi de 81 de lei. De asemenea, în urma introducerii noului mod de calcul, pensiile stabilite conform legislației anterioare vor fi recalculate.

Sursa: stiripesurse.ro

