Pensii 2023: Noua lege a pensiilor, trei variante de discuții. Exclus să ducă la scăderi

Kronospan aduce design-ul la Interzum Guangzhou 2023 și câștigă premiul pentru produse de mobilă remarcabile

În perioada 28-31 martie 2023 a avut loc cel mai amplu târg din Asia pentru industria mobilei și a design-ului de interior, Interzum Guangzhou. Tema principală a acestui an a fost inovația în domeniul producției de mobilier și îmbunătățirea calității vieții prin alegeri estetice și ergonomice.

Interzum Guangzhou este o oportunitate de conectare cu alți parteneri din domeniu și, în primul rând, cu arhitecții, designerii și clienții finali. Amplitudinea acestui eveniment se datorează celor aproximativ 1000 de companii din întreaga lume care au prezentat noile produse dezvoltate și inovațiile pe care le aduc în domeniu, creionând astfel trend-uri și direcții clare de design adaptate preferințelor consumatorilor.

Kronospan este cel mai mare producător de plăci de bază de lemn, recunoscut și apreciat la nivel internațional a cărui gamă de produse este inspirată de tendințele actuale în materie de design. Produsele dedicate finisajelor interioare, realizării de mobilier și amenajărilor interioare, construcțiilor și amenajărilor exterioare sunt împărțite în sub-brandurile Kronodesign, KronoOriginal, Kronoart și Kronobuild.

Premiul câștigat se datorează plăcilor Arvadonna Chestnut AD care prezintă o suprafață embosată a cărui design urmărește liniile autentice ale lemnului pentru a oferi end-userilor atât calitatea estetică superioară, cât și componenta tactilă.

Oana Bodea, CEO Kronospan al filialelor care operază în România și Președinte al Fundației Kronospan, a ridicat premiul 20 PLUS 20 Award și a avut ocazia să prezinte noua colecție la forumul VSIL – Vitality of Sustainable Innovation to Life (Vitalitatea inovațiilor sustenabile pentru viață) din cadrul târgului Interzum Guangzhou.

Colecția Trends Origin Stories este sincronizată cu noul concept de amenajări și mobilă personalizată din Asia întrucât decorurile noi au fost dezvoltate în concordanță cu nevoile pieței și stilurile oamenilor moderni. Clientul își alege piesele de mobilier pe care le dorește din showroom-urile specifice, iar producătorul asigură măsurarea spațiului și producerea pieselor de mobilier la dimensiunile potrivite pentru casa acestuia, oferind astfel nu doar un obiect, ci un serviciu complet. Noile decoruri Kronospan pentru plăcile de PAL, MDF și blaturi aduc plusvaloare acestui serviciu de customized furniture prin crearea unui ambient plăcut, confortabil și a unei stări de spirit pozitive. Astfel, fiecare client are parte de un design interior adaptat nevoilor sale și care reflectă personalitatea acestuia.

Premiul obținut de compania Kronospan pentru produse de mobilier remarcabile este o confirmare a calității și a inovației aduse în domeniul de amenajări și design de interior. Colecția Trends Origin Stories este disponibilă la partenerii Kronospan din România și în magazinele de specialitate.